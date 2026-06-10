Por qué Inglaterra se perdió el puesto automático en el Mundial femenino

Inglaterra hizo casi todo bien en su grupo de clasificación, ganando cinco de sus seis partidos, incluida la victoria sobre España en Wembley en abril.

También anotaron 13 goles, concedieron sólo cinco (cuatro de los cuales fueron contra España) y mantuvieron su portería a cero en cuatro ocasiones.

Pero no es fácil clasificarse automáticamente e Inglaterra tuvo un difícil empate con España, campeona del mundo, en su grupo. La búsqueda del primer puesto probablemente siempre se reduciría a su historial de enfrentamientos directos.

Eso es lo que ocurrió cuando Inglaterra finalmente se quedó fuera porque fue derrotada en Mallorca.

Esa humillante derrota, que mostró el abismo entre los dos equipos cuando España está en su mejor momento, fue su perdición.

Wiegman apostó por la experiencia en el once inicial ante España. A pesar de no jugar con Inglaterra desde octubre y regresar de una lesión de cuatro meses en abril, la mediocampista Ella Toone recibió el visto bueno sobre Lucia Kendall y Laura Blindkilde Brown.

Lucy Bronze del Chelsea comenzó como lateral derecho a pesar de una lesión en la preparación del partido.

Al final, los centrocampistas ingleses fueron demasiado pasivos y fácilmente controlados por España, mientras que la habitualmente explosiva primera línea de Alessia Russo, Lauren Hemp y Lauren James resultó ineficaz.

En defensa, Inglaterra luchó por convivir con la creatividad y el dinamismo de España, y sólo Esme Morgan impresionó en una actuación generalmente deprimente.

El descuido de Inglaterra se vio agravado por el hecho de que España realizó una de sus mejores actuaciones hasta la fecha y Wiegman no pudo encontrar una respuesta para ello.

Wiegman dijo a BBC Radio 5 Live esta semana que está “absolutamente convencida” de que Inglaterra puede igualar a España en su mejor momento si se vuelven a enfrentar el próximo año.

Pero esa derrota crucial demostró lo difícil que es para Inglaterra clasificarse para los grandes torneos y por qué no puede permitirse un “día libre” contra los mejores equipos.

“Por supuesto, tenemos sentimientos encontrados. Estamos muy decepcionados con el desarrollo del partido. [against Spain]”, dijo la mediocampista Georgia Stanway, goleadora el martes junto con Jess Carter y Beth Mead.

“Es muy raro que consigas 15 puntos y aún así no quedes fuera del grupo. Creo que eso demuestra nuestro nivel, nuestra consistencia, pero sabemos que nuestra actuación no fue lo suficientemente buena contra España”.

Wiegman dijo que era “algo bueno” que hubiera más competencia en toda Europa, pero admitió que era difícil perder márgenes tan finos.

“La Liga de las Naciones trajo más competencia en Europa. Creo que eso es realmente bueno. También notamos que tenemos que jugar contra España muchas veces”, dijo.

“Me entusiasmaba que este grupo jugara contra Islandia, ya que no habíamos jugado contra ellos. Es algo que al menos la UEFA debería echar un vistazo. Lo bueno es que hay mucha competencia”.