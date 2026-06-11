La construcción del arco de Trump funcionará 20 horas al día durante 2 a 3 años, muestran documentos.

Para completar el “Arco Triunfal” de Donald Trump antes de que abandone el cargo, el Servicio de Parques Nacionales planea que la construcción se lleve a cabo 20 horas al día durante los próximos dos o tres años, según documentos de planificación publicados por el Departamento del Interior. Â

La semana pasada, el Servicio de Parques Nacionales publicó diseños, representaciones y informes relacionados con el arco planeado mientras busca comentarios públicos sobre la controvertida adición al skyline de D.C. Â

“Porque se espera que el Arco celebre 250 años de independencia americana… alturas más pequeñas no se consideraron representativas de este hito, a diferencia del Arco de 250 pies propuesto en la empresa,” dijo uno de los informes sobre el tamaño del proyecto.

El proyecto está siendo desafiado en tribunales federales, aunque las demandas contra el arco y otros proyectos como el Salón de Baile de la Casa Blanca de Trump, renovaciones planificadas del campo de golf y el repintado y sellado del Lincoln Memorial Reflecting Pool no han logrado detener el trabajo.

Los diseños actuales prevén que el arco masivo se construirá con concreto y revestido con granito de origen estadounidense, a diferencia de algunos de los monumentos más antiguos de D.C. que están construidos de mármol o piedra caliza. Â Según los documentos de planificación, los trabajadores de la construcción requerirán varias grúas de hasta 320 pies de altura, más altas que el edificio del Capitolio de EE.UU., y otro equipo pesado de construcción, incluyendo bombas de concreto, montacargas, cargadores compactos y otras herramientas.

Debido a que el monumento estará cerca de las complicadas rutas de vuelo del Aeropuerto Nacional de Washington Ronald Reagan (DCA), los arquitectos incluyeron “iluminación de seguridad requerida por la aviación” en el diseño del arco, utilizando la “tecnología menos intrusiva disponible” para minimizar la contaminación lumínica, según documentos de planificación.

La FAA recientemente completó un estudio de viabilidad sobre el arco y concluyó que no tendría Â “efecto adverso significativo en el espacio aéreo y los procedimientos visuales/instrumentales” del aeropuerto y que solo requeriría luces rojas de obstrucción.

“Los expertos en seguridad de carrera no encontraron impactos adversos en las operaciones en DCA. Su revisión determinó que el único requisito sería iluminar la parte superior de la estructura con luces rojas de obstrucción, una herramienta de seguridad común,” dijo un portavoz de la FAA en un comunicado, añadiendo que a continuación realizará un estudio aeronáutico completo con el Servicio de Parques Nacionales.

Según los documentos, el proyecto incluirá siete fases de construcción durante un período de dos o tres años. Después de excavar el sitio, la construcción implicaría unos cinco meses de “operaciones de equipos pesados continuas” para llevar el sistema de cimentación unos 75 pies hasta la roca madre. El informe del NPS estimó que la remoción de material para la cimentación requeriría unos 30 camiones para trasladar 100 cargas de tierra por día durante meses.

Una vez completada la cimentación, los trabajadores planean pasar unos 10 meses construyendo la estructura de concreto principal del arco y luego fijar paneles de granito al concreto.

“El trabajo ocurriría durante todo el año, con trabajo realizado en dos turnos de 10 horas por día (20 horas por día, durante todo el año) durante el período de construcción,” dijo un informe del NPS.

Alrededor de la misma época, los trabajadores de la construcción comenzarán a ensamblar la estructura interna del arco, incluyendo escaleras, ascensores, techos, plomería y trabajos eléctricos. Después de unos dos años de trabajo, los planes prevén el uso de una grúa móvil de 300 pies para instalar una estatua dorada en la parte superior del arco.

El Servicio de Parques Nacionales dijo que la construcción probablemente resultaría en interrupciones significativas del tráfico alrededor del puente conmemorativo de Arlington.

El diseño del arco aún no ha sido aprobado por la Comisión de Planificación Capital Nacional. Durante una audiencia la semana pasada, la comisión pidió a la administración de Trump que abordara una serie de problemas con su diseño, aunque Trump falsamente afirmó que el diseño había sido aprobado.

Un grupo de veteranos de Vietnam también demandó por el arco a principios de este año y están pidiendo a un juez federal que bloquee la construcción, argumentando que el arco debería ser aprobado por el Congreso.

“Con cada día que pasa, el arco de los acusados se acerca más a la construcción,” escribieron en un reciente documento judicial.

La administración Trump ha argumentado que una estatua de 100 años relacionada con la construcción del cercano Puente Conmemorativo de Arlington autoriza la construcción del arco. Los abogados del Departamento de Justicia también han argumentado que los demandantes carecen de legitimidad y que la demanda es prematura.

“Forzar tales divulgaciones de deliberaciones internas — antes de que el NPS haya concluido su proceso de toma de decisiones — ‘causaría estragos’ en el Poder Ejecutivo,” escribieron los abogados del DOJ en un documento judicial.