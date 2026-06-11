NFLN: Los Chiefs agregan dos años al contrato de Patrick Mahomes, lo que lo convierte en el primer acuerdo de la NFL valorado en más de $500 millones

Patrick Mahomes y los Chiefs han vuelto a colaborar en una histórica extensión de contrato.

Kansas City está agregando dos años al contrato reelaborado de Mahomes, con un nuevo dinero valorado en $239.05 millones y un valor total de $504.75 millones, informaron el miércoles Ian Rapoport de NFL Network Insider y Adam Schefter de ESPN. Los Chiefs anunciaron la extensión poco después de que se informara.

Schefter añadió que los 504,75 millones de dólares quedan garantizados a través de mecanismos contractuales, y que Mahomes puede ganar hasta 522,25 millones de dólares a través de incentivos y escaleras mecánicas. El valor promedio anual del acuerdo de $64 millones, a partir de 2027, es un nuevo récord de la NFL.

Los años añadidos son una reelaboración de la extensión anterior de Mahomes con los Chiefs, un contrato de 10 años que firmó en 2020.

Con el nuevo dinero incluido, el valor anual promedio de Mahomes alcanzará los $64 millones a partir de 2027, un aumento de $19 millones por año que lo llevará a superar al mariscal de campo de los Cowboys, Dak Prescott ($60 millones por año) y establecerá un nuevo récord para el salario promedio más alto por año en la historia de la NFL.