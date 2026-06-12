La inflación de Argentina se desacelera a su nivel más bajo en ocho meses en un impulso para el presidente Milei

BUENOS AIRES – La inflación de Argentina se desaceleró por segundo mes consecutivo en mayo, según mostraron los datos económicos publicados el jueves, brindando una buena noticia para el presidente Javier Milei después de casi un año de aumentos de precios obstinadamente persistentes que amenazaron con socavar el logro característico del líder libertario.

Los precios al consumidor aumentaron un 2,1% el mes pasado en comparación con abril, informó la agencia gubernamental de estadísticas INDEC, una tasa aclamada por el ministro de Economía, Luis Caputo, como el nivel mensual más bajo en ocho meses.

Pero la inflación anual aumentó marginalmente al 33,2% en mayo porque la inflación mensual en mayo de 2025 alcanzó un mínimo de siete años del 1,5%. Desde entonces, los precios han subido y se han mantenido altos, exprimiendo a los hogares y alimentando la frustración pública con el gobierno de Milei mientras lidia con una serie de escándalos de corrupción y lucha por responder a una caída de la actividad económica en los sectores intensivos en mano de obra del comercio minorista y la manufactura.

El mes pasado, las redes de comunicaciones experimentaron los mayores aumentos de precios con un 3,4% debido al aumento de las facturas de teléfono e Internet, seguidas por los costos de educación. Los precios de los alimentos se aceleraron un 2,5%.

Milei elogió en las redes sociales al ministro Caputo, apodado Toto, al publicar el informe del INDEC con el comentario: “¡Vamos Toto!”.

Milei y Caputo también celebraron la noticia de que S&P Global, una de las principales agencias de calificación crediticia, había mejorado la calificación crediticia soberana de Argentina el miércoles por la noche a B- estable desde la categoría CCC, que se considera con mayor riesgo de incumplimiento, citando el éxito del gobierno en el cumplimiento de los pagos de la deuda.

Aunque la mejora deja a Argentina varios escalones por debajo del estado de inversión, el voto de confianza avanza el objetivo de Milei de devolver la economía propensa a las crisis a los mercados de capital globales seis años después de que Argentina incumpliera su deuda externa por novena vez.

Milei asumió el cargo a finales de 2023 prometiendo eliminar los altísimos aumentos de precios de Argentina y revertir sus déficits fiscales crónicos.

Más de dos años después, sus amplias medidas de desregulación y austeridad han producido un raro superávit presupuestario, han cautivado a los inversores y han frenado la inflación: la tasa anual, ahora del 33%, superó el 200% cuando asumió el poder.

Pero la inflación que hace que el costo de vida aquí en Buenos Aires sea comparable al de las capitales europeas supera los salarios reales. El desempleo ha aumentado a medida que miles de trabajadores son despedidos de industrias nacionales que no pueden seguir el ritmo de una avalancha de importaciones baratas.

Los escándalos de corrupción del tipo que Milei prometió erradicar al asumir el cargo han tocado una fibra sensible en el contexto de sus esfuerzos por retirar fondos a la educación, la atención médica y la asistencia social.

Más recientemente, el colaborador cercano de Milei y jefe de gabinete, Manuel Adorni, fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito mediante viajes lujosos (incluido un viaje en efectivo a Aruba) y compras de bienes raíces a pesar de su magro salario público. El miércoles, admitió haber escondido 500.000 dólares en ahorros no declarados e inversiones en criptomonedas.

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