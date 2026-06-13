Soldados de la Reserva del Ejército fortalecen la rendición de cuentas a través del Sistema de Personal Táctico durante la Operación Centinela de Justicia.

CAMP SHELBY, Mississippi – A medida que miles de miembros del servicio convergen en Camp Shelby para la Operación Sentinel Justice, uno de los ejercicios de entrenamiento más grandes y complejos de su tipo, la responsabilidad sigue siendo un componente crítico para el éxito de la misión. Tras bambalinas, los profesionales de recursos humanos de la Reserva del Ejército asignados a la Compañía General Adjunta 312, con sede en Fallbrook, California, bajo el Comando de Sostenimiento 311 (Expedicionario), están ayudando a garantizar que cada Soldado sea contabilizado a través del Sistema de Personal Táctico (TPS), un elemento clave de Recepción, Estadificación, Movimiento Continuo e Integración (RSOI).

La Operación Sentinel Justice brinda a las unidades de la Reserva del Ejército la oportunidad de entrenar en un entorno operativo a gran escala, replicando los desafíos que los miembros del servicio pueden enfrentar durante implementaciones reales. A medida que el personal llega desde diferentes partes del país y avanza a través de las diferentes etapas del ejercicio, el TPS sirve como una herramienta vital para seguir y administrar la responsabilidad del personal.

Para la Especialista Evelyn Jauregui, especialista en recursos humanos de la Compañía 312 de la AG, trabajar en la estación de TPS le ha ofrecido tanto un nuevo desafío como una valiosa oportunidad de aprendizaje.

“Tenemos cuatro estaciones operando el Sistema de Personal Táctico”, explicó Jauregui. “Nuestra misión es procesar la entrada y salida de los Soldados que participan en la Operación Sentinel Justice. Los Soldados llegan, presentan sus Tarjetas de Acceso Común y los escaneamos en el sistema antes de que continúen con sus charlas y sigan con su misión”.

El proceso de TPS puede parecer simple, pero su impacto se extiende a lo largo de todo el ejercicio. Como parte de las operaciones de RSOI, el TPS asegura que los líderes sepan exactamente quiénes han llegado, dónde se encuentra el personal y si las unidades están manteniendo la responsabilidad de sus Soldados.

“La entrada y salida son importantes porque nos ayudan a mantener la responsabilidad de nuestros Soldados y saber que realmente están aquí”, dijo Jauregui. “Apoya la seguridad y la seguridad al tiempo que asegura que se complete la misión. Es crucial que los Soldados sepan lo que deben hacer y que estén donde se supone que deben estar”.

Con participantes que llegan en diferentes momentos desde diversas ubicaciones, la responsabilidad puede volverse complicada rápidamente.

“A veces las unidades regresan y preguntan si un Soldado ha registrado su entrada porque no todos llegan al mismo tiempo”, dijo. “Algunos Soldados llegan temprano en el día, mientras que otros llegan más tarde en la noche debido a diferentes vuelos. El TPS nos ayuda a confirmar que todos llegaron de manera segura y están donde necesitan estar”.

El proceso no está exento de desafíos. Un problema común implica identificar la estructura organizativa correcta a la que pertenecen los Soldados durante el ejercicio.

“Puede haber malentendidos cuando llegan las unidades”, dijo Jauregui. “A veces los Soldados nos dicen su unidad de origen en lugar de la unidad a la que están asignados para la Operación Sentinel Justice. Eso puede dificultar determinar dónde realmente se encuentran dentro de la estructura del ejercicio”.

Aunque la experiencia previa de Jauregui en la Reserva del Ejército ha estado principalmente en operaciones postales, el ejercicio ha ampliado su comprensión de la misión de recursos humanos.

“Participar en este ejercicio me ha dado nueva formación y me ha permitido aprender algo que se relaciona directamente con los recursos humanos”, dijo. “Antes de venir aquí, no sabía nada sobre el TPS. Ha sido divertido e interesante aprender el sistema, y estoy agradecida por la oportunidad”.

Para los Soldados de la Reserva del Ejército, las oportunidades de participar en ejercicios de esta escala son invaluables.

“Como reservistas, no siempre tenemos la oportunidad de participar en misiones del Ejército a gran escala”, dijo Jauregui. “Cuando lo hacemos, nos da una muestra de lo que haríamos durante operaciones reales. Es algo diferente y te saca de tu zona de confort”.

Supervisando la operación en el piso se encuentra el Sargento de Estado Mayor Christian Kern, el oficial en jefe de la guardia de TPS. Su papel se centra en mantener el flujo de trabajo, mentorizar a Soldados jóvenes y asegurar que los datos de responsabilidad permanezcan precisos.

“Como líder de guardia, soy responsable de asegurar que el flujo de trabajo se desarrolle sin problemas”, dijo Kern. “Superviso a cinco Soldados jóvenes, garantizando que el personal sea escaneado, procesado y enviado a sus charlas. Dado que tengo más experiencia con el TPS, estoy aquí para brindar asistencia y asegurarme de que todo se haga correctamente sin errores”.

Kern describió el TPS como mucho más que una lista de registro de ingreso.

“El Sistema de Personal Táctico es esencialmente una herramienta de gestión de personal y un registro que rastrea a todos los que participan o apoyan la Operación Sentinel Justice en Camp Shelby”, dijo.

El alcance del sistema se extiende mucho más allá del ejercicio. El TPS se utiliza en múltiples instalaciones y teatros de operaciones en todo el mundo para rastrear los movimientos del personal y mantener la responsabilidad de los miembros del servicio de todas las ramas.

“El TPS es un sistema a nivel teatral utilizado en entornos operativos”, dijo Kern. “Si te despliegas, se utiliza para contabilizar a Soldados, Marineros, Marines y Aviadores en un solo lugar. También se utiliza en instalaciones en los Estados Unidos para rastrear al personal y mantener la responsabilidad”.

La responsabilidad se vuelve especialmente importante cuando el personal se mueve entre ubicaciones.

“Si los Soldados no son procesados correctamente al pasar de una estación a otra, pueden surgir problemas de responsabilidad”, dijo Kern. “Comienzan a surgir preguntas: ¿Dónde está este Soldado? ¿Quién es su líder? ¿Por qué no fueron registrados correctamente al entrar o salir? Crea confusión, afecta la precisión de los informes y afecta la comunicación”.

Para Kern, el ejercicio refuerza una de las responsabilidades más importantes del liderazgo.

“Como líder, es mi trabajo asegurar que todos estén contabilizados correctamente”, dijo. “Ya sea en el ámbito militar o la vida civil, la responsabilidad es fundamental. Si nos desplegamos, quiero asegurarme de que no haya errores porque en última instancia, los líderes son responsables de garantizar que todo se haga correctamente”.

El entrenamiento también fortalece la preparación de la Compañía 312 de la AG para futuras misiones.

“Nuestra compañía es una unidad de recursos humanos, y la responsabilidad de personal es parte de lo que haríamos durante los despliegues”, dijo Kern. “Esta misión nos ayuda a comprender lo que es necesario, cómo mitigar errores y cómo entrenar a la próxima generación de Soldados, líderes de guardia y oficiales para que esos errores no continúen”.

A un nivel más amplio, Kern cree que el trabajo realizado a través del TPS apoya directamente operaciones militares a gran escala y la capacidad del Ejército para salvaguardar a su personal en todo el mundo.

“Nuestro papel en este ejercicio es importante porque se vincula directamente con operaciones a gran escala”, dijo. “El Ejército quiere garantizar la responsabilidad del personal en todo el mundo, sin importar dónde se encuentren. Contar con la responsabilidad de todos es crucial porque queremos asegurarnos de que los Soldados estén seguros y contabilizados, ya sea en casa, en el extranjero o en un entorno de despliegue”.

A medida que continúa la Operación Sentinel Justice, Soldados como Jauregui y Kern demuestran que las operaciones exitosas dependen de algo más que el entrenamiento táctico solo. A través del Sistema de Personal Táctico y el proceso de RSOI, proporcionan a los comandantes la responsabilidad, visibilidad y confianza necesarias para garantizar que cada Soldado sea rastreado, protegido y esté listo para cumplir con la misión.