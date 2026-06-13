Mundial 2026: Estados Unidos comienza con estilo, pero ¿podrá finalmente unirse a la élite?

Si había alguna duda de que Estados Unidos estaba preparado para estar a la altura de la presión de ser uno de los anfitriones de la Copa del Mundo 2026, se disiparon en 45 brillantes minutos contra Paraguay el sábado.

Después de una deslumbrante preparación que contó con la actuación de Katy Perry, observada por celebridades de Hollywood como Tom Cruise en las gradas y con miles de fanáticos ataviados con las barras y las estrellas, se les habría perdonado por debilitarse bajo la presión.

En lugar de eso, dieron un paso al frente y lograron tres goles en una primera mitad vertiginosa, antes de que un cuarto sublime de Gio Reyna en el tiempo adicional aseguraran una victoria por 4-1 para asegurar un comienzo perfecto en el Grupo D.

Pero incluso antes de esta exhibición, hubo algunos que habían reconocido el potencial de un equipo estadounidense que se ha desarrollado significativamente bajo el ex entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino, durante los últimos 20 meses.

El ex portero estadounidense Tony Meola es un experto que ha sugerido que ahora están en camino de poder codearse con la élite del fútbol.

“Ahora estamos mucho más establecidos”, dijo Meola, quien formó parte del equipo estadounidense en las Copas Mundiales de 1990, 1994 y 2002.

“Tenemos jugadores jugando en todo el mundo, tenemos una liga increíble y tenemos instalaciones que el mundo está utilizando ahora mismo. Esos eran una quimera hace unos años, ahora somos una nación futbolística”.

Esta fue la primera vez desde 1930 que Estados Unidos ganó un partido de la Copa Mundial por tres goles y es un resultado que bien puede hacer que otros equipos en este torneo se den cuenta.

“Estados Unidos estuvo increíble”, dijo la gran inglesa Elena White en el programa Match of the Day de la BBC.

“Se habla de presión, pero ellos se aferraron a ella, la disfrutaron. Probablemente conmocionaron al mundo con esa actuación”.