George Kittle de los 49ers aboga por los campos de césped de la NFL mientras mira el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA del USMNT

El ala cerrada de los 49ers de San Francisco, George Kittle, se preguntó si los campos de césped podrían usarse principalmente en lugar de césped para los juegos de la NFL mientras veía competir a la selección nacional masculina de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Sofi.

“Además, este césped se ve muy bien en el campo de Sofi… me pregunto si podríamos tenerlo durante toda la temporada”, escribió Kittle en una publicación en X.

Kittle viene de una temporada 2025 en la que logró 57 recepciones para 628 yardas y siete touchdowns, aunque sufrió un desgarro en el tendón de Aquiles en la victoria de San Francisco por 23-19 sobre los Philadelphia Eagles en la ronda de comodines de los playoffs.

El partido se jugó en el Lincoln Financial Field, que utiliza una combinación de césped y césped artificial para los juegos de la NFL.

El estadio fue una de varias sedes de la NFL que cambiaron la superficie de juego para la Copa del Mundo, ya que los partidos del torneo deben jugarse sobre césped natural.

Kittle está lejos de ser el único jugador que aboga por que la NFL cambie del césped al césped, ya que el liniero ofensivo de los New York Giants, Jermaine Eluemunor, compartió su creencia.

“Estoy en el décimo año y puedo decir de todo corazón que el césped se siente mucho mejor que el césped”, dijo Eluemunor, según Rohan Nadkarni de NBC News. “Que MetLife tenga césped, obviamente es genial para la FIFA y la Copa Mundial. Es uno de los escenarios más grandes del mundo pero, al mismo tiempo, la NFL en su conjunto es uno de los negocios más rentables del mundo, por lo que se podría pensar que nosotros, como jugadores, tendríamos voz y voto en los campos en los que podemos jugar”.