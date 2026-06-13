La suspensión del fiscal Khan prolonga los problemas de la Corte Penal Internacional

Por Stephanie van den Berg y Anthony Deutsch

LA HAYA, 12 de junio (Reuters) – La suspensión esta semana del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por presunto comportamiento sexual inapropiado, coloca a la corte en meses de discusiones potencialmente dañinas mientras la hostilidad de Estados Unidos y las divisiones entre los estados miembros crecen.

El franco británico atrajo tanto aprobación como hostilidad, sin mencionar las sanciones de Estados Unidos, por liderar la búsqueda de órdenes de arresto para funcionarios israelíes por la conducta de Israel en Gaza y algunos líderes de su adversario palestino, Hamas.

Su suspensión fue un alivio para los denunciantes y estados miembros de la CPI que argumentan que la corte debe dar ejemplo en su manejo del acoso laboral.

Pero mientras Khan, de 56 años, se mantiene firme, argumentando que está siendo injustamente tratado y también atacado por motivos políticos, otros estados miembros de la CPI miran las investigaciones emblemáticas que él ha liderado y temen que fracasarían sin él.

PRESIÓN SOBRE LA CPI Y KAHN POR ISRAEL

“La presión sobre la CPI es real, y las acusaciones han sido instrumentalizadas, se han mezclado con las investigaciones de la corte sobre presuntos crímenes cometidos en los Territorios Palestinos ocupados, para socavar la corte”, dijo Danya Chaikel de la organización de derechos humanos FIDH.

Estos casos tienen el potencial de desmentir las sugerencias de larga data de que la CPI, que ha llevado a cabo la mayoría de sus enjuiciamientos exitosos en África, no tiene la determinación para desafiar a intereses más poderosos en países más ricos del norte.

Y los estados africanos representan una gran parte del apoyo a Khan mientras los 125 países miembros se preparan para decidir si deben o no destituir al funcionario de mayor perfil de la corte de inmediato.

Un resumen visto por Reuters indicó que una investigación confidencial de 18 meses de la ONU sobre Khan encontró una “base de hechos” para las acusaciones hechas por una asistente femenina de que tuvo una relación sexual no consensuada con una miembro del personal más joven. Encontró que los testimonios de los testigos “respaldan sus afirmaciones”.

Sin embargo, una revisión legal de ese informe por un panel de tres jueces externos, un resumen del cual también vio Reuters, encontró que la evidencia era insuficiente para probar las acusaciones “más allá de una duda razonable”.

El lunes, se llevó a cabo una encuesta confidencial entre un grupo central de 21 estados miembros, el “Bureau of the Assembly”. Suspendieron a Khan y enviaron el caso a la Asamblea de Estados Partes completa, el único cuerpo que puede destituir a Khan.

Dos fuentes informadas sobre la votación dijeron a Reuters que dos tercios encontraron que Khan había incurrido en “conducta grave” y “grave incumplimiento del deber”.

Una fuente diplomática dijo que 14 países votaron en contra de Khan: Bélgica, Chile, Chipre, Ecuador, Finlandia, Italia, Japón, Letonia, Polonia, Eslovenia, Corea del Sur, Suiza, Brasil y Nueva Zelanda.

Cuatro países africanos – Kenia, Senegal, Sudáfrica y Sierra Leona – votaron a favor de la absolución, mientras que Uganda, Bosnia y Bolivia se abstuvieron.

Un diplomático africano que respalda a Khan y habló bajo condición de anonimato dijo que los oponentes de Khan habían ganado una batalla, pero esto no significaba que la medida para destituirlo recibiera los 63 votos requeridos en la Asamblea.

VOTO DE LA CPI SOBRE EL FUTURO DE KAHN PUEDE ESTAR MESES DISTANTE

No se espera una votación en la Asamblea antes de finales de julio como muy pronto y posiblemente después del verano, según tres fuentes diplomáticas, dando tiempo suficiente para que las divisiones se vuelvan públicas y manchen la imagen de la corte.

Es una batalla que la CPI podría evitar mientras lucha contra Washington. Estados Unidos no es miembro de la CPI y ha impuesto sanciones a 11 jueces y fiscales de la CPI, incluido Khan, por emitir órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, y por una investigación pasada sobre tropas estadounidenses en Afganistán.

La CPI, el primer tribunal permanente de crímenes de guerra del mundo, abrió en 2002 para enjuiciar a individuos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por nacionales de estados miembros o en el territorio de sus miembros.

Después de que surgieran las acusaciones contra Khan en 2024, encargó una investigación externa de la ONU. En mayo de 2025, Khan se tomó una licencia voluntaria y sus dos adjuntos asumieron sus funciones.

El equipo legal de Khan ha dicho que ahora “tomará todas las medidas necesarias para impugnar la decisión, proteger sus derechos y garantizar que se respete el debido proceso”.

Dice que los hallazgos del panel externo deberían haberlo exculpado, pero que en su lugar “un cuerpo ejecutivo y político” ha tomado el control del proceso.

(Reporte de Stephanie van den Berg y Anthony Deutsch; Edición de Kevin Liffey)