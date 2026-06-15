Los Carolina Hurricanes ganan la Copa Stanley en Las Vegas

LAS VEGAS (AP) — Los Carolina Hurricanes ganaron su primer campeonato de la Copa Stanley en 20 años el domingo por la noche, utilizando una defensa asfixiante en el sexto juego para derrotar a los Vegas Golden Knights 3-0 y ganar tres juegos consecutivos de una final emocionante llena de cambios de impulso y una ofensiva espectacular.

Lo que necesitas saber Los Carolina Hurricanes ganaron su primer campeonato de la Copa Stanley en 20 años el domingo por la noche, utilizando una defensa asfixiante en el Juego 6 para derrotar a los Vegas Golden Knights 3-0.

Brandon Bussi, cuya entrada tardía en el Juego 3 ayudó a cambiar la serie, registró la primera blanqueada de su carrera en los playoffs al detener 22 tiros.

Jackson Blake lo respaldó con un gol y una asistencia, y Taylor Hall anotó solo 3:47 en el juego para marcar la pauta.

Brandon Bussi, cuya entrada tardía en el Juego 3 ayudó a cambiar la serie para Carolina, registró la primera blanqueada de su carrera en los playoffs al detener 22 tiros. Jackson Blake anotó un gol y una asistencia, y Taylor Hall anotó solo 3:47 después del juego para marcar la pauta. Nikolaj Ehlers añadió un gol a portería vacía.

Los Golden Knights, que hicieron una carrera improbable solo para llegar a la final, lucharon mucho para reunir cualquier tipo de ofensiva en el Juego 6 y tuvieron 18:37 entre tiros a puerta en el segundo y tercer período. Jugando en su tercera final de Copa, es la primera vez que quedan eliminados.

Este partido decisivo fue lo que muchos observadores esperaban que fuera la serie entre los equipos de mentalidad defensiva, pero cada equipo vio desaparecer ventajas de más de dos goles en los primeros tres juegos.

Ahora, la Copa pertenece a los Hurricanes, liderados por el entrenador Rod Brind’Amour, quien también fue el capitán de Carolina en su título de 2006.

Este fue el primer juego de la serie en el que el portero de Las Vegas, Carter Hart, no permitió cuatro goles en un juego. Terminó con 20 salvamentos.

Los Hurricanes comenzaron a asumir el control de la serie después de quedarse atrás por 4-0 en el Juego 3. Remontaron con fuerza en el tiempo extra, y aunque los Canes perdieron, de ahí en adelante superaron a los Golden Knights.

Como reflejo de la situación de vida o muerte de los Golden Knights, hicieron varios cambios en la alineación, con Brett Howden reemplazando al lesionado William Karlsson como centro de segunda línea. Mitch Marner podría haberse mudado allí, pero permaneció en el ala derecha.

El Golden Knight original, Reilly Smith, hizo su debut en la final de la Copa como ala derecha de tercera línea y Braeden Bowman hizo su debut en los playoffs como ala derecha de cuarta línea. Kaedan Korczak sustituyó a Dyland Coghlan en la tercera pareja defensiva.