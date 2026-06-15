Aquarabia en la ciudad de Qiddiya organiza una competición de piscinas de olas

Como piedra angular de la ciudad de Qiddiya, un destino de 750 mil millones de dólares diseñado para convertirse en la capital del entretenimiento, los deportes y la cultura del Reino de Arabia Saudita, recientemente se organizó una competencia de piscinas de olas. El evento en Surftopia en Aquarabia marcó un paso importante en la integración del surf en las principales atracciones con el Red Bull Pool Clash.

“En lugar de depender de las olas naturales del océano, el evento utiliza olas consistentes generadas mecánicamente para que los atletas puedan centrarse en el estilo, la creatividad, la fluidez y la toma de riesgos y no en encontrar la mejor ola de la alineación”, dijo Red Bull en un comunicado. “Más allá del deporte, está diseñado para sentirse festivo e impulsado por la comunidad, con espectadores cerca de la acción, la música y una atmósfera animada”.

Los deportistas comenzaron en Jam Sessions, donde realizaron trucos, líneas y combinaciones de olas. Los surfistas con mayor puntuación avanzaron a las rondas eliminatorias cara a cara, incluidos cuartos de final, semifinales y la final. Los jueces evaluaron a los competidores en cuanto a ejecución, estilo y progresión.

El evento atrajo a atletas, fanáticos y espectadores por primera vez y combinó el surf con música y actividades de entretenimiento.

“Con su combinación única de competencia, creatividad y entretenimiento, el exitoso debut de Red Bull Pool Clash marca un nuevo y emocionante capítulo para el surf en Arabia Saudita”, escribió Arab News. “Con el apoyo de Aquarabia, la Federación Saudita de Surf, Oakley, Nivea Sun, Endless Surfer y Volcom, Red Bull Pool Clash destacó el creciente apetito por los deportes de acción alternativos en el Reino y mostró la próxima generación de talentos del surf”.

La surfista saudita Leila Zahid ganó la división femenina, mientras que Hugo Cardoso ganó la división masculina. Ambos campeones recibieron un viaje de surf a Munich, Alemania (hogar de otra piscina de olas de Endless Surf).

Red Bull lleva mucho tiempo interesado en las piscinas de olas, y comenzó con un evento inaugural hace 10 años en el ahora desaparecido Surf Snowdonia en Gales. En aquel momento, Red Bull Unleashed señaló el interés de la empresa por la tecnología de ondas artificiales.