Sheryl Crow critica a la administración Trump por organizar una pelea de UFC en la Casa Blanca: “Vergonzosa y carente de decencia”

Sheryl Crow criticó duramente al presidente Donald Trump y su administración por organizar el evento UFC Freedom 250 anoche en la Casa Blanca, describiéndolo como “vergonzoso y carente de decencia”.

El cantautor, que ha sido muy franco contra Trump en el pasado, compartió una publicación en Instagram Stories que denunció el evento por ser sordo ante aquellos que pueden estar luchando en todo Estados Unidos.

“Lo que ocurrió anoche en el césped de la Casa Blanca fue vergonzoso y carente de decencia”, escribió. “Personas ricas y poderosas llenaron el césped para ver un deporte violento que terminó con un comentario vil y racista. Todo ello mientras el estadounidense promedio no puede permitirse la atención médica, el gas y el costo de vida”.

Respecto al “comentario racista”, Crow se refería a una declaración hecha por el ganador de UFC Josh Hokit, quien finalizó una entrevista posterior al partido diciendo: “Y por último, Michelle Obama es un hombre”. ¿Estoy en lo cierto, Estados Unidos?

Continuó poniendo a la administración en la mira y alentando a los estadounidenses a ver más allá del teatro de un evento de UFC. â€”No os dejéis engañar. Esta administración es corrupta y le importa un comino el pueblo estadounidense”, escribió. “Lo único que le importa es ganar dinero a costa y a pesar de nuestra democracia. Si seguimos apoyando este tipo de distracción de la realidad, no seremos mejores que ellos. Seamos mejores, Estados Unidos”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a VariedadSolicitud de comentarios.

Esta no es la primera vez que Crow se pronuncia contra la administración. En julio pasado, Crow lanzó la canción “The New Normal” sobre el clima político actual que se refería a Trump como el “líder del mundo libre” y comparaba la realidad con la novela distópica “1984” de George Orwell. A principios de este año, pidió que Trump fuera “acusado y encarcelado” por sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein.