Las condiciones peligrosas continúan mientras el fuerte oleaje y las mareas altas causan daños a las playas del sur de California

El fuerte oleaje, las mareas altas y las corrientes de resaca han causado algunos daños en la costa del sur de California, y se espera que condiciones potencialmente peligrosas duren al menos hasta el jueves.

Las condiciones ya han tenido consecuencias devastadoras. La semana pasada, en Laguna Beach, una niña de 5 años se ahogó después de ser arrastrada al océano por fuertes olas. Las autoridades dijeron que pudieron rescatar a su madre y a su hermano, quienes quedaron atrapados en el mismo oleaje.

En el Parque Estatal Crystal Cove, mareas de más de 7 pies y fuertes olas dañaron parte de una cabaña histórica y casi inundaron otra. Una torre de salvavidas estuvo a punto de caer al agua.

El fuerte oleaje y las mareas altas arrastraron arena debajo de una cabaña en el distrito histórico de Crystal Cove.

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‘Las olas más grandes que he visto jamás’

â€œâ€ŠEn el mejor momento, son las olas mÃ¡s grandes que he visto aquÃ en mi experiencia como salvavidas”, dijo Jake Beckley, quien ha sido salvavidas de Crystal Cove durante seis aÃ±os. “Hemos perdido prácticamente toda la playa en ciertos puntos”.

La marea llegó hasta el restaurante The Beachcomber en un momento y arrancó trozos de un malecón histórico de debajo de una cabaña cercana.

Acerca de Crystal Cove En la década de 1910, la zona se hizo popular tanto entre los bañistas como entre los cineastas de Hollywood que la utilizaron como lugar de rodaje. A partir de ahí, creció hasta convertirse en una comunidad bulliciosa para los visitantes de verano y, más tarde, para los residentes. En 1979, se convirtió en parque estatal de California.

Sandra y Rigo García de San Dimas han estado visitando Crystal Cove para alojarse en esas cabañas históricas desde finales de los años 1990. Han visto cómo la playa ha cambiado a lo largo de las décadas.

Sandra y Rigo García han estado viniendo a Crystal Cove durante décadas y han visto cambiar la playa.

“La marea está tan alta que se llevó toda la arena, y pensamos: ‘Oh, ¿dónde está mi playa?’”, dijo Sandra García mientras se sentaban bajo una sombrilla en la arena de un pequeño camino.

Rigo García señaló el trozo de arena frente a ellos.

“Este lugar siempre fue el mejor, porque yo llegaba temprano en la mañana, instalaba los muebles y las sillas, y siempre teníamos mucho espacio”, dijo. â€œLos niÃ±os podrÃan nadar unos 10 o 15 metros mientras estÃ¡n allÃ. Pero ahora es muy peligroso… hay demasiadas piedras”.

¿Cómo llegamos aquí?

Un fuerte oleaje del sur, combinado con mareas altas, ha provocado erosión costera e inundaciones. Sin embargo, las mareas más altas del año suelen ocurrir en invierno, pero durante la última semana algunas playas han experimentado mareas altas récord para esta época del año, según el Servicio Meteorológico Nacional.

“A medida que aumente el nivel del mar, cosas como ésta se volverán más comunes”. — Riley Pratt, científico ambiental

Riley Pratt, científico ambiental del Distrito de Parques Estatales de California del Condado de Orange, dijo que estos eventos son una ventana al futuro: a medida que la contaminación en nuestra atmósfera calienta el planeta y derrite los glaciares, el nivel del mar aumenta.

“A medida que aumente el nivel del mar, cosas como ésta se volverán más comunes y su impacto será proporcionalmente mayor porque la línea de base está cambiando”, dijo. “Eso va a cambiar lo que es este ciclo anual en algo nuevo y que no hemos visto antes”.

Pero por ahora, la playa está abarrotada, el sol brilla y el verano se respira en el aire. Y para los García y sus compañeros bañistas, no hay mejor momento que el presente.

“La Tierra cambia, así que hay que adaptarse a ella”, dijo Sandra García. “Aunque ha cambiado mucho, todavía podemos disfrutarlo… y estar agradecidos de tener este paraíso aquí”.

¿Qué sigue?

En el condado de Orange, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que se espera que las condiciones peligrosas de oleaje, incluidas las corrientes de resaca, continúen hasta el viernes por la noche.

Esto crea condiciones peligrosas para nadar. A cualquier persona atrapada en una corriente de resaca se le recomienda nadar paralelo a la orilla para despejarla. Y, como dice el NWS, “nade siempre cerca de un salvavidas”.

En el condado de Los Ángeles, se espera que las condiciones continúen hasta el miércoles por la noche, incluidas inundaciones costeras, mareas altas y corrientes de resaca.