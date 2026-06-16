Aaron Boone habla sobre el retraso del juego de José Caballero con la MLB

NUEVA YORK – El manager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, tuvo una larga conversación con funcionarios de las Grandes Ligas sobre el ritmo deliberado del campocorto José Caballero en la caja de bateo que resultó en una advertencia de retraso del juego el domingo contra los Azulejos de Toronto.

“Así que siento que lo manejamos bien y ciertamente entendemos lo que está tratando de hacer y tiene un ritmo y un proceso para ayudarlo a bloquearse y creemos que está dentro de las reglas”, dijo Boone el martes antes de que los Yankees abrieran una serie de tres juegos con los Medias Blancas. “Hablé con ellos y traté de ser muy específico. Así que le di a José algún tipo de instrucción sobre dónde deberíamos estar bien y espero que todo se alinee con el equipo de árbitros también”.

Durante la sexta entrada de la victoria del domingo por 8-3 en Toronto, Caballero levantaba lentamente la cabeza durante un turno al bate contra el relevista Spencer Miles. En dos ocasiones durante el turno al bate, Caballero levantó deliberadamente la cabeza hasta que quedaban ocho segundos en el reloj de lanzamiento.

Ocho segundos es el tiempo límite para el compromiso y los lanzadores no pueden prepararse hasta que sean reconocidos por el bateador.

Aaron Boone y José Caballero discuten su advertencia de retraso del juego en el partido del domingo contra los Azulejos. Chris Young/The Canadian Press vía AP

Después de que el árbitro de plato de segunda instancia, Steven Jaschinski, le advirtió y le dijo al jugador de cuadro que se convocaría un strike si ocurría de nuevo. El juego se retrasó más de dos minutos cuando Caballero, Jaschinski, Boone y el jefe de equipo John Tumpane discutieron el asunto.

“Eso es lo que dijo y luego, cada vez que hablaba con todos por su altavoz, decía que estaba retrasando el juego y si retrasaba el juego sería una huelga porque me estoy pasando el tiempo que tengo”, dijo Caballero el martes. “Como no estoy haciendo eso, simplemente dicen algo que decir porque no es lo que es”.

Caballero comenzó en el jardín derecho el martes y dijo antes de su primer turno al bate que iba a intentar obtener una aclaración del árbitro de plato Mike Muchlinski.

“Tal vez tenga que preguntarle al árbitro justo antes de que comience el juego para ver cuál es la nueva regla hoy”, dijo Caballero. “Han estado cambiando la regla todos los días, así que ya veremos”.

El estilo deliberado de Caballero en la caja de bateo ha irritado periódicamente a sus oponentes. Durante el primer año de gobierno en 2023, Caballero molestó a Gerrit Cole mientras jugaba para los Marineros.

Los Yankees adquirieron a Caballero de los Rays el 31 de julio y batea .258 con seis jonrones y 21 carreras impulsadas en 59 juegos. Después de recibir su advertencia, Caballero conectó un jonrón de tres carreras en la novena entrada el domingo.

“Hay algo de astucia en lo que hace, pero es un jugador inteligente y valiente”, dijo Boone. “Está utilizando las reglas lo mejor que puede para su ventaja”.