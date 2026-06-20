La salida de los Dodgers sorprende a los Orioles mientras Dalton Rushing ayuda a coronar un regreso salvaje

Dalton Rushing estaba frustrado. Simplemente persiguió un slider en el suelo… otra vez. Y esta vez, el juego estaba en juego. Los Dodgers estaban en su último out. Él estaba en su último strike.

Así que se tomó un momento, respiró hondo y miró hacia el dugout de los Dodgers.

La primera persona que vio fue Mookie Betts, quien acababa de reducir la ventaja de los Orioles a una carrera con un jonrón solitario. Betts estaba encerrado con Rushing, rebosante de confianza, animándolo.

“Para un tipo así, un tipo que vivió ese momento, tuvo éxito en ese momento, fracasó en ese momento, sabe lo que se siente, es bastante especial”, relató Rushing.

Los ojos de Rushing viajaron a lo largo de la barandilla, notando a sus compañeros de equipo, todos en el escalón superior, todos confiando en él.

Se metió en la caja, esperando el slider que Ryan Helsley de Baltimore lanzó a continuación: era alto, para una bola. Luego, Rushing consiguió una bola rápida que podía manejar y no falló.

Los siguientes momentos en la victoria de los Dodgers por 6-5 el viernes fueron un caos.

Rushing conectó un sencillo del empate al jardín derecho, dándole tiempo a Alex Call para anotar desde segunda. Call se deslizó por el plato cuando el tiro del jardinero derecho de los Orioles, Tyler O’Neill, dio un largo salto hacia el receptor Samuel Basallo.

Basallo lo calculó mal y avanzó lentamente por la línea, antes de que la pelota rebotara en su guante y rodara hacia el dugout de los Dodgers.

El entrenador de tercera base, Dino Ebel, saludó a Ryan Ward, quien anotó de pie.

El manager Dave Roberts, quien miró su tarjeta cuando el tiro estaba en el aire, ya estaba pensando en entradas extra cuando la multitud estalló nuevamente. Escuchó al coordinador de campo Bob Geren gritar algo así como: “La carrera cuenta”.

Los Dodgers (49-27) corrieron hacia el campo y atacaron a Rushing, quien acababa de llegar a segunda. Saltaron y gritaron mientras las luces del estadio de los Dodgers destellaban a su alrededor.

“Fue bueno tener a Freddie [Freeman] una noche libre por ser el tipo del medio para variar, ¿sabes? —dijo Rushing con una sonrisa. “No, es una gran sensación y, sinceramente, creo que es genial que hayamos ganado ese partido de béisbol”.

Durante varias entradas, pareció que no lo harían.

Dalton Rushing celebra después de conectar un sencillo productor en la novena entrada para ayudar a que los Dodgers lograran una victoria por 6-5 sobre los Orioles de Baltimore en el Dodger Stadium. (Gina Ferazzi / Los Ángeles Times)

Los Dodgers habían tomado una ventaja inicial de 3-0, con un sencillo de dos carreras de Max Muncy en la primera entrada y un doble productor de Andy Pages en la segunda. Luego se les acabó el marcador.

Rushing estaba teniendo una noche tan frustrante como cualquiera, con una línea out y tres ponches.

Su primer ponche fue parte de una secuencia brutal. Los Dodgers llenaron las bases sin outs en el tercero. Luego Ward, Rushing y Alex Freeland cayeron con fuerza.

Rushing se ponchó con un slider en el suelo. Y el abridor de los Orioles, Trey Gibson, consiguió que mordiera el mismo lanzamiento en el quinto.

Las reacciones de Rushing se volvieron cada vez más animadas, en el campo y en el dugout.

Mookie Betts celebra mientras corre las bases luego de conectar un jonrón solitario en la novena entrada el viernes contra los Orioles. (Gina Ferazzi / Los Ángeles Times)

Alex Freeland señala seguro después de pasar al receptor de Baltimore, Samuel Basallo, para anotar con un doble de Andy Pages en la segunda entrada el viernes. (Gina Ferazzi / Los Ángeles Times)

“Él juega con un fuego debajo de su trasero”, dijo Freeland. â€”Él va tras ello. No espera nada más que lo mejor para sí mismo día tras día, y eso viene con ello”.

Roberts dijo: “Después de… desahogarse, hace un buen trabajo recomponiéndose para regresar a la siguiente jugada, al siguiente turno al bate, a la recepción”.

El viernes, estaba atrapando a Roki Sasaki, quien se enfrentó a solo un bateador por encima del mínimo en cinco entradas. Pero durante la tercera vez en la orden, los Orioles finalmente lo descubrieron y conectaron jonrones consecutivos.

Con dos outs y un corredor, Sasaki lanzó un splitter hacia el borde interior de la zona de strike hacia Gunnar Henderson, quien lo levantó por encima del muro del jardín derecho. Pete Alonso luego conectó un jonrón al jardín central izquierdo con una bola rápida interna a la altura del cinturón para empatar el marcador.

“Pensé que lanzó la pelota de béisbol muy bien”, dijo Roberts. “Me gustó la forma en que compitió. El comando de la recta fue bueno. Estuvo fantástico esta noche”.

Los Orioles (35-42) se adelantaron ante el bullpen de los Dodgers. Will Klein permitió un sencillo en la séptima entrada a Jackson que envió a dos corredores, incluido uno heredado del zurdo de los Dodgers, Jack Dreyer, al otro lado del plato.

Kyle Hurt y Blake Treinen lanzaron limpiamente la octava y novena entrada.

Finalmente, al final de la novena, Betts puso fin a la sequía de anotaciones de los Dodgers. Luego Muncy, más tarde reemplazado por Call, el corredor emergente, y Ward obtuvieron bases por bolas.

Con dos outs, Rushing subió al plato, se quedó atrás en la cuenta 0-2 y reinició.

“Miro en el dugout, y lo único que les importa a esos muchachos es el siguiente lanzamiento, y el siguiente lanzamiento después de ese, y el siguiente lanzamiento después de ese”, dijo Rushing. “Sólo quieren que ganes un lanzamiento a la vez”.

Entonces, eso es lo que hizo.