Lucas: Trump hizo un favor al mundo, no Obama.

El presidente Donald Trump debería nombrar a Barack Obama como el nuevo embajador de los Estados Unidos en Irán.

O al menos ofrecerle el trabajo. Sería algo inédito.

Aunque algunos embajadores de los EE. UU. han llegado a ser presidentes, el último fue George H.W. Bush (embajador ante la ONU y China), ningún ex presidente ha llegado a ser embajador.

Le daría a Obama algo que hacer. También sería la forma de Trump de atacar a Obama, quien ha acusado a Trump de “intimidar” su camino hacia un acuerdo de paz con Irán.

Algunos podrían argumentar que fue la intimidación de Trump, junto con muchos bombardeos de Trump, lo que llevó a los líderes iraníes restantes, o lo que quedaba de ellos, a aceptar sus términos.

Si Obama rechazara la oferta, como se espera, Trump podría luego ofrecerle el trabajo a John Kerry, aliado de Obama, atacándolo también.

Fue Kerry, como Secretario de Estado de Obama, quien negoció el acuerdo de 2015 JCPOA (Plan de Acción Integral Conjunto) con los mulás iraníes que supuestamente frenó, pero no terminó, la búsqueda de Irán de obtener un arma nuclear.

Para lograr el acuerdo, Obama levantó las sanciones contra Irán en 2015 y autorizó la liberación a Irán de $150 mil millones de activos iraníes congelados, que los iraníes utilizaron para trabajar en su programa de bombas nucleares, construir misiles balísticos y financiar a sus proxis terroristas Hamás y Hezbolá.

En 2016, el siempre adaptable Obama, en lugar de exigir la liberación de cuatro estadounidenses retenidos como rehenes, pagó a los iraníes $1,7 mil millones en efectivo por su liberación.

Los pallets de dinero, compuestos por dólares estadounidenses, francos suizos y euros, fueron volados a Teherán durante la noche a bordo de un avión no marcado para deleite de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

El nombramiento de Obama es una broma, por supuesto, pero demuestra cómo los iraníes llevaron a Obama, Kerry (y al desafortunado Joe Biden) a la lavandería.

Es por eso lo ilógico y egocéntrico que es para Obama mantener que el acuerdo que Trump está negociando con los iraníes es similar a su acuerdo JCPOA.

Obama ha dicho: “Es dudoso que cualquier acuerdo que surja sea significativamente diferente o una mejora significativa del acuerdo que teníamos en primer lugar y que funcionó durante mucho tiempo antes de que nosotros, los Estados Unidos [Trump], nos retiráramos de él”.

Obama agregó: “Es un recordatorio de que en muchos problemas de política exterior, la idea de que podemos intimidar nuestro camino o bombardear nuestro camino hacia soluciones a veces puede parecer atractiva, pero el hecho es que tomarse el tiempo para explorar la diplomacia puede evitar la guerra”.

En otras palabras, Obama estaba contento con posponer el problema.

El hecho es que, gracias a Obama y su idea de que podía comprar a Irán, llevó a Irán al borde de crear varias bombas nucleares que prometió usar contra Israel y los Estados Unidos.

Mientras que Obama y otros presidentes hablaban sobre cómo Irán, una nación liderada por fanáticos islamistas que creen en el apocalipsis, nunca debería tener armas nucleares, Trump es el único presidente que hizo algo al respecto.

Y lo hizo sin enviar aviones cargados de dinero, al menos no todavía.

Irán no tendrá armas nucleares mientras Trump esté presente, y con suerte mucho tiempo después de que se haya ido.

Esto no lo logró volando pallets de dinero para sobornar a los iraníes para que se portaran bien, sino volando bombarderos para golpearlos para que jugaran según sus términos.

El diablo está en los detalles del acuerdo, por supuesto. Pero Irán no tendrá una bomba que prometió usar para destruir todo. Trump le hizo al mundo un gran favor.

El veterano reportero político Peter Lucas puede ser contactado en: peter.lucas@bostonherald.com