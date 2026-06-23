PGA Tour: ¡una revisión total en 2028! -Revista de golf

Brian Rolapp, el jefe del PGA Tour, presentó este martes la nueva cara del PGA Tour para la temporada 2028. Un anuncio importante que fue bien recibido por Tiger Woods y Rory McIlroy.

Crédito: Facebook PGA Tour

La noticia llegó este martes, en Cromwell, Connecticut, dos días antes del inicio del Travelers Championship, el último evento Signature Events de la temporada 2026 del PGA Tour. Brian Rolapp, El director general del circuito masculino estadounidense, anunció una revisión completa del calendario para la temporada 2028 con la creación de dos circuitos paralelos: el PGA Tour Championship Series y el PGA Tour Challenger Series.

Serie de campeonatos del PGA Tour Estará dirigido a los 120 mejores jugadores del circuito americano y reunirá alrededor de 24 torneos valorados cada uno de ellos al menos 20 millones de dólares. Entre ellos, encontraremos los cuatro eventos de Grand Slam y el Players Championship. Cada torneo se jugará a 72 hoyos con un corte tras 36 hoyos para los 65 mejores y empatados.

¡Una gran final en un circuito match-play!

Esta PGA Tour Championship Series se llevará a cabo de febrero a agosto y concluirá con una final disputada en match play en un lugar que debería cambiar cada año. Los campos de golf de Cypress Point, en California, Pine Valley, cerca de Filadelfia, o Seminole, en Florida, podrían acoger esta gran final a partir de 2028. Al final de la temporada, sólo los 90 mejores jugadores conservarán todos los derechos de juego.

El segundo circuito, la serie Challenger del PGA Tour, una auténtica segunda división, reunirá una veintena de torneos valorados cada uno de ellos en 4 millones de dólares. Esta vez, 144 jugadores comenzarán cada evento y los 20 primeros en el ranking final de la temporada avanzarán a la PGA Tour Championship Series la temporada siguiente.

“Los anuncios de hoy constituyen un paso muy positivo para el golf profesional”, afirmó el norirlandés. Rory McIlroy, Número 2 del mundo. “Este es un momento muy emocionante para el golf y estoy muy orgulloso de todo el trabajo que se ha realizado”, dijo el campeón estadounidense. bosque de tigre quien estuvo presente junto a Brian Rolapp este martes al momento de este anuncio.