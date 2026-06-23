“La alianza Francia-Brasil supera a TKMS en la oferta de submarinos de Argentina, el paquete de construcción local resulta decisivo en cuanto a la financiación”

Argentina Advances Next-Generation Submarine Program Through France-Brazil Partnership Leveraging Brazil's Production Infrastructure, France Takes Design and Technology Support Role Amid Capacity Constraints Package-Based Strategies Emerging as the Decisive Weapon in a Rapidly Shifting Global Submarine Market

Argentina avanza con planes para adquirir una flota de submarinos de próxima generación a través de una asociación con Francia y Brasil. A pesar de una agresiva propuesta de financiamiento de la alemana Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), Buenos Aires ha apoyado una alianza Francia-Brasil que ofrece un paquete de construcción local en Sudamérica. Se espera que los submarinos se construyan en Brasil, mientras que Francia actuará como diseñador original y proveedor de tecnología en lugar de entregar directamente los buques terminados. Este modelo de adquisición basado en paquetes se está convirtiendo cada vez más en un nuevo estándar en todo el mercado mundial de submarinos.

La dirección del programa submarino argentino

Según un informe del 22 de junio del medio de comunicación español Vozpópuli, la Armada Argentina planea establecer una asociación de defensa trilateral con Francia y Brasil como parte de su esfuerzo por adquirir tres submarinos de próxima generación. El submarino clase Scorpène del Grupo Naval se ha convertido en el principal candidato, superando al TKMS de Alemania, que durante mucho tiempo había sido considerado un fuerte contendiente. El proyecto representa el intento de Argentina de reconstruir su fuerza submarina nueve años después de la desaparición en 2017 del submarino clase TR-1700 ARA San Juan, un incidente que dejó al país sin capacidad submarina operativa.

La competencia se ha convertido efectivamente en una competencia directa entre financiamiento, capacidad tecnológica y apoyo a la reconstrucción industrial. El año pasado, el gobierno alemán examinó una propuesta para aprobar una garantía de crédito soberano por valor de 4.270 millones de dólares para facilitar la exportación de tres submarinos Tipo 209 de TKMS a Argentina. Corea del Sur también expresó interés en el proyecto, promocionando el submarino de nivel básico HDS-1500 de HD Hyundai Heavy Industries, que ofrece altos niveles de automatización y precios competitivos. Sin embargo, en última instancia, las prioridades políticas y económicas de Argentina se alinearon más estrechamente con el paquete Francia-Brasil, que prometía creación de empleo local y capacidades de mantenimiento a largo plazo. Ni el sustancial paquete de financiación de Alemania ni las fortalezas tecnológicas de Corea del Sur resultaron tan convincentes como el modelo de construcción local desarrollado conjuntamente.

Se espera que los futuros submarinos de Argentina se construyan en la Base Naval de Itaguaí en Río de Janeiro, Brasil. A diferencia de Argentina, que perdió la capacidad de operar de forma independiente importantes instalaciones portuarias en medio de su crisis económica, Brasil posee la infraestructura y la experiencia adquiridas a través de acuerdos de transferencia de tecnología con Francia y ha construido con éxito cuatro submarinos clase Scorpène. Si bien los modelos de construcción local conjunta pueden reducir los márgenes de ganancias a corto plazo debido a los gastos de transferencia de tecnología y las inversiones iniciales en infraestructura, ofrecen importantes ventajas a largo plazo a través del acceso exclusivo a servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) e ingresos por suministro de repuestos durante las próximas dos o tres décadas.

Francia prioriza las asociaciones tecnológicas sobre las entregas directas

Francia, uno de los tres pilares de la alianza, enfrenta actualmente limitaciones prácticas a la hora de proporcionar capacidad de construcción directa. Su infraestructura industrial crítica y su fuerza laboral calificada están fuertemente comprometidas con los programas de modernización internos. El astillero de Cherburgo, pieza central de la industria submarina francesa, produce simultáneamente submarinos de ataque nuclear clase Barracuda y el programa de submarinos nucleares estratégicos SNLE 3G de próxima generación. Estos proyectos forman la columna vertebral del esfuerzo de Francia para preservar su disuasión nuclear marítima hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XXI. Los compromisos de exportación también están ejerciendo presión sobre los programas de producción. En 2024, Naval Group obtuvo un contrato para construir cuatro submarinos diésel-eléctricos derivados de Barracuda para los Países Bajos, y esos buques también se construirán en Cherburgo.

Ante las crecientes limitaciones de los nuevos pedidos a gran escala, Francia ha comenzado a desplazar el centro de su estrategia de exportación de submarinos de la entrega directa de buques a la tecnología y la cooperación industrial. El enfoque se basa en aprovechar las capacidades industriales de defensa y construcción naval de los países socios y al mismo tiempo contribuir con experiencia en diseño, integración de sistemas, evaluaciones de mantenibilidad, evaluaciones de seguridad y capacitación. El modelo permite a Francia ampliar la influencia global de sus tecnologías submarinas sin sobrecargar aún más la infraestructura de producción nacional.

Uno de los ejemplos más notables de esta estrategia es el programa de submarinos de propulsión nuclear de Corea del Sur. Corea del Sur ya posee poderosas capacidades de construcción naval y una amplia experiencia en la construcción de submarinos convencionales. Mantiene una capacidad autóctona sustancial en la construcción de cascos, producción de módulos y gestión de programas. Sin embargo, los submarinos de propulsión nuclear presentan desafíos fundamentalmente diferentes. Áreas como la integración de la plataforma del reactor, los sistemas de refrigeración y protección contra la radiación, la accesibilidad al mantenimiento, la seguridad de la tripulación, la infraestructura de pruebas en tierra y la cultura de la seguridad nuclear requieren experiencia especializada acumulada durante décadas. Aquí es donde la cooperación francesa cobra relevancia. Francia sigue siendo una de las pocas naciones occidentales con amplia experiencia operativa en sistemas de propulsión nuclear naval y posee experiencia en reactores navales de uranio poco enriquecido, un área que se superpone con el concepto de Corea del Sur de un submarino de ataque de propulsión nuclear armado convencionalmente. Los analistas de defensa ven cada vez más a Francia como un socio complementario capaz de reducir los riesgos de desarrollo en los aspectos del programa de armas no nucleares.

La competencia por paquetes se intensifica en la adquisición de submarinos en Canadá

La tendencia a ofrecer paquetes de adquisiciones integrales adaptados a las necesidades del cliente ya no se limita a Francia y es cada vez más visible en todo el mercado submarino mundial. El futuro programa de submarinos de Canadá constituye un ejemplo destacado. En agosto del año pasado, el gobierno canadiense seleccionó a los constructores navales surcoreanos, incluido Hanwha Ocean, junto con TKMS como proveedores calificados para el Proyecto Submarino de Patrulla Canadiense (CPSP), un programa valorado en aproximadamente 43.500 millones de dólares. Las ofertas finales se presentaron en marzo y el proceso de evaluación está actualmente en marcha antes del anuncio del ganador previsto para el segundo semestre de este año. La competencia se extiende mucho más allá del desempeño de los submarinos. Canadá busca buques capaces de realizar operaciones sostenidas en el Ártico y el Atlántico Norte, al mismo tiempo que pone un énfasis significativo en fortalecer su industria de defensa nacional, garantizar cronogramas de entrega rápidos y establecer un ecosistema operativo y de mantenimiento a largo plazo.

En respuesta, Hanwha Ocean propuso entregar cuatro submarinos antes de 2035 si se firma un contrato en 2026, seguido de un submarino anualmente para los ocho buques restantes, lo que permitirá que los 12 submarinos se entreguen para 2043. La compañía también ha ampliado su paquete de cooperación industrial a través de un memorando de entendimiento (MOU) con la siderúrgica canadiense Algoma Steel que cubre el suministro de acero, así como la colaboración en infraestructura de construcción y mantenimiento de submarinos. La iniciativa tiene como objetivo integrar la demanda de acero generada por la construcción de submarinos y las actividades de MRO en la base industrial nacional de Canadá. Hanwha Ocean también firmó un memorando de entendimiento con el promotor inmobiliario canadiense PCL Construction para cooperar en el desarrollo de infraestructura submarina, mientras que Babcock Canadá se ha convertido en un posible socio de apoyo operativo a largo plazo.

La cooperación se extiende también al sector de la defensa. Hanwha Systems, una filial de defensa del Grupo Hanwha, está cooperando en comunicaciones por satélite en órbita terrestre baja con el operador de satélites canadiense Telesat. El plan vincularía Telesat Lightspeed con la red de satélites K-LEO de Corea del Sur para respaldar los requisitos de comunicaciones para operaciones marítimas y submarinas. La compañía también está discutiendo una plataforma satelital de próxima generación y una cooperación espacial de defensa con la firma canadiense de tecnología aeroespacial MDA Space y explorando la colaboración de inteligencia artificial con la compañía canadiense de inteligencia artificial Cohere para mejorar las operaciones submarinas y la eficiencia de los astilleros.

Mientras tanto, TKMS ha centrado su campaña en la cooperación con Noruega. El submarino Tipo 212CD propuesto a Canadá es un submarino convencional de próxima generación adquirido conjuntamente por Alemania y Noruega. Alemania sostiene que la participación canadiense elevaría a Ottawa de un simple cliente a un socio estratégico que comparte marcos operativos, de mantenimiento, de capacitación y de modernización con Alemania y Noruega en las regiones del Atlántico Norte y el Ártico. La propuesta está diseñada para apelar al énfasis de Canadá en la interoperabilidad como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Alemania también ha introducido transferencias de espacios de producción para fortalecer su cronograma de entrega. Durante la exposición de defensa CANSEC en Ottawa, el Ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, afirmó que Canadá podría recibir cuatro submarinos Tipo 212CD para 2036 si selecciona TKMS. El plan implicaría que Alemania y Noruega ajusten partes de sus asignaciones de producción existentes para darle a Canadá acceso prioritario a los espacios de construcción disponibles.