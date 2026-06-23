En un rechazo simbólico a Trump, el Senado muestra apoyo para poner fin a la guerra en Irán.

WASHINGTON: Ambas cámaras del Congreso han señalado su apoyo para poner fin a la guerra en Irán, intensificando la preocupación de los legisladores con el conflicto mientras el presidente Donald Trump lucha por cerrarlo oficialmente.

En medio de varias deserciones y ausencias republicanas, el Senado aprobó, el 23 de junio, una resolución de poderes de guerra por primera vez para poner fin a las hostilidades militares de Estados Unidos en la guerra. La votación fue de 50-48.

La medida, que era en su mayoría simbólica y no vinculante, ya había pasado la Cámara de Representantes hace semanas. No llegará al escritorio del presidente.

Varios legisladores republicanos, incluidos los senadores Bill Cassidy de Luisiana, Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska y Rand Paul de Kentucky, votaron con los demócratas a favor de la resolución. Los senadores republicanos Mitch McConnell de Kentucky y David McCormick de Pensilvania no votaron. McConnell fue hospitalizado recientemente por un problema de salud no especificado.

Esta es una noticia en desarrollo. Vuelve para ver actualizaciones. Zachary Schermele es el corresponsal del Congreso para USA TODAY. Puedes contactar con él por correo electrónico en zschermele@usatoday.com. Síguelo en X en @ZachSchermele y Bluesky en @zachschermele.bsky.social.