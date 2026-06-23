El Centro Cultural y del Patrimonio del Surf ofrece un adelanto de su nuevo hogar

Su traslado a Laguna Beach ha sido un trabajo de amor, y las personas que contribuyeron a ayudar al Centro Cultural y del Patrimonio del Surf a instalarse pudieron echar un vistazo al nuevo hogar del museo.

Los funcionarios abrieron las puertas del centro, temporalmente, durante el fin de semana para mostrar la transformación en curso de un edificio abandonado en el centro de Laguna Beach, a solo unos pasos de la arena donde comenzó la historia del fundador Dick Metz en Main Beach. Se espera que el centro abra al público en septiembre.

La idea es que sea un lugar donde el público pueda relajarse, divertirse y disfrutar de la historia del surf, dijo Metz, de 96 años, rodeado de viejos amigos, donantes, voluntarios, íconos del surf y la amplia colección de tablas de surf históricas del centro, muchas de las cuales no podían exhibirse en la antigua ubicación.

“Es un gran honor estar aquí y hacer que esto dure a perpetuidad para todos los jóvenes que vienen”, dijo Metz, un ícono de la industria y uno de los surfistas vivos más antiguos con raíces en la era temprana de este deporte en California.

Los asistentes a la visita solo por invitación fueron recibidos por un tablero en honor a los 100 socios fundadores que tuvieron por primera vez la visión de lo que hoy se considera el “Smithsonian of Surf”. Las tablas hawaianas hechas de madera pesada expuestas a lo largo de una pared del amplio edificio cuentan la historia de los primeros días de surfear olas, mientras que tablas más pequeñas y de colores brillantes en otra pared avanzan la historia hasta el surf moderno. Debajo de cada tablero, una descripción que destaca el diseño y la importancia de la época para el deporte.

Dick Metz, centro, fundador del Surfing Heritage and Culture Center, se reúne con amigos durante una fiesta de adelantos en la nueva ubicación del centro en Laguna Beach el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Viejos amigos, muchos de los cuales son íconos de la cultura del surf del Condado de Orange, se mezclan durante una fiesta de adelantos en la nueva ubicación del Surfing Heritage and Culture Center, que se mudó de San Clemente a Broadway Street, en Laguna Beach, el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Viejos amigos, muchos de los cuales son íconos de la cultura del surf del Condado de Orange, se mezclan durante una fiesta de adelantos en la nueva ubicación del Centro Cultural y Patrimonio del Surf en Laguna Beach el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Una colección de tablas de surf antiguas, en su mayoría hechas de madera, se exhibe en el Centro Cultural y Patrimonio del Surf en Laguna Beach el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Spencer Croul, izquierda, cofundador del Surfing Heritage and Culture Center, conversa con sus amigos Mark Christy, centro, copresidente de la junta directiva del centro, y el veterano fotógrafo y fotoperiodista de surf Leo Hetzel, derecha, durante una fiesta de adelantos en la nueva ubicación del centro en Laguna Beach el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Mark Carlisle, docente principal del Surfing Heritage and Culture Center, que recientemente se mudó de San Clemente a Laguna Beach, le muestra a su esposa, Heather Carlisle, una colección de cientos de tablas de surf que no cabían en las principales salas de exhibición del centro, almacenadas en un pasillo trasero llamado “el armario”, durante una fiesta de adelanto en el nuevo centro en Laguna Beach el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Orange County Register/SCNG)

Joe Dunn de San Juan Capistrano lee las descripciones de una colección de tablas de surf antiguas de madera en exhibición en el Centro Cultural y Patrimonio del Surf en Laguna Beach durante una fiesta de adelanto de la nueva ubicación del centro el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Viejos amigos, muchos de los cuales son íconos de la cultura del surf del Condado de Orange, se mezclan durante una fiesta de adelantos en la nueva ubicación del Centro Cultural y Patrimonio del Surf en Laguna Beach el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Viejos amigos, muchos de los cuales son íconos de la cultura del surf del Condado de Orange, se mezclan durante una fiesta de adelantos en la nueva ubicación del Centro Cultural y Patrimonio del Surf en Laguna Beach el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Viejos amigos, muchos de los cuales son íconos de la cultura del surf del Condado de Orange, se mezclan durante una fiesta de adelantos en la nueva ubicación del Surfing Heritage and Culture Center, que se mudó de San Clemente a Broadway Street, en Laguna Beach, el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Una colección de tablas de surf antiguas y otros recuerdos del surf, incluida una tabla corta de los Juegos Olímpicos de París 2024 y una camiseta usada por el ícono del surf estadounidense Caroline Marks, a la izquierda, se exhiben en el Centro Cultural y Patrimonio del Surf en Laguna Beach el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Una colección de longboards, moldeadas por creadores icónicos de tablas de surf, se exhibe en el Centro Cultural y Patrimonio del Surf en Laguna Beach el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Viejos amigos, muchos de los cuales son íconos de la cultura del surf del Condado de Orange, se mezclan durante una fiesta de adelantos en la nueva ubicación del Centro Cultural y Patrimonio del Surf en Laguna Beach el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Viejos amigos, muchos de los cuales son íconos de la cultura del surf del Condado de Orange, posan juntos para una foto durante una fiesta de adelantos en la nueva ubicación del Centro Cultural y Patrimonio del Surf en Laguna Beach el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Los Seaview Serenaders, formados por Patrick Quilter, Tom Joliet y Brian Oppegaard, desde la izquierda, interpretan música de surf clásica durante un adelanto en la nueva ubicación del Surfing Heritage and Culture Center en Laguna Beach el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Orange County Register/SCNG)

Una colección de tablas de surf antiguas, en su mayoría hechas de madera, se exhibe en el Centro Cultural y Patrimonio del Surf en Laguna Beach el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Una colección de tablas de surf antiguas, en su mayoría hechas de madera, se exhibe en el Centro Cultural y Patrimonio del Surf en Laguna Beach el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Los Seaview Serenaders, formados por Patrick Quilter, Tom Joliet y Brian Oppegaard, desde la izquierda, interpretan música de surf clásica durante un adelanto en la nueva ubicación del Surfing Heritage and Culture Center en Laguna Beach el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Orange County Register/SCNG)

Joe Dunn de San Juan Capistrano lee las descripciones de una colección de tablas de surf antiguas de madera en exhibición en el Centro Cultural y Patrimonio del Surf en Laguna Beach durante una fiesta de adelanto de la nueva ubicación del centro el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Registro del Condado de Orange/SCNG)

El pionero del surf Corky Carroll, izquierda, junto a su esposa, Raquel Carroll, en el centro, mientras conversa con amigos durante una fiesta de adelantos en la nueva ubicación del Surfing Heritage and Culture Center en Laguna Beach el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Los conocidos surfistas Mike Parson, Shaun Thomson y Brad Gerlach, desde la izquierda, juntos durante una fiesta de adelantos en la nueva ubicación del Surfing Heritage and Culture Center en Laguna Beach el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Registro del Condado de Orange/SCNG) Mostrar título 1 de 21 Dick Metz, centro, fundador del Surfing Heritage and Culture Center, se reúne con amigos durante una fiesta de adelantos en la nueva ubicación del centro en Laguna Beach el sábado 20 de junio de 2026. (Foto de Jeff Antenore, Registro del Condado de Orange/SCNG) Expandir

“Hay muchas cosas que aún no están publicadas. Será mucho más emocionante”, dijo Metz. “Tendrá la versatilidad para hacer muchas cosas”.

La visión del nuevo centro no es sólo tener un lugar para exhibir tablas de surf, aunque la colección es impresionante, con reliquias de madera que datan de los primeros hawaianos y de tablas usadas por actuales campeones mundiales y atletas olímpicos.

Metz imagina un lugar de “reunión histórico” del que la próxima generación pueda aprender a través de eventos, conferencias y excursiones escolares, un lugar de reunión con un menú para las personas que quieran venir a almorzar o cenar y sentarse entre el pasado del surf.

Se instaló un pequeño escenario con Seaview Serenaders tocando de fondo, mostrando cómo el museo funcionará como un lugar de entretenimiento, con capacidad para albergar a 400 personas. Habrá una pantalla para proyectar películas y documentales.

El surfista de Laguna Beach, Norman Clark, encontró un pasillo escondido lleno de tablas alineadas en la pared, maravillándose con la colección.

“Es una locura estar aquí atrás, es una locura”, dijo. “Para mí, como surfista y que vivo aquí en Laguna, esto es el paraíso… tener esto significa mucho para la gente de Laguna Beach”.

Durante casi tres décadas, el Centro Cultural y Patrimonial del Surf estuvo ubicado en las colinas de una zona industrial de San Clemente, a unas 4 millas de la costa.

Hace poco más de un año, la dirección del museo anunció su traslado a Laguna Beach y cerró el depósito en garantía en diciembre.

El nuevo edificio es un amplio espacio de 12,000 pies cuadrados: alrededor de 9,500 pies cuadrados en la planta baja destinados a exhibiciones y entretenimiento, y otros 2,400 pies cuadrados en la planta superior para oficinas, almacenamiento y archivos. Grandes vigas de madera se extienden a lo largo de los techos de 30 pies de altura del edificio que se encuentra en Broadway Street y Ocean Avenue.

La nueva ubicación ubica los artefactos de surf en una ciudad costera de mucho tráfico con un amplio estacionamiento donde los visitantes pueden toparse con la colección de recuerdos de surf más grande del mundo. El espacio es lo suficientemente grande como para albergar cientos de tablas de surf y miles de reliquias de valor incalculable, dicen los líderes del museo.

En la década de 1940, el edificio albergaba a Sprouse Reitz Co. y durante años fue una farmacia, pero últimamente ha estado vacío durante varios años.

Laguna Beach es donde comenzó el centro: Metz alquiló por primera vez una pequeña oficina en los años 90 en lo alto del Royal Hawaiian, justo al lado de Main Beach, para guardar su colección, que ha estado adquiriendo desde los años 60.

No mucho después, conoció a Spencer Croul, también un ávido coleccionista de tablas apasionado por la historia del surf, y los dos unieron sus colecciones para hacer despegar el Centro Cultural y del Patrimonio del Surf.

El historiador interno Chris Mauro, periodista desde hace mucho tiempo y ex editor de Surfer Magazine, habló sobre el trabajo detallado que fue necesario para archivar cada pieza de la colección del centro, desde tablas hasta prendas de vestir, carteles de películas e imágenes, durante la mudanza.

“Es fenomenal”, dijo Mauro, destacando el arduo trabajo de innumerables voluntarios. “Lo realmente interesante es que hay todos estos diferentes radios en la rueda cultural: hay arte, hay revistas, hay libros, hay música, moda, equipos, accesorios”.

Es parte de la cultura de California que se ha extendido por todo el mundo, afirmó.

“Si lo piensas bien, el surf cambió a California y California ha cambiado el mundo. Ha tenido un impacto mucho mayor de lo que la gente piensa”, dijo Mauro. â€”Y lo rastreas desde aquÃ hasta Hawaii, de donde vino.

“Lo interesante de esta ubicación es que estamos justo al final de la calle donde Duke Kahanamoku básicamente aterrizó y pasó la mayor parte de los años 20”, dijo sobre el famoso surfista hawaiano al que se le atribuye haber introducido el espíritu del surf en el continente. “Este era su hogar lejos del hogar”.

Metz, nacido y criado en Laguna Beach, se hizo eco de la importancia de la historia del surf a escala global.

“Tuvo mucho impacto en la población mundial: ropa, música, todas esas cosas emuladas del surf en sí”, dijo. “El surf, más que cualquier otro deporte, ha tenido una influencia en nuestra cultura, no sólo en California, sino en todo el mundo”.

Metz, quien vendió su casa en Sun Valley, Idaho, para ayudar a hacer posible la compra del edificio, se alejó de sus funciones ejecutivas y de la junta directiva durante la transición. Está contento de ver a los nuevos miembros de la junta directiva y al director ejecutivo Jeff Alter, hijo del ícono del surf y la navegación y buen amigo Hobie Alter, supervisando la nueva ola que se avecina para el museo, dijo.

Alter dijo que la reunión fue una oportunidad para que los partidarios y contribuyentes pudieran ver cómo se está perfilando el lugar, aunque no fue una tarea fácil reunirlo para una exhibición pública.

“Aún nos queda un largo camino por recorrer, las habitaciones están llenas de material de construcción y el lunes por la mañana todo volverá a verse feo”, bromeó. “Creo que el edificio en sí nos hace lucir bien”.

Mirando a su alrededor, la altura del edificio se presta para la mejor exhibición de los tableros, colocados en posición vertical y alejados del suelo, permitiendo que los guiones gráficos cuenten su trasfondo debajo.

“Podemos contar un poco más de historia sobre las épocas y la historia de los tableros, algo que realmente no pudimos hacer en San Clemente”, dijo.

La campeona de surf Jericho Poppler admitió que se le llenaron los ojos de lágrimas cuando la recibieron al entrar al nuevo edificio con un retrato artístico en una tabla de surf de su querido amigo, el surfista hawaiano Rell Sunn. El dúo ayudó a allanar el camino para que el surf femenino se convirtiera en un deporte profesional en la década de 1970.

â€œPara las mujeres, no habÃa mucho en absoluto. “No iban a ninguna manera”, dijo Poppler sobre los detractores. “Pero no nos importaba, porque amábamos lo que estábamos haciendo”.

Espera que historias como la suya y la de otros surfistas icónicos de olas inspiren a las personas de cerca y de lejos que vendrán al museo en los próximos años.

El miembro de la junta Paul Naude, quien también llama hogar a Laguna Beach, habló sobre cómo vio por primera vez el nuevo lugar, sabiendo que se convertiría en algo especial.

“Era casi como si estuviera hecho a medida para un museo de surf”, dijo, mirando el edificio: altas tablas de surf que encajaban perfectamente bajo los altos techos.

Eso será aún más importante a medida que los Juegos Olímpicos se preparen para llegar a la ciudad hacia LA28, justo al final de la calle en Lower Trestles. El centro será un destino, predice Naude, que será un gran negocio para la ciudad de Laguna Beach.

“Para mí, estoy muy orgulloso de lo que hemos creado en unas instalaciones tan impresionantes como ésta, que ahora están disponibles para mostrar la cultura del surf (las tablas de surf, la historia y la cultura) al público”, dijo Naude, líder de la industria textil y propietario de la marca Vissla. “Creo que ahora tenemos muchas oportunidades para que la gente pueda experimentar y aprender sobre la historia no sólo de la cultura del surf de California, sino de la cultura del surf en general”.