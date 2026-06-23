La ola de calor de Europa impulsa los precios de la electricidad a nuevos máximos a medida que la demanda se dispara.

La ola de calor ha provocado un fuerte aumento en los precios de la electricidad en los mercados europeos, ya que millones recurren a aires acondicionados y ventiladores eléctricos para combatir las temperaturas récord, lo que también ha causado una serie de apagones en las plantas de energía en todo el continente. Gran Bretaña importó electricidad de Europa a más de seis veces el precio normal el martes, ya que la cúpula de alta presión ha disminuido la velocidad del viento, afectando la generación de energía renovable y provocando apagones en múltiples plantas de gas en el país. La ola de calor ha causado que los parques eólicos en el continente se desaceleren, y ha llevado a una menor producción en algunas plantas nucleares en Francia, donde las altas temperaturas del agua del río dificultan más enfriar los reactores. La combinación de la creciente demanda de electricidad y la disminución de la generación en toda Europa ha provocado un aumento en los precios del mercado a niveles máximos de varios años. El operador del sistema energético de Gran Bretaña ha recurrido a pagar alrededor de £470 por megavatio-hora para asegurar la importación de electricidad del continente entre las 5 p.m. y las 7 p.m. del martes para ayudar a satisfacer la demanda pico de electricidad del país. Estos precios son más de seis veces el precio del mercado eléctrico en junio del año pasado, que promedió alrededor de £71 por megavatio-hora, y más de tres veces el precio del mercado de £123 el lunes. En Alemania, el mercado eléctrico más grande de Europa, se pronosticaba que los precios del mercado eléctrico alcanzarían máximos de más de €545/MWh el martes por la noche, el más alto desde junio de 2024, según la bolsa Epex Spot. En Francia, que se prepara para temperaturas de hasta 43 °C esta semana, el precio del mercado de energía ha subido a más de €268/MWh, el más alto desde agosto de 2023. Shivam Malhotra, jefe de comercio de energía en la consultora LCP Delta, dijo que no era “raro” ver una serie de apagones no planificados en las plantas de gas británicas, que “tienden a tener dificultades reales en temperaturas extremas”. Cinco plantas de gas informaron que necesitarían reducir su producción debido a las condiciones “ambientales”, eliminando aproximadamente 2,5 gigavatios de la flota de gas del Reino Unido o suficiente electricidad para abastecer 2,5 millones de hogares en el Reino Unido. La pérdida de capacidad es aproximadamente un 40% más alta que antes de la ola de calor, según Malhotra. Las granjas solares típicamente generan menos energía en temperaturas muy altas, ya que el calor de los paneles reduce la eficiencia. Pero los cielos despejados en la mayor parte del Reino Unido ayudaron a compensar esta pérdida, manteniendo la producción solar estable en alrededor de 14GW o el 35% de la generación total del Reino Unido. Mientras tanto, la salida de energía eólica disminuyó debido al sistema meteorológico de alta presión, que ha disminuido la velocidad del viento y se espera que establezca un nuevo récord de temperaturas de junio en el Reino Unido. La energía eólica representó entre el 13% y el 15% de la electricidad del Reino Unido el martes, en comparación con un promedio de aproximadamente el 30% en junio del año pasado. “Las velocidades del viento también son más bajas, por lo que el operador del sistema energético ha asegurado alrededor de 1,5 gigavatios de electricidad adicional para ayudar a cubrir el pico nocturno. Esto probablemente vendrá del continente, que está teniendo sus propios problemas debido a la ola de calor”, dijo Malhotra. Se espera que los hogares también jueguen un papel en ayudar al sistema energético del Reino Unido a hacer frente a la ola de calor, reduciendo su consumo de energía para ahorrar alrededor de 115 megavatios de electricidad durante las horas pico a través de un programa que paga a los usuarios por reducir su demanda. Un portavoz del Operador del Sistema Nacional de Energía, que es propiedad del gobierno, dijo: “Si bien el clima cálido ha afectado los precios del mercado eléctrico en Gran Bretaña y en toda Europa, las acciones de equilibrio de esta naturaleza son una parte rutinaria de operar el sistema eléctrico”.