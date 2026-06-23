Están empezando a surgir algunas preocupaciones reales (y antiguas) sobre los Bravos de 2026

Comencemos con algunas buenas noticias: si los Bravos juegan un béisbol mediocre de .500 de ahora en adelante, aún deberían tener suficientes victorias para regresar a la postemporada. El fantástico nivel de forma que alcanzaron a finales de marzo, abril y la mayor parte de mayo esencialmente ha asegurado que los Bravos tengan una especie de “ahorros” agradables con los que jugar en lo que respecta a sus posibilidades de postemporada.

PECOTA todavía tiene a los Bravos con un 74 por ciento de posibilidades de ganar la División Este de la Liga Nacional y un 98 por ciento de posibilidades de llegar a la Postemporada de alguna forma. Playoff Odds de FanGraphs también pinta un panorama optimista al darles un 80 por ciento de posibilidades de ganar la división y un 97 por ciento de posibilidades de llegar a la postemporada. En el gran esquema de las cosas, está bien. Puede que sea la versión de “Blackheart” de Lio Rush de “bien”, pero de todos modos está bien.

Dicho esto, es difícil no sentirse un poco alarmado por lo que hemos visto de los Bravos desde mediados de mayo. Había preocupaciones sobre la rotación titular de cara a esta temporada y, si bien la rotación hizo un trabajo fantástico desde el principio para disipar la mayoría de esas preocupaciones, finalmente comenzaron a asomar su fea cabeza y ¡ha sido bastante preocupante! Desde el 18 de mayo, la rotación de Atlanta ha producido colectivamente una efectividad de 5.20 (ERA-125) y un FIP de 4.64 (113 FIP-). Ambos números están cerca del final de la Major League Baseball y mucho de eso tiene que ver con el hecho de que, aparte de los ex lanzadores de los White Sox Chris Sale y Martín Pérez, el resto de la rotación ha estado luchando enormemente.

Grant Holmes lució mejor el lunes por la noche, pero todavía tiene problemas para pasar dos turnos en la alineación en una noche determinada, y mucho menos para llegar más profundo que eso. Spencer Strider fue bastante inconsistente mientras estaba sano y ahora está fuera por el futuro previsible y no ayuda que JR Ritchie haya sido esencialmente bautizado a fuego como reemplazo de Strider. El viaje mágico de Bryce Elder se detuvo bruscamente y su apertura más reciente, en la que explotó ocho carreras en una sola entrada de seis entradas de trabajo, representó el nadir claro tanto para Elder como para esta rotación en este momento.

Sale (60 ERA-, 42 FIP-) y Pérez (81 ERA-, 80 FIP-) son los únicos regulares que tienen una ERA- y FIP- por debajo del promedio de la liga de 100 desde el 18 de mayo; todos los demás están muy por encima. Grant Holmes es el “mejor” del grupo con una efectividad de 116 y un FIP de 158. Por muy malo que haya sido Elder (169 de efectividad, 121 FIP), Strider fue en realidad un poco peor con una efectividad equivalente de 169 y un peor FIP de 157. JR Ritchie ha hecho lo mejor que pudo, pero hasta ahora eso resultó en una efectividad de 240 y un FIP. de 187.

Básicamente, el bullpen ha estado cargando al cuerpo de lanzadores desde mediados de mayo, ya que actualmente lideran el béisbol en efectividad, desde el 18 de mayo (65) y están entre los cinco primeros en FIP, con 85. No importa a quién hayan llamado en el bullpen (ya sean tipos de alto apalancamiento como Raisel Iglesias, Robert Suárez o Dylan Lee o el resto de los relevistas como Dylan Dodd, Reynaldo López, Tyler Kinley, Didier Fuentes e incluso Carlos Carrasco siendo llamados a comer entradas), todos conocen su papel y hicieron el trabajo mientras la rotación ha tenido problemas en gran medida. Su desempeño ha sido una de las únicas cosas que han impedido que esta actual crisis de forma se convierta en un verdadero colapso a mitad de temporada.

De hecho, el bullpen puede ser lo único que mantiene unido a todo este equipo en este momento porque la ofensiva se ha derrumbado por completo durante aproximadamente un mes. Desde el día inaugural hasta el 17 de mayo, los Bravos como equipo batearon .265/.328/.444 con un wOBA de .337 y un wRC+ de 113, siendo el equipo wRC+ segundo en todo el béisbol solo detrás de los Dodgers. Sin embargo, desde el 18 de mayo las cosas han cambiado drásticamente. Atlanta ha estado bateando .232/.296/.377 en el plato con un wOBA de .306 y un wRC+ del equipo de 87. Desde mediados de mayo, Atlanta esencialmente ha estado implementando la tercera peor ofensiva de todo el béisbol, siendo peor solo los Padres y los Guardianes.

Ahora, mucho de eso probablemente tenga que ver con el hecho de que Drake Baldwin estuvo desaparecido durante bastante tiempo durante ese lapso y que Ronald Acuña Jr. también ha estado al margen durante largos períodos. Tampoco ayudó que durante ese período en el que Baldwin y Sean Murphy se habían ido, Atlanta decidió activamente jugar béisbol de la Liga Nacional de retroceso, donde efectivamente usaban al receptor como el lugar de los lanzadores en la alineación.

Bendito sea Sandy León y Austin Wynns por intentarlo, pero León logró un wRC+ de -84 en 37 apariciones al plato es realmente sorprendente y también fue doloroso ver a Wynns aumentar eso con un -73 wRC+ en 14 apariciones adicionales en el plato. Está claro con la incorporación de Joey Bart que los Bravos han hecho un completo 180 en lo que valoran en receptores suplentes ya que claramente la defensa y la experiencia de León detrás del plato no fueron suficientes para superar el agujero negro general de producción en el plato que estuvo entregando durante su tiempo allí.

Además, el desempeño en el plato de Ha-Seong Kim ha sido impactante y no en el buen sentido. Cada vez que los Bravos ponían a León y Kim al mismo tiempo, habría dos bateadores en la alineación donde hubiera sido un shock verlos conseguir un hit. Es algo que simplemente no puedes tener y es la razón por la que el ligero Jorge Mateo ha tenido muchas oportunidades y por la que Atlanta también ha estado desesperada por mantener a Mauricio Dubón en la alineación sin importar dónde juegue.

Las cosas llegaron al punto en que Matt Olson jugó en el jardín derecho al final de un juego la semana pasada debido al efecto dominó de las sustituciones que resultaron en que Walt Weiss se asegurara de que Kim no tuviera que tomar un turno al bate mientras se barajaba el campo. Tiene que empezar a funcionar pronto, pero también es uno de esos casos en los que es difícil seguir dándole apariciones en el plato mientras es tan terrible en el plato.

Atlanta ha estado recibiendo contribuciones positivas de Michael Harris II, Ronald Acuña Jr. (cuando está sano), Matt Olson, Ozzie Albies y Mauricio Dubón, pero está claro que no pueden cargar al equipo cuando hay varios bateadores con un wRC+ negativo. También ha sido frustrante observar la incapacidad de Austin Riley para ponerse en marcha. Chicos como Mike Yastrzemski, Eli White, el mencionado Mateo y Dominic Smith están haciendo lo mejor que pueden, pero también está claro que están en una posición en la que necesitan rendir fuera de sus zapatos para mantener a flote la ofensiva todas las noches en los últimos tiempos.

Regularmente he tenido en mi mente la opinión de pretemporada de Alex Anthopoulos sobre este equipo durante la mayor parte de esta temporada. Tenía razón cuando dijo que si este equipo iba a recuperarse, la ofensiva tendría que volver a estar en buena forma después de pasar la mayor parte de dos años vagando por el desierto. Vimos eso con el comienzo ardiente que tuvo este equipo al comenzar la temporada. Ahora estamos viendo que la suerte de la ofensiva coincide con la suerte del equipo y es frustrante verlo.

Dicho todo esto, tengo verdaderas esperanzas de que la ofensiva de Atlanta arregle las cosas. Si bien verlos luchar últimamente ha sido realmente frustrante, no es una situación desesperada. Por otro lado, la rotación titular necesita ayuda y la necesitan con urgencia. La gente ha estado gritando sobre la necesidad de agregar a esta rotación desde la temporada baja pasada y ahora ha quedado claramente claro lo que se debe abordar en la fecha límite. Ya he expresado mi opinión sobre si los Bravos deberían o no perseguir a Tarik Skubal si se presenta la oportunidad, pero incluso si no se arriesgan en ese sentido, está claro que Atlanta debería estar tratando de encontrar una manera de mejorar esta rotación desde ahora hasta la fecha límite.

Ya sea simplemente mencionar a Hurston Waldrep o buscar algunos brazos de equipos que planean vender en la fecha límite (y habrá un puñado), si los Bravos van a tomar en serio confirmar su lugar en la postemporada y, con suerte, también hacer algo de daño cuando lleguen allí, la rotación debe mejorarse. El bullpen está llevando la carga del cuerpo de lanzadores y la alineación ha demostrado que pueden lograrlo en el plato durante un período bastante largo. En el papel, la rotación ha sido el punto débil durante más tiempo y ahora en su mayoría se han estrellado contra la Tierra después de pasar la primera parte de esta temporada en una órbita gloriosa.

Está claro que los Bravos no van a quedarse simplemente con la división ahora que los Filis están mostrando algunas señales reales de estar serios en las últimas semanas. Los Bravos todavía tienen una ventaja bastante buena en la división y mientras no colapsen realmente, la postemporada está a su alcance. Este es un grupo resistente, así que me imagino que lucharán en esta mala racha y volverán a algo parecido a lo que vimos de ellos a principios de esta temporada.