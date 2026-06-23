Tuesday Cheese Curds: los Packers nombrados uno de los mayores perdedores de la temporada baja de la NFL

¿Hay más contenido de temporada baja que hablar sobre la temporada baja durante la temporada baja? No lo sé, pero ahí es donde estamos. Faltando aproximadamente un mes para que los Packers abran su campo de entrenamiento de 2026, estamos en un punto de la temporada baja en el que parece que lo único sobre lo que la mayoría de los escritores nacionales pueden escribir es sobre la temporada baja en sí.

A saber, el enlace principal de hoy, en el que CBS Sports declara a los Packers como uno de los cinco mayores perdedores de la temporada baja de la NFL, principalmente porque “perdieron” a un grupo de jugadores. Estoy predicando al coro aquí, pero ya conocen las pérdidas: Romeo Doubs, Elgton Jenkins, Quay Walker, Nate Hobbs, Rashan Gary y algunas otras piezas pequeñas variadas.

Pero vamos. Doubs se iba de todos modos. La pierna de Jenkins estaba hecha pedazos. Walker era una pieza costosa y difícil de encajar en la defensiva de los Packers. Rashan Gary no parecía querer jugar a la defensiva en absoluto. Y Nate Hobbs, el autor de 358 jugadas, la cifra más baja de su carrera la temporada pasada, casi literalmente no jugó en absoluto. ¿Qué tipo de pérdidas son esas realmente?

Sin duda, los planes de los Packers para compensar esas pérdidas son inciertos y dependen de novatos, agentes libres veteranos y Micah Parsons regresando con toda su fuerza. Pero no creo que nada de eso ponga a los Packers en la categoría de tener una de las peores temporadas bajas de la liga. Eso parece un trabajo bastante típico para un equipo que tuvo un final de temporada decepcionante y ahora está trabajando para volver a donde quiere estar.

Si esa es una mala temporada baja, creo que a muchos equipos les gustaría estar donde están los Packers.

Vale la pena repetirlo: ¿la gente realmente cree que los Packers tuvieron una temporada baja decepcionante porque cortaron a Nate Hobbs y canjearon a Rashan Gary?

A menos que hayas estado siguiendo muy de cerca la plantilla de los Packers, el jugador más sorprendente en la temporada baja probablemente será una sorpresa.

Esta noticia está un poco anticuada, pero nunca es un mal momento para recordar el momento de Antonio Freeman “¡¿hizo qué?!”.