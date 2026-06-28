Con Bennett negociando, los Medias Rojas están al borde de barrer a los Yankees en 4 juegos

BOSTON – Ahora en el punto medio de su temporada, ¿están por fin los Medias Rojas (35-46) logrando su ritmo?
Aunque estar en camino de terminar con un récord de 70-92 es algo que los evaluadores del equipo no podrían haber imaginado en los entrenamientos de primavera, todavía podría haber tiempo para que el equipo del manager interino Chad Tracy haga que el verano sea interesante, particularmente considerando el estado de la carrera por el Comodín de la Liga Americana.
En una hermosa tarde de sábado en Fenway Park, los Medias Rojas vencieron a los Yankees rivales por tercer día consecutivo, 4-1, y buscarán la rara barrida de cuatro juegos en el Sunday Night Baseball. La racha de tres victorias consecutivas igualó el máximo de la temporada (lograda tres veces anteriormente).
“Sería bueno”, dijo Tracy cuando se le preguntó si finalmente ganar cuatro seguidos podría eliminar un obstáculo mental para el equipo.
“Lo más importante en este momento es que estamos encadenando juegos, juegos de calidad en todas las fases. Estamos bateando bien, estamos haciendo grandes aperturas, estamos obteniendo un gran alivio. Así que eso es lo más importante en este momento y debemos continuar haciéndolo durante un período de tiempo”.
Esto es lo que más importó el sábado:
1. Bennett extiende el dominio de la rotación
Por primera vez desde 1988, los Medias Rojas han logrado una racha de 10 aperturas consecutivas de calidad. Jake Bennett, uno de los tres novatos en la rotación abridora, mantuvo una buena actuación el sábado, limitando a los Yankees a tres hits y una carrera en 6 1/3 entradas, la mayor cantidad de su carrera, que incluyeron dos bases por bolas y tres ponches. Durante la racha de aperturas de calidad, los abridores de los Sox tienen una efectividad de 1.69. La racha en el 88 –del 8 al 25 de abril– duró 14 partidos.
2. El primer jonrón de la carrera de Seigler
Con los jugadores del cuadro central Trevor Story, Marcelo Mayer e Isiah Kiner-Falefa fuera de juego al mismo tiempo, Anthony Seigler ha sido una presencia frecuente en la alineación de Tracy últimamente. En la parte baja de la segunda entrada frente a Gerrit Cole, Seigler fue en dirección contraria y conectó un jonrón solitario justo encima del Monstruo Verde. Un Seigler animado recorrió las bases para celebrar el primer jonrón de su carrera en 44 juegos. El segunda base luego agregó una buena parada deslizante en un roletazo de Anthony Volpe para finalizar la parte alta de la quinta entrada.
¿Qué decía Seigler, quien fue seleccionado en la primera ronda de los Yankees en el Draft 2018, durante su trote por las bases?
â€”Honestamente, me desmayÃ©. No sé lo que dije”, dijo Seigler. â€”Â¿QuiÃ©n sabe? Pero simplemente estaba emocionado”.
3. Yoshida aporta la chispa inicial
Al comenzar el sábado, Masataka Yoshida tenía un miserable OPS de .450 en 44 apariciones al plato en junio. Eso cambió rápidamente cuando lanzó el segundo lanzamiento de la tarde de Cole al bullpen de Boston entre el jardín derecho y el central. En su segundo turno al bate, Yoshida conectó un sencillo productor. Los Medias Rojas no han sacado mucho provecho del puesto de primer bate o bateador designado últimamente, por lo que cualquier tipo de resurgimiento de Yoshida sería bienvenido.