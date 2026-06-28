Con Bennett negociando, los Medias Rojas están al borde de barrer a los Yankees en 4 juegos

1. Bennett extiende el dominio de la rotación

Por primera vez desde 1988, los Medias Rojas han logrado una racha de 10 aperturas consecutivas de calidad. Jake Bennett, uno de los tres novatos en la rotación abridora, mantuvo una buena actuación el sábado, limitando a los Yankees a tres hits y una carrera en 6 1/3 entradas, la mayor cantidad de su carrera, que incluyeron dos bases por bolas y tres ponches. Durante la racha de aperturas de calidad, los abridores de los Sox tienen una efectividad de 1.69. La racha en el 88 –del 8 al 25 de abril– duró 14 partidos.