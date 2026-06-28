El título de defensa del Mundial de Nueva Zelanda llegó a su fin lluvioso en el Oval el sábado por la noche, mientras que Inglaterra regresaba a casa con una victoria por nueve wickets en un aplastante partido gracias a una sociedad de 128 corridas entre Danni Wyatt-Hodge y Sophia Dunkley. La multitud de 21,018 personas fue un récord para un partido de grupo del Mundial Femenino de T20.

Inglaterra ha liderado el Grupo B y muy probablemente enfrentará a India o Sudáfrica en la semifinal de la próxima semana, pendiente del resultado del choque del Grupo A entre Australia e India el domingo. El resultado también significa que las Indias Occidentales se han clasificado para las semifinales a expensas de Nueva Zelanda.

El entrenador en jefe de Inglaterra, Charlotte Edwards, le dijo a la BBC: “Hacer esa actuación en el terreno donde vamos a jugar una semifinal es realmente satisfactorio. Estoy muy orgullosa del grupo.

“Estamos entrando con la mayor confianza que hemos tenido en una semifinal y con mucha creencia. Estamos a un juego de llegar a la final de Lord, que siempre ha sido el objetivo”.

Nueva Zelanda decidió batear primero, pero una exhibición aguda de campo por parte de Inglaterra, personificada por el golpe directo de Charlie Dean desde el campo extra para sacar a Brooke Halliday, les impidió alcanzar más de 163 por seis. Los campeones reinantes mostraron destellos de brillantez pero también perdieron wickets en grupos, colapsando de 70 sin perder ningún wicket a 70 por tres en el espacio de cuatro bolas, antes de que la pérdida de Halliday y Sophie Devine en el decimosexto over los ralentizara nuevamente.

En respuesta, Wyatt-Hodge continuó con su excelente racha, sumando 89 corridas para construir un total de torneo de 282. Dunkley, nuevamente jugando en lugar de la lesionada Nat Sciver-Brunt y haciendo una contribución importante con el bate, planteó un dilema interesante para Edwards antes de la semifinal. Se espera que Sciver-Brunt regrese, pero ¿realmente se puede dejar caer a la jugadora que ha contribuido a ganar dos de los juegos de grupo de Inglaterra?

Una breve lluvia obligó a los jugadores a abandonar el campo siete overs en la persecución de carreras con Inglaterra bien adelantada en DLS, pero el respiro duró solo 15 minutos para los combatidos neozelandeses y Inglaterra regresó para completar la persecución con 16 bolas de sobra.

Para Nueva Zelanda, esto fue una gran decepción. Más temprano en el día, la histórica victoria de Irlanda contra las Indias Occidentales en Bristol, su primera victoria en un Mundial de T20, le había dado a los campeones reinantes una tabla de salvación: una victoria contra Inglaterra los habría llevado a las semifinales. A medida que la noticia se difundía en el Oval, el equipo se detuvo en medio del calentamiento para celebrar que una vez más su destino estaba en sus propias manos, pero las celebraciones no duraron mucho.

“Ha sido una campaña decepcionante para nosotros”, dijo la capitana de Nueva Zelanda, Melie Kerr. “Miro hacia atrás a nuestros dos primeros juegos: las capturas ganan partidos y desafortunadamente no pudimos retenerlas. Nos superaron esta noche”.

Había un pathos añadido ya que esta es la última vez que veremos a tres grandes del cricket de Nueva Zelanda en el campo: Devine, Suzie Bates y Lea Tahuhu han anunciado su intención de retirarse inmediatamente después de este Mundial.

Devine mostró que su pegada de bola es tan poderosa a los 36 años como siempre, enviando tres seis por encima de los límites mientras acumulaba 30 corridas en solo 14 bolas. Bates luego añadió un impulso vital al final al sacar 15 corridas del decimoctavo over de Freya Kemp antes de ser sacada por Amy Jones en la última bola.

Pero Devine no pudo igualar sus heroicas de bateo con la pelota, ofreciendo servicios cortos y anchos a Dunkley y Wyatt-Hodge. Bates, cuyo lanzamiento lento resultó ganador en el final contra Irlanda en el torneo anterior, no tuvo que lanzar, mientras que Tahuhu, veterana de 100 wickets internacionales de T20, terminó su carrera en Nueva Zelanda lanzando un wide por el lado de la pierna.

Al final, Inglaterra se alineó en el campo del Oval para despedir a los tres veteranos con una guardia de honor. Pero si querías ver un final adecuado para la era de las autodenominadas “abuelas” neozelandesas, esto no es realmente lo que habrías escrito.