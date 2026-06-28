WRC Grecia – Thierry Neuville, optimista antes del último día: “Hacía mucho tiempo que no nos sentíamos tan bien con el coche” – RTBF Actus

Cuatro breves segundos separa a Thierry Neuville de Sébastien Ogier antes del último día de este mitin en Grecia.

Pero no se trata de mencionar la presión por parte del belga, como explica a nuestro micrófono. “Siempre hay estrés. Es parte del trabajo. Hay algunos en cada manifestación. Pero aquí había más estrés por las incógnitas: los pinchazos y el estado de la carretera, que cambiaba constantemente. Pero lo superamos. Hemos tenido un pequeño problema en el último tramo y hemos dado tres curvas sin dirección asistida. El coche se calentaba un poco pero los mecánicos lo repararán para el domingo”..

Antes de hablar de la gran pelea con Ogier. “Hacía mucho tiempo que no nos sentíamos tan bien en el coche. Hemos gestionado bien la carrera hasta ahora, pero habrá menos gestión si queremos ganar este rally. Tendrás que correr el riesgo de intentar no pinchar. El domingo será la lotería. tendrás que cruzar los dedos“.

Un éxito sería más que interesante desde la perspectiva del campeonato.“Sería una victoria importante. Para Hyundai incluso más que para Toyota. Sería ideal. La pelea será muy reñida. Si nadie comete ningún error, será divertido hasta el final”.“.