Resultados de UFC Baku: 9 Finales Locos, 4 Bonos y Momentos destacados

La noche en Baku estuvo llena de finales explosivos y actuaciones definitivas. En total, hubo nueve finales (muchas dignas de un video destacado), cuatro sumisiones (una súper rara y otra simplemente espeluznante) y una multitud muy emocionada. Vamos a hablar de MMA.

Datos clave de un vistazo

Evento principal: Rafael Fiziev venció a Manuel Torres por KO (patada giratoria y puños), Ronda 2, 0:15

Evento co-estelar: Shara Magomedov venció a Michel Pereira por decisión unánime (29-28 x3)

Nueve de los 13 combates terminaron antes del límite (cinco KO/TKO, cuatro sumisiones)

Actuación de la Noche ($100,000 cada uno): Rafael Fiziev, Asu Almabayev, Abdul-Rakhman Yakhyaev, Daniil Donchenko

Bono de Finalización ($25,000 cada uno): Matheus Camilo, Abus Magomedov, Nursulton Ruziboev, Kaan Ofli, Tahir Abdullayev

Lugar: Arena Nacional de Gimnasia, Baku, Azerbaiyán

¿Quién ganó en UFC Baku? Resultados completos

Rafael Fiziev deslumbró a la multitud local con una victoria por TKO en el segundo asalto sobre Manuel Torres. Esta será recordada como una de las mejores de su carrera.

Fiziev derribó a Torres con una patada giratoria momentos en la segunda ronda, luego se abalanzó para el final en el minuto 0:15 del evento principal de UFC. La victoria puso fin a una racha de 1-4 en sus últimos cinco combates, y de inmediato solicitó una pelea por el título de BMF, revelando después que un jab de Torres lo dejó luchando con visión doble.

Así fue como se desarrollaron todos los combates en Baku:

Rafael Fiziev venció a Manuel Torres por KO (patada giratoria, puños), R2, 0:15

Shara Magomedov venció a Michel Pereira por decisión unánime (29-28 x3)

Matheus Camilo venció a Nazim Sadykhov por TKO (puños), R1, 1:31

Asu Almabayev venció a Charles Johnson por sumisión (estiramiento de Suloev), R3, 3:33

Ikram Aliskerov venció a Brunno Ferreira por decisión unánime (30-27 x3)

¿Qué sigue para Rafael Fiziev y los ganadores de UFC Baku?

Fiziev pidió una pelea con Charles Oliveira por el título BMF. Sin embargo, eso podría ser difícil de conseguir considerando que Oliveira quiere desafiar a Justin Gaethje por el título de UFC para unificar los dos cinturones. Magomedov quiere a Israel Adesanya y no hay razón por la cual no debería poder enfrentarse al legendario peleador de UFC en caída libre.

Una victoria como esta también debería impulsar a Fiziev de nuevo en las clasificaciones de peso ligero después de una mala racha. Yakhyaev (ahora 3-0 en UFC con todas las finalizaciones en la primera ronda) y Donchenko (tres victorias seguidas) salen de Baku como prospectos legítimos a seguir.