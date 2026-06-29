Relevadores de drones apagados: El triunfo diplomático de Ucrania sobre el aliado de Rusia, Bielorrusia

Kyiv, Ucrania – Fue, quizás, la victoria más silenciosa de Ucrania sobre el aliado más antiguo y cercano de Rusia.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy instó a Bielorrusia, país vecino, a cerrar cuatro estaciones de retransmisión instaladas por Moscú que ayudan a guiar los ataques con drones rusos en Ucrania.

La frontera entre Ucrania y Bielorrusia se extiende por 1,084km (674 millas), principalmente a través de pantanos y los bosques más grandes y densos de Europa.

Las estaciones – originalmente torres de comunicación celular – relanzan las señales para los operadores de drones rusos y permiten que sus aviones no tripulados intercambien información entre sí y vuelen profundamente hacia el oeste de Ucrania, que tiene pocos interceptores de drones y sistemas de defensa aérea suministrados por la OTAN.

Los retransmisores “hacían la señal más fuerte” y los ataques rusos “más precisos”, dijo Andriy Pronin, uno de los pioneros de la guerra con drones en Ucrania, a Al Jazeera.

Zelenskyy dijo el 19 de junio que el presidente bielorruso Aleksander Lukashenko permitió a Rusia operar “equipo que corrige el fuego sobre civiles ucranianos, específicamente civiles”.

Y luego emitió un ultimátum que refleja la nueva determinación de Kyiv.

“Creo que una semana será suficiente” para que Lukashenko retire los retransmisores, dijo Zelenskyy. “Si no lo hace, lo haremos nosotros”.

“Perro ladrador, poco mordedor”

Con sus drones bombarderos y misiles, Kyiv es capaz de atacar a Bielorrusia, un país aproximadamente un tercio del tamaño de Ucrania cuyos sistemas de defensa aérea son demasiado obsoletos para repeler eficazmente los ataques con drones.

El comandante de las fuerzas de drones de Ucrania fue mucho menos diplomático que Zelenskyy.

“Un perro ladrador, poco mordedor”, escribió Robert Browdy en Facebook, refiriéndose a Lukashenko. “Se han marcado los primeros 500 objetivos [en Bielorrusia]. Un consejo gratuito y muy práctico – salgan de la vista de Ucrania”.

Lukashenko, un exgerente de granja colectiva que se convirtió en uno de los líderes más longevos del mundo y ha liderado su nación de 10 millones de habitantes desde 1994, insinuó que podría retaliar apuntando a la Central Nuclear de Chornobyl.

El sitio del mayor desastre nuclear del mundo se encuentra en una zona de exclusión boscosa, delimitada, junto a la frontera bielorrusa y a menos de 100 km (62 millas) al norte de Kyiv.

“Tenemos un objetivo, serio, con coordenadas exactas y no muy lejos de Bielorrusia en absoluto”, dijo Lukashenko en declaraciones televisadas.

Pero para el jueves, había cerrado silenciosamente los retransmisores, dijo Zelenskyy.

“Si fueron desmantelados o no, sinceramente no lo sé”, dijo el presidente ucraniano durante una conferencia de prensa. “Pero estamos trabajando en ello. El hecho es que los retransmisores no funcionan por ahora”.

El último drone ruso cruzó la frontera bielorruso-ucraniana el domingo, informó Flagstock, una publicación independiente bielorrusa, citando a residentes de las regiones fronterizas.

Lukashenko explicó el cierre como un paso hacia la paz y trató de asegurar al Kremlin que siempre está de su lado.

“Le dije [a los negociadores ucranianos] directamente, ‘Chicos, vayan y díganle a su presidente que si cree que puede hablarnos así y obligarnos a la guerra, tiene que entender que la calidad de la guerra cambiará momentáneamente. Será una guerra completamente diferente’”, citó la agencia de noticias estatal de su país, Belta, a Lukashenko.

“Nuestra posición es acerca de la paz. Pero en cualquier situación, estaremos al lado de Rusia”, dijo.

Según un analista bielorruso con sede en Kyiv, el ultimátum de Zelenskyy funcionó.

“Ucrania eleva deliberadamente su apuesta en su diálogo con Bielorrusia”, dijo Ihar Tyshkevich a Al Jazeera.

Además de eliminar la amenaza inmediata de los ataques con drones, podría anunciar una vía separada en las negociaciones de Ucrania con Bielorrusia.

Las conversaciones podrían ayudar a Lukashenko a “salir” del aislamiento diplomático y económico de Bielorrusia por parte de Occidente y “equilibrar la influencia de Rusia”, dijo Tyshkevich.

Lukashenko es uno de los miembros del Consejo de Paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que podría desempeñar un papel en la reconstrucción de Ucrania después de la guerra.

Pero Kyiv tendría su propia lista de demandas antes de permitir que las empresas bielorrusas participen en la reconstrucción y permitir que los bienes bielorrusos como la gasolina, los alimentos y los materiales de construcción vuelvan a entrar.

“Para Ucrania, es una cuestión de responsabilidad de Lukashenko por la guerra y la defensa de los intereses de Ucrania”, dijo Tyshkevich.

El cierre es el “intento de Lukashenko de encontrar un compromiso indirecto” con Kyiv, según Volodymyr Fesenko, jefe del centro de pensamiento Penta con sede en Kyiv.

“Esto es una concesión al ultimátum de Zelenskyy pero no pública, no oficial”, dijo a Al Jazeera.

Moscú podría estar decepcionado por ceder Lukashenko, pero hasta ahora no ha comentado al respecto.

Rusia “indudablemente lo vio como una manifestación de la debilidad de Lukashenko”, dijo Fesenko.

Sin embargo, Rusia “no está lista para ayudarlo, incluido porque carece de recursos militares”, dijo.

El martes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó el ultimátum de Zelenskyy de “absolutamente agresivo” y agregó que el presidente ruso, Vladimir Putin, “pronto” lo discutiría con Lukashenko.

Un día después, Lukashenko viajó a Moscú para reunirse con Putin. El Kremlin no realizó una conferencia de prensa y no divulgó información sobre su reunión.

Moscú ha estado instando a Bielorrusia a participar en la guerra desde el principio, pero Lukashenko se negó repetidamente mientras lograba exigir más concesiones políticas y económicas de Rusia.

A finales de mayo, él y Putin presidieron ejercicios militares conjuntos que “ensayaron” el uso de armas nucleares de Rusia.

Como parte de los ejercicios, Moscú suministró a Minsk aviones de combate Su-25 modificados, misiles balísticos Iskander-M y armas nucleares que, según se informa, se almacenan a menos de 200 km (124 millas) al norte de la frontera ucraniana.

Un cambio bielorruso a medida que crecen los problemas en el frente de Rusia

El cambio de tono de Lukashenko anuncia el éxito de Kyiv en frenar la ofensiva de Moscú y destruir terminales de petróleo, refinerías, depósitos de combustible y rutas de suministro en Rusia y en las regiones ucranianas ocupadas por Rusia.

“Lo significativo es que ahora Ucrania actúa desde una posición de poder y Lukashenko debe tenerlo en cuenta”, dijo Fesenko.

Por ejemplo, los drones ucranianos podrían, en cuestión de horas, destruir su gallina de los huevos de oro: las refinerías de petróleo de Mozyr y Novopolotsk.

Construidas en los últimos días de la Unión Soviética, procesan crudo ruso con descuento – y Lukashenko vende la producción en Europa del Este y Rusia.

Las provisiones de combustible se han vuelto vitales para Moscú en las últimas semanas, ya que todas las regiones rusas experimentan escasez de gasolina después de los ataques con drones ucranianos.

Los países de Europa del Este llevan mucho tiempo cansados de las andanzas políticas de Lukashenko.

En 2021, permitió la entrada de miles de refugiados y migrantes, en su mayoría del Medio Oriente y el norte de África, a Bielorrusia y su cruce hacia Polonia y Lituania en una medida que fue ampliamente vista como respuesta a las sanciones occidentales.

El brazo ejecutivo de la Unión Europea, la Comisión Europea, dijo el 22 de junio que el ultimátum de Zelenskyy afirma la “autodefensa de Ucrania”.