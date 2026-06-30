La NASA anunciará hoy las noticias sobre la base lunar: mírela en vivo

Actualización de la base lunar de la NASA (30 de junio de 2026) – YouTube

Mirar

La NASA proporcionará una actualización sobre sus planes de bases lunares esta tarde (30 de junio) y podrás verla en vivo.

jefe de agencia Jared Isaacman y Carlos García-Galán, director del programa de bases lunares de la NASA, “discutirán el próximo conjunto de premios para nuevas misiones de alunizaje y anticiparán las próximas oportunidades a medida que la agencia trabaja para construir una presencia sostenida en la Luna”. la luna “, escribieron funcionarios de la NASA en un aviso a los medios .

El evento comenzará hoy a las 2:30 pm EDT (1830 GMT). Puedes verlo en vivo aquí en Space.com, cortesía de la NASA, o directamente a través de la agencia .

La base lunar es una pieza central del proyecto de la NASA. programa artemisa cuyo objetivo es establecer una presencia humana permanente y sostenible en y alrededor del vecino más cercano de la Tierra durante la próxima década aproximadamente.

La arquitectura Artemis requería anteriormente el montaje de una pequeña estación espacial en órbita lunar llamada Gateway. Sin embargo, a finales de marzo, Isaacman anunció que la NASA estaba pausando sus planes Gateway y centrándose en su lugar en construyendo un puesto avanzado en la superficie .

te puede gustar



Esa base se construirá cerca del polo sur lunar, que se cree que alberga grandes cantidades de hielo de agua, un recurso clave que puede usarse para sustentar la vida y también dividirse en hidrógeno y oxígeno para proporcionar combustible para cohetes.

La construcción de la base requerirá una variedad de trabajos por parte de vehículos robóticos lunares y módulos de aterrizaje. Presumiblemente, la conferencia de prensa de hoy arrojará más luz sobre ese trabajo y revelará qué empresas serán contratadas para realizarlo.

La NASA ha lanzado dos misiones Artemis hasta la fecha. Artemisa 1 envió una cápsula Orion no tripulada a la órbita lunar y de regreso a fines de 2022, y Artemisa 2 lanzó a cuatro astronautas alrededor de la luna el pasado mes de abril.

Actualmente, la NASA se está preparando para Artemis 3, una misión tripulada que probará los procedimientos de acoplamiento entre Orion y uno o dos módulos de aterrizaje lunares desarrollados de forma privada en la órbita terrestre.