La cartelera completa de UFC 330 crece con importantes peleas de peso welter y peso paja

The Ultimate Fighting Championship ha agregado varias peleas nuevas a UFC 330, que se llevará a cabo en Filadelfia el 15 de agosto.

UFC 330 añade más potencia de fuego

En su segunda pelea desde un breve retiro, Jalin Turner regresa a la acción contra Kaue Fernandes. También en la cartelera, el veterano peso welter Neil Magny se enfrentará a Ramiz Brahimaj. Además, Geoff Neal se enfrentará a Chidi Njokuani y Mansur Abdul-Malik intentará volver a ganar contra Dustin Stoltzfus.

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UFC 330 estará encabezado por Islam Makhachev defendiendo su título de peso welter contra Ian Garry. Mackenzie Dern defenderá su título de peso paja contra Gillian Robertson en el evento co-estelar.

Otras peleas en la cartelera incluyen la colisión de los pesos mosca clasificados Erin Blanchfield y Jasmine Jasudavicius, Jeremiah Wells enfrentándose a Myktybek Orolbai en el peso welter, Vicente Luque contra Tresean Gore en el peso mediano y el veterano peso ligero Edson Barboza siguiendo la línea con Esteban Ribovics.

UFC 330 comenzará a las 5 p.m. ET/2 p.m. PT con las preliminares, seguidas por la cartelera principal a partir de las 9 p.m. ET/ 6 p.m. PT. Se transmitirá por Paramount+.