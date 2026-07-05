El equipo nacional junior masculino Legacy representará a Guam en el Campeonato Nacional Juvenil de Voleibol Masculino AAU 2026

Después de más de siete meses de preparación, el equipo nacional junior masculino Legacy está listo para representar a Guam en uno de los escenarios más importantes del voleibol juvenil mientras compite en la División Selecta 15U en el Campeonato Nacional Juvenil de Voleibol Masculino AAU 2026 en Orlando, Florida.

El equipo, que entrena en conjunto desde diciembre de 2025, competirá contra programas de clubes de todo Estados Unidos durante el prestigioso campeonato nacional que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones del Condado de Orange, una de las sedes de voleibol más grandes del mundo. La división 15U es parte de la competencia Wave 2, que une a equipos talentosos de todo el país en uno de los principales eventos de voleibol juvenil del país.

Al frente de Guam está el entrenador en jefe Alvin Alvarez, junto con los entrenadores asistentes Domenico “Dome” Ri y Mike Deausen.

“Este grupo se ha ganado esta oportunidad”, dijo Álvarez. “Han estado comprometidos desde diciembre, dedicando innumerables horas de capacitación mientras aprenden lo que significa representar algo más grande que ellos mismos. Nuestro objetivo no es sólo competir: queremos que estos muchachos experimenten el más alto nivel de voleibol, se desafíen a sí mismos contra una competencia excepcional y representen con orgullo a Guam cada vez que entren a la cancha”.

El cuerpo técnico cree que la experiencia acelerará el desarrollo de los jugadores y al mismo tiempo los expondrá a la velocidad, el físico y la ejecución táctica que se encuentran a nivel nacional.

El Campeonato Nacional Juvenil de Voleibol Masculino de la AAU atrae anualmente a cientos de equipos de todo Estados Unidos y sirve como una de las principales vitrinas del país para el talento del voleibol juvenil. El torneo presenta múltiples divisiones competitivas y brinda a los atletas jóvenes la oportunidad de compararse con algunos de los programas de clubes más sólidos del país.

En representación del equipo nacional juvenil masculino Legacy están:

â€¢ Caleb Álvarez – armador

â€¢ Jaco Cruz – atacante externo/opuesto

â€¢ Ferdinand Patones – opuesto/colocador

â€¢ Alex Espinilla – libero

â€¢ Taeden Blaz – bloqueador central

â€¢ Traevin Blaz – libero

â€¢ Joseph Blaz – atacante externo/opuesto

â€¢ JamÃ³n Carrera – bloqueador central

â€¢ Jace Calvo – bloqueador central

â€¢ Darrel Divva – bloqueador opuesto/central

â€¢ Andrés Fernández – gratis

â€¢ Jeric Pendon – bloqueador central

â€¢ David Sablan – armador

El personal de entrenamiento y apoyo incluye:

â€¢ Alvin Álvarez – entrenador en jefe

â€¢ Domenico â€œDomeâ€ Ri – entrenador asistente

â€¢ Mike Deausen – entrenador asistente

Para muchos de los atletas, el torneo marca su primera oportunidad de competir a nivel nacional contra competencias de élite fuera de la región del Pacífico.

“Nuestras expectativas son simples”, añadió Álvarez. â€œCompetir con corazÃ³n, confiar en el trabajo que hemos realizado, apoyarnos unos a otros y representar a Guam con clase. Si hacemos esas cosas, dejaremos a Florida como un mejor equipo que cuando llegamos”.

El equipo nacional juvenil masculino Legacy espera que su participación continúe elevando el voleibol masculino en Guam y al mismo tiempo inspire a la próxima generación de atletas jóvenes a practicar el deporte a un nivel superior.

(Personal de publicación diaria)