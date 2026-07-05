Fábrica de Rivian dañada por tornado en medio del crucial lanzamiento de R2 EV

Una vista muestra un R1S de segunda generación en la instalación de fabricación del fabricante de automóviles eléctricos Rivian en Normal, Illinois, el 21 de junio de 2024. Joel Ángel Juárez | Reuters

Un tornado dañó parte de la fábrica de Rivian Automotive en el centro de Illinois durante el fin de semana, según un mensaje enviado a los empleados el domingo por la noche por el CEO RJ Scaringe que fue visto por CNBC.

El tornado tocó la planta, dijo Scaringe. El área afectada se utilizaba para almacenamiento de piezas y logística para el próximo R2 de Rivian, que es un producto crucial para la empresa que se espera que salga a la venta esta primavera.

Scaringe dijo que se espera que las operaciones en el área dañada se reanuden esta semana, mientras que otras partes importantes de la planta, como sus líneas de ensamblaje, están funcionando según lo planeado. No se han reportado lesiones como resultado del incidente, según una portavoz de la empresa.

“Mientras que el Edificio 2 ha sufrido daños y está cerrado por el momento mientras completamos nuestras evaluaciones, estoy increíblemente aliviado de compartir que no hubo lesiones en nuestra planta”, dijo Scaringe en su mensaje a los empleados.

Scaringe dijo que la empresa “compartirá más información a medida que esté disponible, pero por ahora, nuestra prioridad es garantizar que nuestro equipo de Normal [Illinois] esté seguro y respaldado”.

Fotos aparentes publicadas en línea del después, que fue reportado por primera vez por TechCrunch, mostraron daños en el techo y al menos una pared del edificio recientemente construido.

El Servicio Nacional de Meteorología informa que la fábrica fue golpeada en medio de un “importante brote de tornados” que ocurrió el viernes en el Medio Oeste superior. Los tornados confirmados cerca de la fábrica el viernes por la noche fueron clasificados como EF1, con vientos máximos estimados de 100 mph, según el NWS.