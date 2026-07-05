Irán comienza el funeral de varios días para el difunto líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, asesinado en la guerra.

TEHERÁN, Irán (AP) – Cientos de miles de dolientes comenzaron un funeral de varios días el sábado para el Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, golpeando sus pechos en dolor ante el ataúd con su bandera en Teherán y clamando venganza contra Israel y los Estados Unidos.

El funeral de Khamenei, que gobernó Irán durante décadas antes de ser asesinado a los 86 años en un ataque aéreo el 28 de febrero en los momentos iniciales de la guerra de Irán, podría ser un impulso para la teocracia del país y su nuevo líder supremo, su hijo, el Ayatolá Mojtaba Khamenei.

Esto es importante ya que Irán intenta aprovechar su control sobre el Estrecho de Ormuz en las negociaciones con los Estados Unidos para poner fin permanentemente a la guerra, y ante la preocupación de que Israel vuelva a atacar. El funeral se retrasó mientras la guerra continuaba y las conversaciones parecen estar en espera hasta que termine.

En la ceremonia, el principal negociador de Irán advirtió a Francia y al Reino Unido sobre sus comentarios sobre posiblemente realizar patrullas conjuntas en el estrecho, la angosta boca del Golfo Pérsico por la que pasaba una quinta parte del petróleo y gas natural en tiempos de paz.

Los dolientes lloraron ante la vista del ataúd de Khamenei junto con los de sus familiares también asesinados en el ataque aéreo, algunos coreando: “¡Nuestra palabra es una! ¡Venganza! ¡Venganza!” Algunos llevaban pancartas y banderas. Los carteles por toda la ciudad llevaban la imagen de Khamenei. Multitudes de hombres golpeaban rítmicamente sus pechos en duelo, una práctica común en funerales chiítas.

“El Imam Khamenei era nuestro corazón, nuestro padre, nuestro todo”, dijo el doliente Masoumeh Mohammadi. “Todavía no puedo creer que lo hayan martirizado. No descansaremos hasta vengar su muerte.”

Ataúdes en exhibición en el Gran Mosalla

Un escenario al aire libre en el Gran Mosalla recordaba al escenario donde Khamenei una vez dio sus discursos en una husseiniyah, o sala de congregación, en su complejo en el centro de Teherán. Había una silla como la que solía sentarse mientras daba sus sermones, completa con un micrófono en pie y una mesa junto a ella. Sobre ella colgaba la imagen del difunto Líder Supremo Ayatolá Ruhollah Khomeini, quien murió en 1989.

El funeral de Khomeini vio escenas caóticas mientras millones se agolpaban en su ceremonia de duelo y su traslado al cementerio. La muerte de Khamenei fue solo la segunda vez que Irán pierde a un líder supremo desde la Revolución Islámica de 1979.

El cuerpo de Khamenei será transportado a ciudades de Irán y del vecino Irak. Las autoridades han cerrado calles, el espacio aéreo y la vida diaria para el duelo, que terminará el jueves cuando sea enterrado en el santuario del Imam Reza en Mashhad, su lugar de nacimiento.

Las autoridades no ofrecieron de inmediato una cantidad de asistentes al evento del sábado. Otras ciudades de Irán también celebraron ceremonias de duelo.

El domingo, está planeada una oración por los fallecidos en el Gran Mosalla. El lunes, el cuerpo de Khamenei y el de su familia serán llevados por las calles de Teherán, lo que probablemente atraerá a grandes multitudes.

“Estoy aquí para despedirme de mi amado líder Ali Khamenei”, dijo llorando Hananeh Mousavi, de 27 años, que asistió junto a su madre. “Nunca esperé ver un día así. Ojalá hubiera muerto antes de esta tragedia.”

Gambrell informó desde Dubai, Emiratos Árabes Unidos.