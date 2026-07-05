Estados Unidos celebra su 250 cumpleaños con fuegos artificiales, sobrevuelos y fútbol

Trump concluyó sus comentarios calificando el momento como “sólo el amanecer de la edad de oro de Estados Unidos” con su destino “escrito por Dios”.

Las celebraciones en Washington DC se retrasaron debido a una tormenta que obligó una evacuación del National Mall más temprano en la noche.

Los invitados que asistieron al Se pidió a Salute to America, la Gran Feria Estatal Estadounidense y la zona de fanáticos de la FIFA que buscaran refugio temporal en edificios cercanos.

Una vez pasada la tormenta, comenzaron de nuevo las festividades, incluido un paso elevado con el nuevo Air Force One y un concierto.

El gran final, el espectáculo de fuegos artificiales, estuvo marcado por una ráfaga masiva de explosiones, que concluyó aproximadamente 01:00 hora local (06:00 GMT). La pequeña multitud en Capitol Hill vitoreó antes de caminar rápidamente hacia las salidas mientras comenzaba a llover ligeramente.

La gente viajó por todo el país para asistir, incluida Tammy Wapshott, quien viajó desde Carolina del Sur y había estado planeando su viaje a Washington DC desde noviembre pasado.

Le dijo a la BBC que había venido para celebrar “el mejor país del mundo”, donde todos somos “libres de hacer lo que queramos”.

Alrededor de 400 miembros del grupo nacionalista blanco Patriot Front fueron vistos portando banderas estadounidenses mientras marchaban al unísono por las calles de la capital.

Los videos publicados en las redes sociales muestran a los miembros uniformados y enmascarados marchando cerca del edificio del Capitolio y Union Station, el principal centro ferroviario de pasajeros de la ciudad.