Rally di Roma Capitale: Roberto Daprà y Luca Guglielmetti líderes al final de la primera etapa

1 #24 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Según Roberto – Guglielmetti Luca Código Å Fabia RS Rally2 Pirelli Rally2 1:14:45.7 – – 2 #1 ðŸ‡«ðŸ‡® Suninen Teemu – Haapala Antti Código Å Fabia RS Rally2 Pirelli Rally2 1:15:05.9 +20.2 +20.2 3 #26 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Avbelj BoÅ¡tjan – De Guio Elia Código Å Fabia RS Rally2 Pirelli Rally2 1:15:14.0 +28.3 +8.1 4 #4 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Basso Giandomenico – Granai Lorenzo Código Å Fabia RS Rally2 Pirelli Rally2 1:15:19.9 +34.2 +5.9 5 #20 ðŸ‡«ðŸ‡· Bonato Yoann – Boulloud Benjamin Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale Michelin Rally2 1:15:27.1 +41.4 +7.2 6 #21 ðŸ‡«ðŸ‡· Pelamourgues Arthur – Pouget Bastien Hyundai i20 N Rally2 Michelin Rally2 1:15:29.8 +44.1 +2.7 7 #22 ðŸ‡«ðŸ‡· Sarrazin Pablo – Roche Yannick Citroën C3 Rally2 Michelin Rally2 1:15:48.0 +1:02.3 +18.2 8 #18 ðŸ‡«ðŸ‡· Rossel Yohan – Dunand Arnaud Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale hankook Rally2 1:15:49.7 +1:04.0 +1.7 9 #6 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Mabelini Andrea – Lenzi Virginia Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale Pirelli Rally2 1:15:52.1 +1:06.4 +2.4 10 #33 ðŸ‡¸ðŸ‡ª Johansson Mille – Grønvall Johan Código Å Fabia RS Rally2 Pirelli Rally2 1:15:55.2 +1:09.5 +3.1 11 #2 ðŸ‡μðŸ‡± Marczyk MikoÅ‚aj – Gospodarczyk S. Código Å Fabia RS Rally2 Michelin Rally2 1:16:03.0 +1:17.3 +7.8 12 #25 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Campedelli Simone – Cantón Tania Toyota GR Yaris Rally2 Pirelli Rally2 1:16:08.4 +1:22.7 +5.4 13 #14 ðŸ‡§ðŸ‡´ Bulacia Marco â€“ LÃ³pez Alejandro Código Å Fabia RS Rally2 Pirelli Rally2 1:16:15.5 +1:29.8 +7.1 14 #34 ðŸ‡ªðŸ‡¸ Blach Roberto Jr. – Compra una bicicleta D. Toyota GR Yaris Rally2 Michelin Rally2 1:17:34.7 +2:49.0 +1:19.2 15 #36 ðŸ‡ðŸ‡º Német Gábor – Németh Gergely Código Å Fabia RS Rally2 Pirelli Rally2 1:17:36.6 +2:50.9 +1.9 16 #7 ðŸ‡·ðŸ‡´ Tempestini Simone – Major F. Código Å Fabia RS Rally2 MRF Rally2 1:17:37.0 +2:51.3 +0.4 17 #8 ðŸ‡®ðŸ‡ª Creighton William – Regan Liam Citroën C3 Rally2 Michelin Rally2 1:18:00.3 +3:14.6 +23.3 18 #35 ðŸ‡«ðŸ‡· Delecour Eliott – Gordon Fabrice Toyota GR Yaris Rally2 Michelin Rally2 1:18:24.6 +3:38.9 +24.3 19 #5 ðŸ‡¸ðŸ‡ª Reiersen Isak – Gustavsson Stefan Código Å Fabia RS Rally2 hankook Rally2 1:18:41.3 +3:55.6 +16.7 20 #30 ðŸ‡«ðŸ‡· Boulenc Benjamin – Barozzi-Gauze C. Toyota GR Yaris Rally2 Pirelli Rally2 1:18:48.2 +4:02.5 +6.9 21 #102 ðŸ‡«ðŸ‡® Kovalainen Heikki – Ã–hman Patric Citroën C3 Rally2 Dunlop Rally2 1:19:12.6 +4:26.9 +24.4 22 #28 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Rusce Antonio – Zanni Gabriele Código Å Fabia RS Rally2 Pirelli Rally2 1:19:26.5 +4:40.8 +13.9 23 #27 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Andolfi Fabio – Menchini Marco Código Å Fabia RS Rally2 Pirelli Rally2 1:19:33.3 +4:47.6 +6.8 24 #44 ðŸ‡«ðŸ‡® Vatanen Ville – Ojala Joonas Ford Fiesta Rally3 Pirelli Rally3 1:19:43.3 +4:57.6 +10.0 25 #29 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Sulpizio Liberato – Fenoli Manuel Código Å Fabia RS Rally2 Pirelli Rally2 1:19:47.0 +5:01.3 +3.7 25 #49 ðŸ‡®ðŸ‡ª Rahill Craig – Conor Smith Ford Fiesta Rally3 Pirelli Rally3 1:19:47.0 +5:01.3 +0.0 27 #45 ðŸ‡®ðŸ‡ª Coleman Casey Jay – McArdle Killian Ford Fiesta Rally3 Pirelli Rally3 1:20:25.1 +5:39.4 +38.1 28 #43 ðŸ‡«ðŸ‡· Zielinski Lucas – Leenhardt Ewen Renault Clio Rally3 Michelin Rally3 1:20:33.8 +5:48.1 +8.7 29 #38 ðŸ‡·ðŸ‡ ́ GÃ®r Andrei – Dorin Pulpea Código Å Fabia RS Rally2 MRF Rally2 1:20:39.0 +5:53.3 +5.2 30 #57 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Fontana Matteo – Arnaboldi A. Ford Fiesta Rally3 Michelin Rally3 1:20:44.1 +5:58.4 +5.1 31 #46 ðŸ‡¨ðŸ‡¨ KaÄ Ãrek Petr jun. – ¿Dónde estaba Ladislav? Ford Fiesta Rally3 Pirelli Rally3 1:21:05.6 +6:19.9 +21.5 32 #50 ðŸ‡®ðŸ‡ª Caldwell Cian – McPhillips Paul Ford Fiesta Rally3 Pirelli Rally3 1:21:14.3 +6:28.6 +8.7 33 #72 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Pesavento Davide – Angeli Alessio Lancia Ypsilon Rally4 HF hankook rally4 1:21:45.6 +6:59.9 +31.3 34 #107 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Por Pietro Gabriel – Dresti Andrea Peugeot 208 Rally4 Pirelli rally4 1:21:56.2 +7:10.5 +10.6 35 #48 ðŸ‡®ðŸ‡ª Graffin Kalum – Evans Rhodri Ford Fiesta Rally3 Pirelli Rally3 1:22:05.4 +7:19.7 +9.2 36 #87 ðŸ‡«ðŸ‡· Villiod Alexandre – Pascaud Loris Lancia Ypsilon Rally4 HF Michelin rally4 1:22:05.8 +7:20.1 +0.4 37 #3 ðŸ‡¯ðŸ‡μ Arai Hiroki – Yasui Takahiro Å Koda Fabia R5 Dunlop Rally2 1:22:17.0 / pÃ©n. 2:30 +7:31.3 +11.2 38 #79 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Dei Ceci Francesco – Vizzaccaro C. Lancia Ypsilon Rally4 HF hankook rally4 1:22:20.0 +7:34.3 +3.0 39 #70 ðŸ‡©ðŸ‡ª Schulz Timo – Lade Maresa Opel Corsa Rally4 hankook rally4 1:22:24.7 +7:39.0 +4.7 40 #74 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Sandrin Tommaso – Dal Maso Andrea Lancia Ypsilon Rally4 HF hankook rally4 1:22:27.2 +7:41.5 +2.5 41 #82 ðŸ‡³ðŸ‡´ Nordstrand Karl Peder – Rudi Sunniva Opel Corsa Rally4 hankook rally4 1:22:30.8 +7:45.1 +3.6 42 #84 ðŸ‡®ðŸ‡ª McBride Kyle – Callaghan Liam Peugeot 208 Rally4 hankook rally4 1:22:34.7 +7:49.0 +3.9 43 #120 ðŸ‡«ðŸ‡· Roché Arthur – Proust Quentin Peugeot 208 Rally4 Michelin rally4 1:22:50.3 +8:04.6 +15.6 44 #91 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Por Giovanni Simone – Colapietro A. Lancia Ypsilon Rally4 HF Michelin Maestro Lancia 1:22:58.6 +8:12.9 +8.3 45 #75 ðŸ‡¦ðŸ‡¹ Neulinger Marcel – Heigl Jürgen Lancia Ypsilon Rally4 HF hankook rally4 1:23:07.5 +8:21.8 +8.9 46 #88 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Cambio Moreno – Paganoni Giulia Lancia Ypsilon Rally4 HF Michelin Maestro Lancia 1:23:22.3 +8:36.6 +14.8 47 #71 ðŸ‡§ðŸ‡ª Heindrichs Tom – Schmitz Jonas Opel Corsa Rally4 hankook rally4 1:23:23.1 +8:37.4 +0.8 48 #90 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Ardizzone NicolÃ² – Scartabelli A. Lancia Ypsilon Rally4 HF Michelin Lancia Júnior 1:24:02.0 +9:16.3 +38.9 49 #78 ðŸ‡©ðŸ‡ª Schönborn Claire – Wenzel Michael Opel Corsa Rally4 hankook rally4 1:24:07.9 +9:22.2 +5.9 50 #39 ðŸ‡«ðŸ‡· Mosca Adrien – Amblard Julie Toyota GR Yaris Rally2 hankook Rally2 1:24:11.4 +9:25.7 +3.5 51 #111 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Vita Mattia – Foresto Alessio Lancia Ypsilon Rally4 HF Michelin Maestro Lancia 1:24:17.9 +9:32.2 +6.5 52 #113 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Gangi Federico – Capilli Federico Lancia Ypsilon Rally4 HF Michelin Lancia Júnior 1:24:25.0 +9:39.3 +7.1 53 #109 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Francia Federico – Nesti Marco Lancia Ypsilon Rally4 HF Michelin Maestro Lancia 1:24:31.8 +9:46.1 +6.8 54 #59 ðŸ‡¸ðŸ‡° Å ipoÅ¡ Filip – Omelka ZdenÄ›k Peugeot 208 Rally4 hankook rally4 1:24:40.6 +9:54.9 +8.8 55 #51 ðŸ‡¬ðŸ‡§ Tuthill Charles – Whittock Ross Ford Fiesta Rally3 Pirelli Rally3 1:24:40.7 +9:55.0 +0.1 56 #56 ðŸ‡¬ðŸ‡§ Proudlock Robert – Marchbank Harry Ford Fiesta Rally3 Pirelli Rally3 1:24:54.7 / pÃ©n. 1:20 +10:09.0 +14.0 57 #83 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Paccagnella Francesco – Zanini Paolo Peugeot 208 Rally4 hankook rally4 1:25:05.2 +10:19.5 +10.5 58 #110 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Rendina Michael – Guión Alex Lancia Ypsilon Rally4 HF Pirelli rally4 1:25:25.5 +10:39.8 +20.3 59 #80 ðŸ‡·ðŸ‡ ́ Suliman Reis – Moore Lorcan Peugeot 208 Rally4 hankook rally4 1:25:43.0 +10:57.3 +17.5 60 #116 ðŸ‡©ðŸ‡ª M¼ller Jonas – Raabe Pascal Lancia Ypsilon Rally4 HF Michelin Lancia Júnior 1:25:54.9 +11:09.2 +11.9 61 #52 ðŸ‡μðŸ‡± WidÅ‚ak Igor – Heller Kamil Ford Fiesta Rally3 Pirelli Rally3 1:26:46.7 +12:01.0 +51.8 62 #54 ðŸ‡µðŸ‡± Anfitrión BÅ‚aÅ¼ej – JurgaÅ‚a MichaÅ‚ Renault Clio Rally3 Pirelli Rally3 1:26:48.9 +12:03.2 +2.2 63 #42 ðŸ‡²ðŸ‡½ Peralta Juan Carlos â€“ PÃ©rez Couto V. Código Å Fabia RS Rally2 Pirelli Rally2 1:26:51.6 +12:05.9 +2.7 64 #9 ðŸ‡µðŸ‡± Matulka Jakub – Kielar Patryk Código Å Fabia RS Rally2 Michelin Rally2 1:27:07.2 +12:21.5 +15.6 65 #112 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Lorallini Lorenzo – Magrini F. Lancia Ypsilon Rally4 HF Pirelli rally4 1:27:13.1 / pÃ©n. 0:10 +12:27.4 +5.9 66 #118 ðŸ‡«ðŸ‡· Evrard Paul – Mahinc Enzo Lancia Ypsilon Rally4 HF Michelin rally4 1:27:15.2 +12:29.5 +2.1 67 #31 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Ceccato Vittorio – Tiraboschi S. Código Å Fabia RS Rally2 Pirelli Rally2 1:27:20.4 +12:34.7 +5.2 68 #104 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Carra Sara – Mauri Federica Código Å para el Fabia Rally2 evo Pirelli Rally2 1:27:29.1 +12:43.4 +8.7 69 #76 ðŸ‡±ðŸ‡¹ Buteikis Markas – ÄŒapkauskas Titas Lancia Ypsilon Rally4 HF hankook rally4 1:27:46.4 +13:00.7 +17.3 70 #55 ðŸ‡·ðŸ‡´ Teslovan A. – Supuran M. Ford Fiesta Rally3 Pirelli Rally3 1:27:57.9 +13:12.2 +11.5 71 #40 ðŸ‡¨ðŸ‡¿ Manderla MatÄ›j – Vichtora OndÅ™ej Hyundai i20 N Rally2 MRF Rally2 1:28:00.5 +13:14.8 +2.6 72 #117 ðŸ‡¹ðŸ‡· ÃœrÃ¼ndÃ¼l Efe – Piceno Denis Lancia Ypsilon Rally4 HF Michelin Lancia Júnior 1:28:03.1 +13:17.4 +2.6 73 #119 ðŸ‡©ðŸ‡ª Irlacher Wolfgang – Cerny Karin Peugeot 208 Rally4 – rally4 1:28:03.6 +13:17.9 +0.5 74 #41 ðŸ‡³ðŸ‡± LÃ1⁄4th Joep – van Heun Bart Código Å Fabia RS Rally2 Michelin Rally2 1:29:49.7 +15:04.0 +1:46.1 75 #97 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Casadei Christian – Bionaz Nadir Lancia Ypsilon Rally4 HF Michelin Experto en Lancia 1:30:00.2 +15:14.5 +10.5 76 #99 ðŸ‡®ðŸ‡ª Duffy Pauric – Caso Jeff Hyundai i20 N Rally2 – Rally2 1:30:14.2 +15:28.5 +14.0 77 #92 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Lazzarato Gianmarco – De Nicola G. Lancia Ypsilon Rally4 HF Michelin Lancia Júnior 1:30:27.5 +15:41.8 +13.3 78 #12 ðŸ‡«ðŸ‡· Charpentier Tristan – Barral Florian Código Å Fabia RS Rally2 Michelin Rally2 1:31:10.4 +16:24.7 +42.9 79 #96 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Sterpetti Augusto – Colella Mario Lancia Ypsilon Rally4 HF Michelin rally4 1:33:18.4 +18:32.7 +2:08.0 80 #115 ðŸ‡©ðŸ‡ª Tremmel Thimo – Lerch Jennifer Lancia Ypsilon Rally4 HF Michelin Experto en Lancia 1:33:32.3 +18:46.6 +13.9 81 #114 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Covi Carlo – Lorigiola Michela Peugeot 208 Rally4 – rally4 1:34:03.9 +19:18.2 +31.6 82 #86 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Zigliani Ludwig – Montavoci Sara Renault Clio Rally5 Pirelli Rally5 1:34:28.3 +19:42.6 +24.4 83 #93 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Fiore Emanuele – Gonella NicolÃ² Lancia Ypsilon Rally4 HF Michelin Experto en Lancia 1:34:30.8 +19:45.1 +2.5 84 #19 ðŸ‡§ðŸ‡¬ Gryazin Nikolay – Aleksandrov K. Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale hankook Rally2 1:35:07.0 (SR) +20:21.3 +36.2 85 #124 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Derossi Manuel – Gregori Giordano Lancia Ypsilon Rally6 Michelin NOCHE2 1:35:49.7 +21:04.0 +42.7 86 #53 ðŸ‡µðŸ‡± ButyÅ”ski Sebastian – JastrzÄ™bski Å . Renault Clio Rally3 Pirelli Rally3 1:36:04.9 / pÃ©n. 0:20 +21:19.2 +15.2 87 #16 ðŸ‡¨ðŸ‡¿ Cais Erik – Bacigál Igor Hyundai i20 N Rally2 MRF Rally2 1:36:17.3 (SR) +21:31.6 +12.4 88 #125 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Rappa Simone – Interdonato Roberto Lancia Ypsilon Rally6 Michelin NOCHE2 1:39:37.5 +24:51.8 +3:20.2 89 #94 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Gobbin Roberto – Barra Ismaele Lancia Ypsilon Rally4 HF Michelin Experto en Lancia 1:39:39.0 +24:53.3 +1.5 90 #73 ðŸ‡©ðŸ‡ª Black Colin – Decker Jonas Ford Fiesta Rally4 hankook rally4 1:41:33.8 (SR) +26:48.1 +1:54.8 91 #10 ðŸ‡«ðŸ‡® Kauppinen Tuukka – Luhtinen Topi Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale Michelin Rally2 1:41:47.6 (SR) +27:01.9 +13.8 92 #15 ðŸ‡«ðŸ‡· Ragues Pierre – Pesenti Julien Código Å Fabia RS Rally2 Michelin Rally2 1:41:53.7 +27:08.0 +6.1 93 #77 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Dallapiccola S. – Lazzarini N. Lancia Ypsilon Rally4 HF hankook rally4 1:42:15.5 (SR) +27:29.8 +21.8 94 #123 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Por Nella Andrea – Raggi Manuela Renault Clio Rally5 – Rally5 1:44:57.6 / pÃ©n. 0:10 +30:11.9 +2:42.1 95 #58 ðŸ‡©ðŸ‡ª Otto Nicolas – MagalhÃ£es Hugo Ford Fiesta Rally3 Michelin Rally3 1:50:43.4 (SR) +35:57.7 +5:45.8 96 #89 ðŸ‡®ðŸ‡1 De Antoni Edoardo – Músico Martina Lancia Ypsilon Rally4 HF Michelin Maestro Lancia 1:51:46.4 (SR) +37:00.7 +1:03.0 97 #105 ðŸ‡®ðŸ‡³ Decano de Mascarenhas – Karumbaiah Gagan Ford Fiesta Rally3 – Rally3 1:53:19.6 (SR) +38:33.9 +1:33.2 98 #106 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Moricci Paolo – Garavaldi Paolo Ford Fiesta Rally3 Pirelli Rally3 1:54:13.0 (SR) +39:27.3 +53.4 99 #95 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Vidori Asia – Tassell Alice Lancia Ypsilon Rally4 HF Michelin Lancia Júnior 1:54:56.8 (SR) / pÃ©n. 0:10 +40:11.1 +43.8 100 #32 ðŸ‡ºðŸ‡¸ Marchino Filippo – Kihurani A. Citroën C3 Rally2 Pirelli Rally2 2:06:41,4 (SR) +51:55.7 +11:44.6 101 #122 ðŸ‡¹ðŸ‡· Keskin Kubra Denizci – Deveci F. Ford Fiesta Rally5 – Rally5 2:28:06.2 (SR) +1:13:20.5 +21:24.8 102 #23 ðŸ‡®ðŸ‡¹ Crugnola Andrea – Beltrame Luca Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale Pirelli Rally2 2:41:50.5 (SR) +1:27:04.8 +13:44.3