Rally di Roma Capitale: Roberto Daprà y Luca Guglielmetti líderes al final de la primera etapa

|1
|#24
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Según Roberto – Guglielmetti Luca
|Código Å Fabia RS Rally2
|Pirelli
|Rally2
|1:14:45.7
|–
|–
|2
|#1
|ðŸ‡«ðŸ‡® Suninen Teemu – Haapala Antti
|Código Å Fabia RS Rally2
|Pirelli
|Rally2
|1:15:05.9
|+20.2
|+20.2
|3
|#26
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Avbelj BoÅ¡tjan – De Guio Elia
|Código Å Fabia RS Rally2
|Pirelli
|Rally2
|1:15:14.0
|+28.3
|+8.1
|4
|#4
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Basso Giandomenico – Granai Lorenzo
|Código Å Fabia RS Rally2
|Pirelli
|Rally2
|1:15:19.9
|+34.2
|+5.9
|5
|#20
|ðŸ‡«ðŸ‡· Bonato Yoann – Boulloud Benjamin
|Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale
|Michelin
|Rally2
|1:15:27.1
|+41.4
|+7.2
|6
|#21
|ðŸ‡«ðŸ‡· Pelamourgues Arthur – Pouget Bastien
|Hyundai i20 N Rally2
|Michelin
|Rally2
|1:15:29.8
|+44.1
|+2.7
|7
|#22
|ðŸ‡«ðŸ‡· Sarrazin Pablo – Roche Yannick
|Citroën C3 Rally2
|Michelin
|Rally2
|1:15:48.0
|+1:02.3
|+18.2
|8
|#18
|ðŸ‡«ðŸ‡· Rossel Yohan – Dunand Arnaud
|Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale
|hankook
|Rally2
|1:15:49.7
|+1:04.0
|+1.7
|9
|#6
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Mabelini Andrea – Lenzi Virginia
|Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale
|Pirelli
|Rally2
|1:15:52.1
|+1:06.4
|+2.4
|10
|#33
|ðŸ‡¸ðŸ‡ª Johansson Mille – Grønvall Johan
|Código Å Fabia RS Rally2
|Pirelli
|Rally2
|1:15:55.2
|+1:09.5
|+3.1
|11
|#2
|ðŸ‡μðŸ‡± Marczyk MikoÅ‚aj – Gospodarczyk S.
|Código Å Fabia RS Rally2
|Michelin
|Rally2
|1:16:03.0
|+1:17.3
|+7.8
|12
|#25
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Campedelli Simone – Cantón Tania
|Toyota GR Yaris Rally2
|Pirelli
|Rally2
|1:16:08.4
|+1:22.7
|+5.4
|13
|#14
|ðŸ‡§ðŸ‡´ Bulacia Marco â€“ LÃ³pez Alejandro
|Código Å Fabia RS Rally2
|Pirelli
|Rally2
|1:16:15.5
|+1:29.8
|+7.1
|14
|#34
|ðŸ‡ªðŸ‡¸ Blach Roberto Jr. – Compra una bicicleta D.
|Toyota GR Yaris Rally2
|Michelin
|Rally2
|1:17:34.7
|+2:49.0
|+1:19.2
|15
|#36
|ðŸ‡ðŸ‡º Német Gábor – Németh Gergely
|Código Å Fabia RS Rally2
|Pirelli
|Rally2
|1:17:36.6
|+2:50.9
|+1.9
|16
|#7
|ðŸ‡·ðŸ‡´ Tempestini Simone – Major F.
|Código Å Fabia RS Rally2
|MRF
|Rally2
|1:17:37.0
|+2:51.3
|+0.4
|17
|#8
|ðŸ‡®ðŸ‡ª Creighton William – Regan Liam
|Citroën C3 Rally2
|Michelin
|Rally2
|1:18:00.3
|+3:14.6
|+23.3
|18
|#35
|ðŸ‡«ðŸ‡· Delecour Eliott – Gordon Fabrice
|Toyota GR Yaris Rally2
|Michelin
|Rally2
|1:18:24.6
|+3:38.9
|+24.3
|19
|#5
|ðŸ‡¸ðŸ‡ª Reiersen Isak – Gustavsson Stefan
|Código Å Fabia RS Rally2
|hankook
|Rally2
|1:18:41.3
|+3:55.6
|+16.7
|20
|#30
|ðŸ‡«ðŸ‡· Boulenc Benjamin – Barozzi-Gauze C.
|Toyota GR Yaris Rally2
|Pirelli
|Rally2
|1:18:48.2
|+4:02.5
|+6.9
|21
|#102
|ðŸ‡«ðŸ‡® Kovalainen Heikki – Ã–hman Patric
|Citroën C3 Rally2
|Dunlop
|Rally2
|1:19:12.6
|+4:26.9
|+24.4
|22
|#28
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Rusce Antonio – Zanni Gabriele
|Código Å Fabia RS Rally2
|Pirelli
|Rally2
|1:19:26.5
|+4:40.8
|+13.9
|23
|#27
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Andolfi Fabio – Menchini Marco
|Código Å Fabia RS Rally2
|Pirelli
|Rally2
|1:19:33.3
|+4:47.6
|+6.8
|24
|#44
|ðŸ‡«ðŸ‡® Vatanen Ville – Ojala Joonas
|Ford Fiesta Rally3
|Pirelli
|Rally3
|1:19:43.3
|+4:57.6
|+10.0
|25
|#29
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Sulpizio Liberato – Fenoli Manuel
|Código Å Fabia RS Rally2
|Pirelli
|Rally2
|1:19:47.0
|+5:01.3
|+3.7
|25
|#49
|ðŸ‡®ðŸ‡ª Rahill Craig – Conor Smith
|Ford Fiesta Rally3
|Pirelli
|Rally3
|1:19:47.0
|+5:01.3
|+0.0
|27
|#45
|ðŸ‡®ðŸ‡ª Coleman Casey Jay – McArdle Killian
|Ford Fiesta Rally3
|Pirelli
|Rally3
|1:20:25.1
|+5:39.4
|+38.1
|28
|#43
|ðŸ‡«ðŸ‡· Zielinski Lucas – Leenhardt Ewen
|Renault Clio Rally3
|Michelin
|Rally3
|1:20:33.8
|+5:48.1
|+8.7
|29
|#38
|ðŸ‡·ðŸ‡ ́ GÃ®r Andrei – Dorin Pulpea
|Código Å Fabia RS Rally2
|MRF
|Rally2
|1:20:39.0
|+5:53.3
|+5.2
|30
|#57
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Fontana Matteo – Arnaboldi A.
|Ford Fiesta Rally3
|Michelin
|Rally3
|1:20:44.1
|+5:58.4
|+5.1
|31
|#46
|ðŸ‡¨ðŸ‡¨ KaÄ Ãrek Petr jun. – ¿Dónde estaba Ladislav?
|Ford Fiesta Rally3
|Pirelli
|Rally3
|1:21:05.6
|+6:19.9
|+21.5
|32
|#50
|ðŸ‡®ðŸ‡ª Caldwell Cian – McPhillips Paul
|Ford Fiesta Rally3
|Pirelli
|Rally3
|1:21:14.3
|+6:28.6
|+8.7
|33
|#72
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Pesavento Davide – Angeli Alessio
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|hankook
|rally4
|1:21:45.6
|+6:59.9
|+31.3
|34
|#107
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Por Pietro Gabriel – Dresti Andrea
|Peugeot 208 Rally4
|Pirelli
|rally4
|1:21:56.2
|+7:10.5
|+10.6
|35
|#48
|ðŸ‡®ðŸ‡ª Graffin Kalum – Evans Rhodri
|Ford Fiesta Rally3
|Pirelli
|Rally3
|1:22:05.4
|+7:19.7
|+9.2
|36
|#87
|ðŸ‡«ðŸ‡· Villiod Alexandre – Pascaud Loris
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Michelin
|rally4
|1:22:05.8
|+7:20.1
|+0.4
|37
|#3
|ðŸ‡¯ðŸ‡μ Arai Hiroki – Yasui Takahiro
|Å Koda Fabia R5
|Dunlop
|Rally2
|1:22:17.0 / pÃ©n. 2:30
|+7:31.3
|+11.2
|38
|#79
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Dei Ceci Francesco – Vizzaccaro C.
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|hankook
|rally4
|1:22:20.0
|+7:34.3
|+3.0
|39
|#70
|ðŸ‡©ðŸ‡ª Schulz Timo – Lade Maresa
|Opel Corsa Rally4
|hankook
|rally4
|1:22:24.7
|+7:39.0
|+4.7
|40
|#74
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Sandrin Tommaso – Dal Maso Andrea
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|hankook
|rally4
|1:22:27.2
|+7:41.5
|+2.5
|41
|#82
|ðŸ‡³ðŸ‡´ Nordstrand Karl Peder – Rudi Sunniva
|Opel Corsa Rally4
|hankook
|rally4
|1:22:30.8
|+7:45.1
|+3.6
|42
|#84
|ðŸ‡®ðŸ‡ª McBride Kyle – Callaghan Liam
|Peugeot 208 Rally4
|hankook
|rally4
|1:22:34.7
|+7:49.0
|+3.9
|43
|#120
|ðŸ‡«ðŸ‡· Roché Arthur – Proust Quentin
|Peugeot 208 Rally4
|Michelin
|rally4
|1:22:50.3
|+8:04.6
|+15.6
|44
|#91
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Por Giovanni Simone – Colapietro A.
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Michelin
|Maestro Lancia
|1:22:58.6
|+8:12.9
|+8.3
|45
|#75
|ðŸ‡¦ðŸ‡¹ Neulinger Marcel – Heigl Jürgen
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|hankook
|rally4
|1:23:07.5
|+8:21.8
|+8.9
|46
|#88
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Cambio Moreno – Paganoni Giulia
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Michelin
|Maestro Lancia
|1:23:22.3
|+8:36.6
|+14.8
|47
|#71
|ðŸ‡§ðŸ‡ª Heindrichs Tom – Schmitz Jonas
|Opel Corsa Rally4
|hankook
|rally4
|1:23:23.1
|+8:37.4
|+0.8
|48
|#90
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Ardizzone NicolÃ² – Scartabelli A.
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Michelin
|Lancia Júnior
|1:24:02.0
|+9:16.3
|+38.9
|49
|#78
|ðŸ‡©ðŸ‡ª Schönborn Claire – Wenzel Michael
|Opel Corsa Rally4
|hankook
|rally4
|1:24:07.9
|+9:22.2
|+5.9
|50
|#39
|ðŸ‡«ðŸ‡· Mosca Adrien – Amblard Julie
|Toyota GR Yaris Rally2
|hankook
|Rally2
|1:24:11.4
|+9:25.7
|+3.5
|51
|#111
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Vita Mattia – Foresto Alessio
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Michelin
|Maestro Lancia
|1:24:17.9
|+9:32.2
|+6.5
|52
|#113
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Gangi Federico – Capilli Federico
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Michelin
|Lancia Júnior
|1:24:25.0
|+9:39.3
|+7.1
|53
|#109
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Francia Federico – Nesti Marco
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Michelin
|Maestro Lancia
|1:24:31.8
|+9:46.1
|+6.8
|54
|#59
|ðŸ‡¸ðŸ‡° Å ipoÅ¡ Filip – Omelka ZdenÄ›k
|Peugeot 208 Rally4
|hankook
|rally4
|1:24:40.6
|+9:54.9
|+8.8
|55
|#51
|ðŸ‡¬ðŸ‡§ Tuthill Charles – Whittock Ross
|Ford Fiesta Rally3
|Pirelli
|Rally3
|1:24:40.7
|+9:55.0
|+0.1
|56
|#56
|ðŸ‡¬ðŸ‡§ Proudlock Robert – Marchbank Harry
|Ford Fiesta Rally3
|Pirelli
|Rally3
|1:24:54.7 / pÃ©n. 1:20
|+10:09.0
|+14.0
|57
|#83
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Paccagnella Francesco – Zanini Paolo
|Peugeot 208 Rally4
|hankook
|rally4
|1:25:05.2
|+10:19.5
|+10.5
|58
|#110
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Rendina Michael – Guión Alex
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Pirelli
|rally4
|1:25:25.5
|+10:39.8
|+20.3
|59
|#80
|ðŸ‡·ðŸ‡ ́ Suliman Reis – Moore Lorcan
|Peugeot 208 Rally4
|hankook
|rally4
|1:25:43.0
|+10:57.3
|+17.5
|60
|#116
|ðŸ‡©ðŸ‡ª M¼ller Jonas – Raabe Pascal
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Michelin
|Lancia Júnior
|1:25:54.9
|+11:09.2
|+11.9
|61
|#52
|ðŸ‡μðŸ‡± WidÅ‚ak Igor – Heller Kamil
|Ford Fiesta Rally3
|Pirelli
|Rally3
|1:26:46.7
|+12:01.0
|+51.8
|62
|#54
|ðŸ‡µðŸ‡± Anfitrión BÅ‚aÅ¼ej – JurgaÅ‚a MichaÅ‚
|Renault Clio Rally3
|Pirelli
|Rally3
|1:26:48.9
|+12:03.2
|+2.2
|63
|#42
|ðŸ‡²ðŸ‡½ Peralta Juan Carlos â€“ PÃ©rez Couto V.
|Código Å Fabia RS Rally2
|Pirelli
|Rally2
|1:26:51.6
|+12:05.9
|+2.7
|64
|#9
|ðŸ‡µðŸ‡± Matulka Jakub – Kielar Patryk
|Código Å Fabia RS Rally2
|Michelin
|Rally2
|1:27:07.2
|+12:21.5
|+15.6
|65
|#112
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Lorallini Lorenzo – Magrini F.
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Pirelli
|rally4
|1:27:13.1 / pÃ©n. 0:10
|+12:27.4
|+5.9
|66
|#118
|ðŸ‡«ðŸ‡· Evrard Paul – Mahinc Enzo
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Michelin
|rally4
|1:27:15.2
|+12:29.5
|+2.1
|67
|#31
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Ceccato Vittorio – Tiraboschi S.
|Código Å Fabia RS Rally2
|Pirelli
|Rally2
|1:27:20.4
|+12:34.7
|+5.2
|68
|#104
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Carra Sara – Mauri Federica
|Código Å para el Fabia Rally2 evo
|Pirelli
|Rally2
|1:27:29.1
|+12:43.4
|+8.7
|69
|#76
|ðŸ‡±ðŸ‡¹ Buteikis Markas – ÄŒapkauskas Titas
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|hankook
|rally4
|1:27:46.4
|+13:00.7
|+17.3
|70
|#55
|ðŸ‡·ðŸ‡´ Teslovan A. – Supuran M.
|Ford Fiesta Rally3
|Pirelli
|Rally3
|1:27:57.9
|+13:12.2
|+11.5
|71
|#40
|ðŸ‡¨ðŸ‡¿ Manderla MatÄ›j – Vichtora OndÅ™ej
|Hyundai i20 N Rally2
|MRF
|Rally2
|1:28:00.5
|+13:14.8
|+2.6
|72
|#117
|ðŸ‡¹ðŸ‡· ÃœrÃ¼ndÃ¼l Efe – Piceno Denis
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Michelin
|Lancia Júnior
|1:28:03.1
|+13:17.4
|+2.6
|73
|#119
|ðŸ‡©ðŸ‡ª Irlacher Wolfgang – Cerny Karin
|Peugeot 208 Rally4
|–
|rally4
|1:28:03.6
|+13:17.9
|+0.5
|74
|#41
|ðŸ‡³ðŸ‡± LÃ1⁄4th Joep – van Heun Bart
|Código Å Fabia RS Rally2
|Michelin
|Rally2
|1:29:49.7
|+15:04.0
|+1:46.1
|75
|#97
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Casadei Christian – Bionaz Nadir
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Michelin
|Experto en Lancia
|1:30:00.2
|+15:14.5
|+10.5
|76
|#99
|ðŸ‡®ðŸ‡ª Duffy Pauric – Caso Jeff
|Hyundai i20 N Rally2
|–
|Rally2
|1:30:14.2
|+15:28.5
|+14.0
|77
|#92
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Lazzarato Gianmarco – De Nicola G.
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Michelin
|Lancia Júnior
|1:30:27.5
|+15:41.8
|+13.3
|78
|#12
|ðŸ‡«ðŸ‡· Charpentier Tristan – Barral Florian
|Código Å Fabia RS Rally2
|Michelin
|Rally2
|1:31:10.4
|+16:24.7
|+42.9
|79
|#96
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Sterpetti Augusto – Colella Mario
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Michelin
|rally4
|1:33:18.4
|+18:32.7
|+2:08.0
|80
|#115
|ðŸ‡©ðŸ‡ª Tremmel Thimo – Lerch Jennifer
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Michelin
|Experto en Lancia
|1:33:32.3
|+18:46.6
|+13.9
|81
|#114
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Covi Carlo – Lorigiola Michela
|Peugeot 208 Rally4
|–
|rally4
|1:34:03.9
|+19:18.2
|+31.6
|82
|#86
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Zigliani Ludwig – Montavoci Sara
|Renault Clio Rally5
|Pirelli
|Rally5
|1:34:28.3
|+19:42.6
|+24.4
|83
|#93
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Fiore Emanuele – Gonella NicolÃ²
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Michelin
|Experto en Lancia
|1:34:30.8
|+19:45.1
|+2.5
|84
|#19
|ðŸ‡§ðŸ‡¬ Gryazin Nikolay – Aleksandrov K.
|Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale
|hankook
|Rally2
|1:35:07.0 (SR)
|+20:21.3
|+36.2
|85
|#124
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Derossi Manuel – Gregori Giordano
|Lancia Ypsilon Rally6
|Michelin
|NOCHE2
|1:35:49.7
|+21:04.0
|+42.7
|86
|#53
|ðŸ‡µðŸ‡± ButyÅ”ski Sebastian – JastrzÄ™bski Å .
|Renault Clio Rally3
|Pirelli
|Rally3
|1:36:04.9 / pÃ©n. 0:20
|+21:19.2
|+15.2
|87
|#16
|ðŸ‡¨ðŸ‡¿ Cais Erik – Bacigál Igor
|Hyundai i20 N Rally2
|MRF
|Rally2
|1:36:17.3 (SR)
|+21:31.6
|+12.4
|88
|#125
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Rappa Simone – Interdonato Roberto
|Lancia Ypsilon Rally6
|Michelin
|NOCHE2
|1:39:37.5
|+24:51.8
|+3:20.2
|89
|#94
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Gobbin Roberto – Barra Ismaele
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Michelin
|Experto en Lancia
|1:39:39.0
|+24:53.3
|+1.5
|90
|#73
|ðŸ‡©ðŸ‡ª Black Colin – Decker Jonas
|Ford Fiesta Rally4
|hankook
|rally4
|1:41:33.8 (SR)
|+26:48.1
|+1:54.8
|91
|#10
|ðŸ‡«ðŸ‡® Kauppinen Tuukka – Luhtinen Topi
|Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale
|Michelin
|Rally2
|1:41:47.6 (SR)
|+27:01.9
|+13.8
|92
|#15
|ðŸ‡«ðŸ‡· Ragues Pierre – Pesenti Julien
|Código Å Fabia RS Rally2
|Michelin
|Rally2
|1:41:53.7
|+27:08.0
|+6.1
|93
|#77
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Dallapiccola S. – Lazzarini N.
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|hankook
|rally4
|1:42:15.5 (SR)
|+27:29.8
|+21.8
|94
|#123
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Por Nella Andrea – Raggi Manuela
|Renault Clio Rally5
|–
|Rally5
|1:44:57.6 / pÃ©n. 0:10
|+30:11.9
|+2:42.1
|95
|#58
|ðŸ‡©ðŸ‡ª Otto Nicolas – MagalhÃ£es Hugo
|Ford Fiesta Rally3
|Michelin
|Rally3
|1:50:43.4 (SR)
|+35:57.7
|+5:45.8
|96
|#89
|ðŸ‡®ðŸ‡1 De Antoni Edoardo – Músico Martina
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Michelin
|Maestro Lancia
|1:51:46.4 (SR)
|+37:00.7
|+1:03.0
|97
|#105
|ðŸ‡®ðŸ‡³ Decano de Mascarenhas – Karumbaiah Gagan
|Ford Fiesta Rally3
|–
|Rally3
|1:53:19.6 (SR)
|+38:33.9
|+1:33.2
|98
|#106
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Moricci Paolo – Garavaldi Paolo
|Ford Fiesta Rally3
|Pirelli
|Rally3
|1:54:13.0 (SR)
|+39:27.3
|+53.4
|99
|#95
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Vidori Asia – Tassell Alice
|Lancia Ypsilon Rally4 HF
|Michelin
|Lancia Júnior
|1:54:56.8 (SR) / pÃ©n. 0:10
|+40:11.1
|+43.8
|100
|#32
|ðŸ‡ºðŸ‡¸ Marchino Filippo – Kihurani A.
|Citroën C3 Rally2
|Pirelli
|Rally2
|2:06:41,4 (SR)
|+51:55.7
|+11:44.6
|101
|#122
|ðŸ‡¹ðŸ‡· Keskin Kubra Denizci – Deveci F.
|Ford Fiesta Rally5
|–
|Rally5
|2:28:06.2 (SR)
|+1:13:20.5
|+21:24.8
|102
|#23
|ðŸ‡®ðŸ‡¹ Crugnola Andrea – Beltrame Luca
|Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale
|Pirelli
|Rally2
|2:41:50.5 (SR)
|+1:27:04.8
|+13:44.3