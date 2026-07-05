Ayyoub Bouaddi: Por qué el Manchester City y los equipos más importantes de Europa quieren fichar al marroquí

El joven, nacido en Senlis, al norte de París, debutó con el Lille a la edad de 16 años y tres días y ha disputado un total de 96 partidos con el club francés.

Bouaddi, que debutó con Marruecos en mayo, ha participado tres veces en la Copa del Mundo hasta ahora, ayudando al equipo a llegar a los octavos de final, donde se enfrentará a Canadá el sábado (inicio a las 18:00 BST).

En su debut en el torneo contra Brasil, cinco veces campeón, llamó la atención por su tranquilidad con el balón: logró más toques (87) y completó pases más precisos (60) que cualquier otro compañero de equipo.

“Tiene potencial para ser uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos, no sólo para Marruecos”, dice El Amri. “Tiene mucho talento, pero tiene que mantener la calma y los pies en la tierra. No puedes ser una estrella si no trabajas lo suficiente”.

“A primera vista, te recuerda mucho a [former Spain and Barcelona midfielder] Sergio Busquets. Es muy alto pero tampoco muy musculoso. Normalmente, encontrarías jugadores con músculos en la posición número seis u ocho.

“Lo que mejor hace es mantener la calma cuando tiene el balón y cuando presiona. No comete muchas faltas, que es lo que hizo de Busquets un centrocampista completo”.

Bouaddi destacó sus perspectivas la temporada pasada al liderar numerosas métricas para jugadores de 18 años o menos en las cinco grandes ligas de Europa.

Jugó la mayor cantidad de minutos (2.329) e hizo la mayor cantidad de apariciones (30), más que jugadores como la superestrella del Barcelona Lamine Yamal, el central del Werder Bremen Karim Coulibaly y Mateus Mane de los Wolves.

Sus actuaciones enérgicas y llenas de acción lo llevaron a encabezar la clasificación de jugadores de su categoría de edad al ganar la posesión 151 veces, haciendo un total de 59 tacleadas y 27 intercepciones.

Según se informa, el Lille ha fijado un precio de venta de entre £69 y £86 millones por Bouaddi, que aparentemente es el precio actual para un mediocampista de primer nivel, algo que se destaca por la inminente adquisición récord del City del inglés Anderson.

El equipo de Enzo Maresca también estaba interesado en fichar a Sandro Tonali, pero el internacional italiano aceptó unirse al Tottenham, mientras que hay interrogantes sobre el futuro a largo plazo de Rodri, que ha entrado en el último año de su contrato con el City.

Bouaddi puede ser la solución en el futuro, pero el objetivo inmediato del jugador será ayudar a su país a superar los logros de hace cuatro años, cuando llegaron a las semifinales de la Copa del Mundo antes de ser derrotados por Francia.

El Amri añade: “Todo el mundo ama a Bouaddi en Marruecos. No sólo porque es un buen jugador sino que fuera del campo es, como decimos, el yerno perfecto.

“Obtuvo su diploma de escuela secundaria en matemáticas y física, lo que demuestra la inteligencia y el coeficiente intelectual de este jugador.

“Tiene lo necesario para ser no sólo un jugador fantástico sino también un muy buen ser humano y la gente en Marruecos se identifica con eso”.