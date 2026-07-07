Samsung registra un aumento del 1,800% en beneficios, pero la preocupación por...

El stand de exposición de Samsung presenta el prominente lema “Una nueva era de inteligencia artificial móvil agente” de la empresa surcoreana Samsung Electronics.

Las acciones de Samsung Electronics cayeron debido a preocupaciones sobre el gasto y la demanda que eclipsaron las ganancias récord del segundo trimestre.

Las acciones cerraron casi un 7% más bajas el martes, incluso después de haber informado de un beneficio operativo preliminar del segundo trimestre de 89,4 billones de wones ($58,4 mil millones), en comparación con los 57,2 billones de wones del período anterior.

Se espera que el beneficio operativo del trimestre aumente más del 1,800% interanual. Los ingresos para el período de abril a junio fueron de 171 billones de wones, frente a los 133,9 billones de wones del trimestre anterior. En comparación con el mismo período del año anterior, las ventas se duplicaron.

“Las acciones habían incorporado un trimestre histórico durante meses, y una vez que los números confirmaron que era significativo pero no mucho más allá de lo que el mercado ya había esperado, no había mucho que recompensara a quienes entraban,” dijo Zavier Wong, analista de mercado en eToro. “Actúa más como una confirmación, y la confirmación es en lo que la gente vende.”

El resultado incluye gastos únicos deducidos para provisiones de bonificaciones para los empleados. A principios de este año, Samsung acordó eliminar su tope de bonificaciones de salario base del 1,000% y destinar el 10,5% de su beneficio operativo para bonificaciones, cediendo ante una protesta sindical que duró semanas y exigía una parte justa de las ganancias de la empresa.

“Se ha acumulado mucha mala noticia, así que parece que todo el mundo quiere un pedazo de esa ganancia. El sindicato quiere, y el gobierno coreano quiere,” dijo Tom Kang, director de investigación en Counterpoint Technology Market Research, a CNBC. Además, los precios de la memoria pueden haber subido demasiado, alimentando preocupaciones sobre la demanda, dijo.

“Nuestras comprobaciones mensuales en los precios de la memoria de productos de consumo, productos móviles, servidores indicaron que los precios siguen subiendo,” dijo, señalando que la subida de precios continuará al menos durante este trimestre.

[Contexto: A pesar de las fuertes ganancias, las acciones de Samsung cayeron debido a preocupaciones sobre el gasto y la demanda.]

[Verificación de los hechos: Se espera que el beneficio operativo del trimestre aumente más del 1,800% interanual.]

El compromiso más reciente de Samsung de construir grandes plantas de fabricación de semiconductores en la parte sur del país también está afectando negativamente a las acciones, según Kang.

Añadió que la ubicación está lejos de la parte central de Corea donde tradicionalmente se concentran las plantas de fabricación, y dado que es “terreno nuevo,” Samsung tendrá que empezar desde cero para construir la infraestructura, un diseño que se desvía de las expectativas de los inversores. Asimismo, el mercado está viendo esto como una ubicación inusual que no es típicamente adecuada para equipos de alta tecnología, agregó.

[Contexto: La decisión de Samsung de construir plantas de semiconductores en el sur del país está generando preocupaciones e incertidumbre en los inversores.]

[Verificación de los hechos: Samsung acordó eliminar su tope de bonificaciones de salario base del 1,000% y destinar el 10,5% de su beneficio operativo para bonificaciones para los empleados.]

La inclusión de la cotización ADR de SK Hynix, competidor nacional de Samsung, esta semana también ha tenido un papel.

“No ayuda que la cotización ADR de SK Hynix aterrice la misma semana, desviando parte de ese apetito de rotación hacia otro lugar,” señaló Wong de eToro.