El campeón de la NBA da una predicción preocupante para Miami

Danny Green predice que el Miami Heat tendrá dificultades a pesar de contratar a Giannis Antetokounmpo, citando una falta de profundidad más allá de Bam Adebayo. Si bien Miami ha agregado veteranos como Tim Hardaway Jr. y Simone Fontecchio, Green cree que la plantilla sigue siendo vulnerable a las lesiones y la inconsistencia.

En una aparición en el podcast No Fouls Given, el tres veces campeón de la NBA, Danny Green, compartió su opinión sobre la posible clasificación para el Miami Heat la próxima temporada.

Posición

SG Edad

39 Altura

198cm Peso

95 kilogramos lugar de nacimiento

Nueva York, Estados Unidos de América

Tras la exitosa adquisición de la superestrella Giannis Antetokounmpo, Miami está oficialmente en modo campeonato o fracaso.

Sin embargo, Green cree que Miami terminará cerca del ex equipo de Giannis, los Milwaukee Bucks, en la clasificación del próximo año:

“Si Giannis tiene una distensión en la pantorrilla, estarán en la lotería de este año. Creo que ambos equipos estarán en el play-in. No hay mucho talento fuera de Bam y Giannis”.

El francotirador sigue siendo escéptico sobre la profundidad de la plantilla del Heat, incluso con la posible incorporación de Bradley Beal:

“Ambos equipos no son buenos. Giannis estaba en MIL y no fueron buenos. Sólo porque Giannis esté en Miami, no van a ser buenos”.

Miami continúa construyendo alrededor de Giannis después de un exitoso intercambio

Adquirir a Giannis Antetokounmpo fue el movimiento más importante de la temporada baja, pero también dejó a Miami con espacio limitado para gastar en la agencia libre.

Eso significa que se espera que el Heat se concentre en jugadores que puedan desempeñar roles específicos en lugar de buscar otro fichaje importante.

Crédito Getty Images vía AFP – Scanpix

Simone Fontecchio firmó un contrato por un año para permanecer en Miami. Parece encajar bien con Giannis debido a su capacidad para anotar tiros desde larga distancia y su versatilidad en ambos lados de la cancha.

Anteriormente, también se anunció que el delantero clave Andrew Wiggins firmó un nuevo contrato de tres años y 64 millones de dólares para permanecer en la franquicia.

Como se mencionó anteriormente, se informa que el Heat se encuentra entre los equipos que están considerando buscar al tres veces All-Star Bradley Beal de Los Angeles Clippers.

Beal rechazó oficialmente su opción de jugador de 5,6 millones de dólares para la próxima temporada, convirtiéndose en agente libre sin restricciones.

Miami también agregó al tirador probado Tim Hardaway Jr. en la agencia libre, quien brinda espacio y liderazgo veterano junto a Giannis y Bam Adebayo.

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