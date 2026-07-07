Golf – LIV: Sergio García “99% seguro” de que la Liga seguirá en 2027

Miembro de la LIV Golf Series desde 2022, opina el español “que el proyecto continuará» a pesar de la incertidumbre que se cierne sobre su futuro financiero.

Sergio García, una de las estrellas que dejó el PGA Tour por LIV Golf en 2022, cree que la liga actual, que está perdiendo financiación del gobierno saudita, probablemente continuará hasta 2027. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita ya no financiará la LIV después de esta temporada, y los informes sugieren que es posible que la gira tenga que abandonar el campamento antes de que finalice el calendario actual.

LIV Golf busca alrededor de 300 millones de dólares de inversores para poder organizar un calendario de 10 torneos en 2027. “Obviamente, creo que tuvieron numerosas reuniones con diferentes inversores potenciales”.a dÃ©clarÃ© Garcia, selon bunkered.co.uk. “Estoy 99% seguro de que LIV continuará. Simplemente será diferente de lo que ha sido en los últimos cuatro años. Pero estoy absolutamente convencido de que el proyecto continuará. Veremos cómo se desarrolla”.

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Incertidumbre

A pesar de la incertidumbre sobre el futuro de LIV, García compitió la semana pasada en el DP World Tour BMW International Open en Alemania y se espera que el nativo de España juegue al menos tres torneos más del DP World Tour esta temporada. García también planea renovar su estatus como jugador del DP World Tour para 2027. “Obviamente, con 46 años, no puedo jugar 30 torneos al año, pero voy a hacer un esfuerzo para ver si al menos puedo jugar algunos e intentar hacerlo lo mejor posible”.a dÃ©clarÃ© Garcia.

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El campeón del Masters de 2017, que terminó entre los 3 primeros de cuatro grandes torneos durante su carrera, suma 38 victorias en torneos profesionales, incluidas 11 en el PGA Tour, 16 en Europa y dos en LIV Golf. García terminó en el puesto 52 en el Masters este año y no compitió en el Campeonato de la PGA ni en el Abierto de Estados Unidos. No se clasificó para el Abierto Británico que se llevará a cabo este mes en el Royal Birkdale Golf Club en Southport, Inglaterra.