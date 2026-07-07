Al mudarse a un nuevo país, ¿cuáles son las primeras opciones de seguro a considerar?

Seguro de Hogar. – “En Luxemburgo, algunos seguros son obligatorios, mientras que otros son muy recomendables para poder disfrutar de una protección adecuada a la llegada.

Los principales seguros a considerar son:

Seguro contra incendios del hogar

Aunque el seguro contra incendios no es obligatorio por ley en Luxemburgo, a menudo se exige como parte de un contrato de alquiler o de un préstamo hipotecario. Los bancos generalmente exigen a los propietarios que aseguren la propiedad que financian para proteger el edificio contra posibles daños.

Responsabilidad civil privada de aseguramiento

En Luxemburgo sólo es obligatorio para los dueños de perros. Sin embargo, sería imprudente prescindir de él. Cubre muchas situaciones cotidianas, por ejemplo, cuando una pelota rompe la ventana de un vecino o cuando alguien se lesiona al resbalar en una acera helada frente a su casa.

Responsabilidad civil del seguro del automóvil

Este seguro es obligatorio para todos los vehículos de motor, incluidos turismos, motos, caravanas y remolques. Cubre los daños materiales y corporales que puedas causar a terceros con el uso de tu vehículo. Sin embargo, no cubre los daños sufridos por el propio vehículo.

Seguro médico y cobertura sanitaria complementaria

Los empleados que trabajan en Luxemburgo están automáticamente afiliados a la Caisse nationale de santé (CNS), que da acceso al sistema sanitario de Luxemburgo. Sin embargo, los reembolsos de CNS no cubren todos los costos médicos, lo que deja parte de los gastos a cargo del paciente. Esta es la razón por la que muchos residentes compran un seguro médico complementario para beneficiarse de reembolsos más elevados y servicios de salud adicionales.

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¿Cómo contribuyen las reuniones sociales y las actividades comunitarias al bienestar y la integración de los expatriados?

Club de damas británico. â€“ “Las conexiones sociales son esenciales, especialmente cuando se vive lejos de la familia y de los amigos de toda la vida. Ver una cara amigable mientras tomamos un café, caminamos o almorzamos puede marcar la diferencia. Nuestras actividades ayudan a romper el aislamiento, ganar confianza y crear amistades duraderas. También ayudan a nuestros miembros a descubrir Luxemburgo y se ayudan mutuamente durante su viaje de expatriación. En BLC Luxemburgo, nadie tiene que empezar de cero solo, ya sea que se quede por unos meses o por varios años, todos encontrarán una cálida bienvenida y una comunidad lista para ayudarlos a sentirse como en casa.

Luxemburgo atrae talentos de todo el mundo. ¿Cuáles son los perfiles más buscados por los empleadores en la actualidad?

Aleyesonme.trabajos. – “El mercado luxemburgués se debate entre dos realidades: en términos de volumen, son las profesiones sociales, sanitarias y de restauración las que siguen estando más en tensión: los educadores de niños pequeños, las enfermeras y los cocineros encabezan la lista de Adem de 20 profesiones muy escasas para 2026. Al mismo tiempo, la tecnología está experimentando un espectacular crecimiento de la demanda (las ofertas relacionadas con la IA se han quintuplicado entre 2024 y 2025), impulsada por en particular por la ciberseguridad, las obligaciones regulatorias en el sector financiero, así como el cumplimiento y los perfiles de análisis de riesgos bancarios”.

Si tuvieras que descubrir Luxemburgo a través de un único producto Luxlait, ¿cuál elegirías?

lujo â€“ “Si tuviera que presentar Luxemburgo a través de un solo producto Luxlait, elegiría sin dudar Kachkéis. Es una verdadera especialidad del patrimonio culinario de Luxemburgo, que Luxlait es hoy la única lechería del país que produce. Elaborado con leche desnatada y untada con mantequilla, se puede disfrutar tanto frío sobre tostadas como caliente, especialmente con patatas. Su sabor único y su autenticidad lo convierten en un producto emblemático que refleja perfectamente el saber hacer y las tradiciones locales de Luxemburgo. Una excelente manera de descubrir nuestro país a través de un. Especialidad tan sencilla como sabrosa.

Al mudarse a un nuevo país, la conectividad es fundamental. ¿Cómo apoya Eltrona a los nuevos residentes?

Eltrona. – “Al mudarse a un nuevo país, contar rápidamente con una conexión confiable se ha vuelto esencial. En Eltrona facilitamos este paso gracias a una oferta de Internet sencilla y única, diseñada para responder rápidamente a las necesidades de los nuevos residentes. Con instalación garantizada en menos de 7 días, les permitimos mantenerse conectados con lo esencial a su llegada, ya sea para trabajar, comunicarse con sus seres queridos o descubrir su nuevo entorno con total tranquilidad”.

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