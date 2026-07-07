Rumores de transferencia, noticias: Liverpool por delante del Man Unit…

El portero estrella de la Copa del Mundo de Cabo Verde, Vozinha, podría unirse a Lionel Messi en el Inter Miami, mientras que el Liverpool está por delante del Manchester United en la carrera por fichar al joven astro mexicano Gilberto Mora.

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Rumores destacados: – El Inter Miami está buscando fichar al portero de Cabo Verde, Josimar Josué Évora Dias, también conocido como Vozinha, según Marca. Vozinha, de 40 años, es agente libre después de dejar el equipo portugués de segunda división G.D. Chaves este verano, pero el portero se ganó muchos seguidores por sus actuaciones durante la Copa del Mundo. El Inter Miami podría ficharlo y ver al veterano jugar junto a Lionel Messi de Argentina, a quien casi eliminó del torneo en los octavos de final.

– El Liverpool ha contactado sobre un fichaje del prodigio mexicano Gilberto Mora tras sus destacadas actuaciones en la Copa del Mundo, según TEAMtalk. Los Reds están intensificando su interés en el centrocampista de 17 años, mientras que el Manchester United, que también está siguiendo de cerca su desarrollo, va a priorizar otros objetivos en su lugar. Real Madrid y Barcelona también admiran a Mora, quien tiene contrato con Club Tijuana hasta 2029 y no puede mudarse a Europa hasta que cumpla 18 años más tarde este año.

– El Tottenham Hotspur está preparando una oferta de 85 millones de libras para fichar al delantero del AFC Bournemouth, Junior Kroupi, según TalkSPORT. El Spurs ha identificado al internacional sub-21 de Francia como un objetivo clave después de una impresionante campaña de debut en la Premier League en la que marcó 13 goles. El Bournemouth está decidido a retener al jugador de 20 años, pero el Tottenham parece estar listo para poner a prueba su determinación con otra oferta enorme mientras continúan su racha de gastos de verano.

Otros rumores: – El Chelsea le va a ofrecer un nuevo contrato al internacional sub-19 de Inglaterra, Jesse Derry, para evitar el interés del Bayern Munich. El contrato actual del extremo está previsto que caduque en junio de 2029. (Football Insider)

– El Liverpool ha cerrado un acuerdo para fichar al prodigio del Celtic, Dara Jikiemi, después de que el capitán de Escocia en categoría sub-16 firmara un contrato de cinco años. (Fabrizio Romano)

– Se espera que el defensa del Tottenham Hotspur, Radu Drăgușin, llegue a Italia esta semana para finalizar su mudanza a la Fiorentina. (Sky Sports News)

– El Brentford está a punto de fichar al delantero de 34 años y agente libre Callum Wilson por un contrato de un año. (Sky Sports News)

– El Napoli está dispuesto a ofrecer un nuevo contrato lucrativo al centrocampista Scott McTominay para retenerlo en el sur de Italia, lo que haría que su salario aumentara de 4.4 millones de libras a 7 millones de libras. (Nicolo Schira)