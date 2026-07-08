Copa del Mundo 2026: Suiza 0-0 Colombia (4-3 en penales)

Ruben Vargas anotó el penal decisivo cuando Suiza alcanzó los cuartos de final de la Copa del Mundo por primera vez en 72 años con una victoria en los penales sobre Colombia.

Suiza, sin el talismán del torneo Johan Manzambi, tuvo la suerte de no caer en un tenso enfrentamiento en Vancouver, donde Colombia tuvo mejores oportunidades.

No desde que organizaron el torneo en 1954 Suiza había experimentado la alegría de avanzar a los últimos ocho, pero el suplente Vargas resolvió una tanda de penaltis en la que Colombia falló dos veces desde los 12 metros, perdiendo por penales en los octavos de final por segunda vez en igual número de apariciones en el torneo. Sufrieron la misma suerte contra Inglaterra en 2018 antes de no clasificarse para las finales de 2022.

Suiza enfrentará a los campeones defensores Argentina en los cuartos de final el sábado. Los hombres de Murat Yakin serán los claros underdogs para ese partido, pero después de que Argentina requiriera un sorprendente regreso tardío para superar a Egipto anteriormente el martes, Suiza al menos puede permitirse tener la esperanza de una sorpresa que les permita romper nuevos récords en el escenario más grande.

Gustavo Puerta estuvo cerca de romper el punto muerto de manera espectacular cuando su disparo en curva fue detenido por Gregor Kobel, cuyo homólogo colombiano Camilo Vargas luego tuvo que negar a Fabian Rieder y Dan Ndoye con dos salvadas en tres minutos.

Las oportunidades disminuyeron significativamente en la segunda mitad del tiempo normal, aunque Luis Suárez desperdició una oportunidad de oro para darle a Colombia la ventaja al cortar horriblemente ancho después de despojar a Granit Xhaka.

El tiempo extra proporcionó un espectáculo ligeramente más agradable ya que Jhon Lucumi de Colombia cabeceó contra el travesaño antes de que el suplente Jaminton Campaz casi sorprendiera a Kobel con un remate de larga distancia con efecto.

Zeki Amdouni luego vio cómo Camilo Vargas rechazaba un esfuerzo desde corta distancia y Xhaka lanzaba por encima del área, pero la mejor oportunidad del tiempo extra sin duda cayó en Campaz, quien de alguna manera disparó alto sobre el marco con solo Kobel para vencer después de aprovechar un error defensivo de Suiza.

Esa falla resultó ser costosa ya que, después de que Davinson Sánchez de Colombia y Manuel Akanji de Suiza fallaran ambos, una excelente salvada de Kobel a Cucho Hernández le dio a Yakin una ventaja en los penales que no cedió, con Rubén Vargas manteniendo la compostura para marcar y sellar un enfrentamiento con Lionel Messi y compañía.

(Manzambi estaba fuera por lesión. Vargas se movió al banquillo, entran Jashari y Rieder en su lugar.)