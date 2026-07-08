El siempre en expansión de las celebraciones “Jay-Z30” verá a Hov subir al escenario en el Estadio Tottenham Hotspur en septiembre.

Jay-Z ha ampliado su próxima serie de presentaciones internacionales con un nuevo show en Londres este otoño.

El ícono del hip-hop se presentará en el Estadio Tottenham Hotspur en Londres el viernes 4 de septiembre, como parte de una serie de shows que celebran los aniversarios de su álbum debut Reasonable Doubt y el clásico de 2001, The Blueprint.

La fecha recientemente anunciada en el Reino Unido será seguida por una presentación en el Stade de France en París el jueves 10 de septiembre. Luego, Jay regresará a los Estados Unidos para un concierto en el SoFi Stadium en Los Ángeles el viernes 23 de octubre.

Las entradas para el concierto de Londres estarán disponibles a través de preventas a partir del jueves 9 de julio a las 10 a.m. hora local, incluyendo acceso temprano para los clientes de O2 y Virgin Media. La venta general de boletos comienza el viernes 10 de julio a las 10 a.m. hora local a través de Live Nation. Los titulares de tarjetas Mastercard en el Reino Unido también tendrán acceso a Boletos Preferidos a partir del mismo momento.

Antes de dirigirse al extranjero, Jay-Z se presentará en una serie de conciertos en su ciudad natal en el Yankee Stadium en la ciudad de Nueva York los días 10, 11 y 12 de julio. Los shows verán a Hov interpretando canciones de Reasonable Doubt, así como de The Blueprint, que cumple 25 años el 11 de septiembre.

El anuncio de un show en vivo en Londres se suma a un año importante de eventos en vivo para Jay-Z. A principios de año, encabezó The Roots Picnic, ofreciendo un set que abarcó toda su carrera musical influyente y reforzó el tema de aniversario que continúa a lo largo de su calendario de conciertos de 2026.

El mes pasado, el nativo de Brooklyn realizó múltiples activaciones en la ciudad de Nueva York celebrando los 30 y 25 aniversarios de Reasonable Doubt y The Blueprint. Estos incluyeron exposiciones y mercancía de edición limitada, además de una aparición de Jay-Z en persona.