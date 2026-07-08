¿Es realmente posible un futuro 100% eléctrico para los rallyes?

Mientras esta primera temporada completa del Alpine A290 Trophy está en pleno apogeo, ¿el futuro de los rallyes mundiales y nacionales pasará inevitablemente por baterías 100% eléctricas, en un mundo cada vez más preocupado por la ecología? La respuesta de especialistas y trabajadores de campo es unánime. El futuro será plural y la electricidad convivirá con otras tecnologías. Para Josep Ferrer Trias, el objetivo nunca ha sido eliminar la térmica, sino aportar una alternativa creíble y eficiente: “La electricidad tiene su lugar para ciertas cosas, pero querer que todos conduzcamos eléctricos, eso nunca funcionará. Los rallyes son lo mismo, nuestro objetivo no es reemplazar las térmicas. Al contrario, es conducir con ellas. Es una categoría extra”.

Una opinión compartida por la piloto adoptada de Aveyron, Emma Chalvin, que destaca la barrera logística y geográfica de ciertos eventos legendarios frente a los límites actuales de la autonomía. “Creo que no sustituirá a la energía térmica. ¡Es difícil imaginar coches eléctricos haciendo el Safari Kenia porque la carga sería un poco difícil! No, es una categoría extra, no sustituye a nada. Es un nuevo desafío y eso es todo, no hay que buscar en otra parte”.

El Trofeo Alpine A290 no pretende ser el único salvador del rally de mañana, pero es muy probablemente su laboratorio más atrevido y concreto. Esta prueba demuestra brillantemente que la transición energética no es sinónimo de aburrimiento y que el placer de pasar de una trayectoria a otra permanece intacto, incluso cuando los vatios sustituyen a los octanos.