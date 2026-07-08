IATA Advierte que los Drones en Conflicto Amenazan la Aviación Civil

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha advertido que el creciente uso de drones en conflictos armados está aumentando los riesgos operacionales para la aviación civil, obligando a las aerolíneas a reevaluar continuamente las rutas de vuelo a medida que evolucionan la actividad militar, las restricciones de espacio aéreo y la inteligencia. La organización señaló que la actividad de drones, combinada con la interferencia en la navegación por satélite y la expansión de zonas de conflicto, está creando un entorno operativo más complejo para las aerolíneas y los reguladores en todo el mundo.

Hablando en la 82ª Reunión General Anual de la IATA en Río de Janeiro, Nick Careen, Vicepresidente Sénior de Operaciones, Seguridad y Protección, IATA, dijo que la proliferación rápida de sistemas aéreos no tripulados (UAS) en zonas de conflicto ha cambiado fundamentalmente la gestión de riesgos de la aviación.

“El uso de drones ha aumentado drásticamente y, con ello, la incertidumbre para la aviación civil”, dijo Careen.

Según Careen, los conflictos armados modernos involucran cada vez más a drones junto con operaciones militares convencionales, lo que requiere que las aerolíneas reemplacen las evaluaciones de riesgo estáticas por un monitoreo operacional continuo. “Las aerolíneas deben reevaluar continuamente sus rutas a medida que evolucionan las amenazas, cambian las restricciones de espacio aéreo y se actualiza la inteligencia”, dijo.

Careen explicó que la planificación de rutas ya no puede depender de evaluaciones históricas porque las operaciones militares y las restricciones gubernamentales pueden cambiar en cuestión de horas. “El impacto de los conflictos en la seguridad de la aviación está creando un entorno operativo cada vez más complejo”, dijo. “La evaluación de riesgos se ha vuelto dinámica. Las aerolíneas ya no pueden confiar en una evaluación estática de una ruta o una región”.

En lugar de eso, los operadores deben incorporar la información más reciente de los gobiernos, los reguladores de aviación, los proveedores de servicios de navegación aérea y sus equipos de seguridad antes de cada vuelo. “El nivel de amenaza puede cambiar rápidamente a medida que evoluciona la inteligencia, se imponen o levantan las restricciones de espacio aéreo, o cambia la actividad militar”, dijo Careen.

Además de las amenazas físicas, la IATA identificó la creciente interferencia con las señales del Sistema de Navegación Satelital Global (GNSS) como otro desafío importante para la aviación comercial.

Careen dijo que la interferencia y los ataques de suplantación, que transmiten datos de posición falsos a los sistemas de navegación de las aeronaves, se han expandido más allá de las zonas de conflicto activo y ahora afectan a vuelos que operan a cientos de kilómetros de distancia.

“Ha habido un aumento en la interferencia y suplantación de señales de GNSS, añadiendo otra capa de complejidad incluso más allá de las áreas de conflicto”, dijo.

Según la IATA, la preocupación principal no es que las aeronaves no puedan operar de manera segura, sino que la información de navegación degradada o engañosa requiere que las tripulaciones de vuelo mantengan una mayor conciencia situacional a lo largo del vuelo. “El problema no es que las aeronaves no puedan volar de manera segura. El problema es que los pilotos y operadores deben permanecer alerta ante señales de navegación degradadas o engañosas”, dijo Careen.

La organización también identificó a los drones como un riesgo operacional creciente, especialmente en regiones que experimentan conflictos activos o condiciones de seguridad deterioradas. “Los drones pueden crear riesgos para la aviación civil, especialmente en áreas donde el conflicto está activo, escalando o mal controlado”, dijo Careen.

Al preguntar cómo deberían las aerolíneas gestionar estos riesgos, Careen dijo que la responsabilidad se extiende a lo largo de todo el ecosistema de la aviación en lugar de recaer únicamente en los operadores individuales. “No es gestionado por un solo actor”, dijo. “Es una cadena de responsabilidad que involucra a los estados, reguladores, aerolíneas y monitoreo operacional en tiempo real”.

La advertencia llega en un momento en que los conflictos geopolíticos continúan remodelando la seguridad de la aviación en múltiples regiones. Recientes confrontaciones militares que involucran a Irán, Israel y Estados Unidos han introducido cientos de misiles balísticos y drones de ataque en el espacio aéreo circundante a algunas de las corredores de vuelo más transitados del mundo.

Según Reuters, los ataques de represalia en el Medio Oriente a principios de este año interrumpieron las operaciones aeroportuarias y obligaron a las aerolíneas a suspender o cambiar las rutas de vuelo en toda la región. Los aeropuertos de Dubai, Abu Dhabi y otros centros regionales experimentaron cancelaciones de vuelos, mientras que las aerolíneas ajustaron repetidamente los horarios a medida que evolucionaban las condiciones de seguridad.

Los conflictos también han aumentado la presión operativa sobre las tripulaciones de vuelo. “No somos pilotos militares. No estamos entrenados para lidiar con este tipo de amenazas en el aire,” dijo Tanja Harter, Presidenta de la Asociación de Pilotos Europeos de Cockpit y piloto comercial con experiencia en el Medio Oriente, a Reuters.

Harter dijo que el entorno de seguridad actual difiere de las crisis anteriores porque los pilotos ahora enfrentan múltiples riesgos simultáneos, incluida la actividad de misiles, la reducción del espacio aéreo disponible y las operaciones generalizadas de drones. “La crisis actual es la última de una serie de amenazas de seguridad”, dijo, agregando que estas condiciones pueden crear “miedo y ansiedad” entre las tripulaciones de vuelo.

Pilotos comerciales entrevistados por Reuters dijeron que las aerolíneas han introducido cada vez más programas de apoyo entre pares para ayudar a las tripulaciones a manejar el impacto psicológico de operar cerca de zonas de conflicto.

Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, los drones se han convertido en un elemento central de la guerra moderna, mientras que los aeropuertos en ciudades como Estocolmo, Múnich y Londres han reportado interrupciones repetidas causadas por actividades de drones no autorizadas.

Los funcionarios de la industria advierten que los drones siguen siendo difíciles de detectar utilizando sistemas de vigilancia aeroportuaria convencionales porque típicamente no transmiten señales de identificación como lo hacen las aeronaves comerciales.

Varios aeropuertos europeos importantes suspendieron temporalmente operaciones durante 2025 después de detectar drones no autorizados cerca de las pistas de aterrizaje, lo que llevó a un aumento en la inversión en tecnologías de detección de drones y sistemas de detección de objetos extraños.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) también ha identificado a los sistemas de aeronaves no tripuladas como un desafío emergente para la seguridad de la aviación. La organización ha ampliado la orientación internacional sobre la regulación de drones mientras trabaja con agencias de las Naciones Unidas para abordar el mal uso de drones por parte de grupos armados no estatales y organizaciones terroristas.