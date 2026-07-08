Nuevas características notables del calendario de la NFL 2026-2027

Sin conformarse nunca con la complacencia, la NFL ha realizado constantemente cambios y actualizaciones al calendario del año de la liga a lo largo de su historia, y dos cambios este año obligarán a cambios rápidos para los departamentos de personal. Estos cambios afectan dos de los días más importantes para el cambio de plantilla en la NFL: la fecha límite final para el recorte de plantilla y los primeros días de la agencia libre.

No hace mucho tiempo, la liga siguió un calendario que incluía más de una fecha límite de recorte de plantilla a lo largo de la pretemporada para obligar gradualmente a los equipos a reducir sus plantillas de 90 hombres en la temporada baja a las plantillas de 53 hombres con las que comenzarían la temporada. En 2017, la NFL canceló la fecha límite para pasar de 90 a 75 jugadores y cambió a una fecha límite única en lo que se consideró un esfuerzo por reducir la cantidad de lesiones de jugadores clave en la última semana de la pretemporada.

Las nueve fechas límite para recortar el roster que hemos visto desde entonces ocurrieron el martes después del último fin de semana de los juegos de pretemporada, dando a las oficinas centrales unos días después de su último concurso de exhibición para determinar sus decisiones finales sobre el roster. Este año, el tercer y último fin de semana de la pretemporada se llevará a cabo del jueves 27 de agosto al sábado 29 de agosto. Según Tom Pelissero de NFL Network, la fecha límite para reducir a 53 jugadores será menos de 24 horas después de que finalice el último partido de pretemporada, a las 6 p.m. EST el domingo 30 de agosto.

La liga también acortó el tiempo entre los recortes finales de la plantilla y la fecha límite para presentar solicitudes de exención. Anteriormente, los recortes finales de la plantilla debían presentarse antes de las 4 p.m. del martes y las solicitudes de exención antes de las 12:00 p. m. del día siguiente, un plazo de 20 horas. Este año, las solicitudes de exención vencerán a la 1:00 p. m. EST del lunes 31 de agosto, 19 horas después de la fecha límite de corte de plantilla.

El cambio en el inicio de la agencia libre es en realidad un cambio en el calendario del proceso en relación con el NFL Scouting Combine. En años anteriores, la combinación se llevaría a cabo durante la última semana de febrero, justo hasta marzo. Aproximadamente una semana después, la ventana de “manipulación legal” se abriría 52 horas antes del inicio del nuevo año de la liga, el inicio oficial de la agencia libre. Pelissero informó hoy que, con el aplazamiento del Combinado, el último día del evento será el lunes 8 de marzo, y la ventana de negociación de agentes libres se abrirá el día siguiente, martes 9 de marzo.

Esto seguramente hará que el NFL Scouting Combine sea un evento mucho más animado. Aparte del propósito obvio de evaluar los prospectos del draft, el Combinado ha sido históricamente un espacio no oficial en el que los principales ejecutivos y agentes del equipo pueden reunirse para medir el interés en los jugadores y los precios. Ahora que los agentes libres podrán llegar a acuerdos verbales un día después de que finalice el combinado, uno podría imaginar que la actividad aumentará en los pasillos del Lucas Oil Stadium.