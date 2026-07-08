Pistas, respuestas y guía para el miércoles 8 de julio

Buscas ayuda con los acertijos de hoy de NYT Pips fáciles, medianos y difíciles? Ya sea que necesites un empujón en la dirección correcta o simplemente quieras comparar notas, aquí encontrarás todo lo que necesitas para resolver cada uno de los Pips de hoy, además de una guía completa para los Pips difíciles de hoy.

Miércoles está aquí y tenemos un par de acertijos de Pips bastante directos para resolver y un Pips difícil sorprendentemente complicado, aunque no tan difícil como el monstruo de ayer. Vamos a colocar algunos dominós.

¿Buscas los Pips del martes? Lee nuestra guía aquí.

Cómo jugar a los Pips

En los Pips, tienes una cuadrícula de cajas multicolores. Cada área coloreada representa una condición diferente que debes cumplir. Tienes un número selecto de dominós que debes usar para completar la cuadrícula. Debes usar cada dominó y cumplir con cada condición correctamente para ganar. Hay niveles Fácil, Medio y Difícil.

Aquí tienes un ejemplo de un Pips difícil:

Como puedes ver, la cuadrícula tiene un montón de símbolos y números con cada color. A la izquierda, los tres cuadrados morados no deben ser iguales entre sí (de ahí el signo de igual cruzado). Los dos cuadrados rosas al lado de eso deben sumar un total de 0. Los cuadrados azules en zigzag deben ser iguales entre sí. Haces clic en los dominós para rotarlos, y necesitarás hacerlo ya que deben rotarse para encajar donde pertenecen.

En este cuadrícula no se muestran otras condiciones, como “menor que” o “mayor que”. Si hay varios dominós con signos “>” o “<", el total de esos dominós debe ser mayor o menor que el número indicado. Varía según la cuadrícula. Los espacios en blanco pueden ser cualquier cosa. Las posibles condiciones son:

– Todos los puntos deben ser iguales entre sí en este grupo. – Ningún punto debe ser igual a otro en este grupo. – Mayor que: el punto en esta casilla (o casillas) debe ser mayor que el número indicado. – Menor que: el punto en esta casilla debe ser menor que el número indicado. – Un número exacto (como 6): el punto debe ser igual a este número exacto. – Los dominós sin condiciones pueden ser cualquier cosa.

Para ganar, debes usar todos tus dominós llenando todas las casillas, asegurándote de cumplir con cada condición. A veces solo hay una forma de resolver el acertijo. Otras veces, puede haber dos o más soluciones diferentes. Juega el acertijo de los Pips de hoy aquí.

Soluciones de los Pips de hoy y guía paso a paso

A continuación se presentan las soluciones para los Pips de nivel Fácil y Medio. Después, te guiaré a través del acertijo difícil. Advertencia de spoilers.

Pips Fácil de hoy

Pips Medio de hoy

Guía y solución del Pips difícil

Aquí tienes los Pips difíciles de hoy:

El Pips difícil de hoy es la letra “D” y su homólogo en minúsculas “d” y es sorprendentemente complicado, aunque puede que sea solo yo. ¡He tenido un día muy ocupado! En cualquier caso, el mejor lugar para comenzar es la minúscula “d” debido al Púrpura 1, lo cual limita mucho. No hay ningún dominó que sume 10, lo que significa que debemos combinar el Púrpura 1 con la mitad del Verde 10, y solo encaja el 1/5.

Para más detalles, visita Forbes para ver la guía completa.