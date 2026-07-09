Introducción a la fecha límite de cambios de los Cerveceros, segunda parte: objetivos del lanzador de relevo

En la primera parte de este manual de cinco partes sobre la fecha límite de cambios, miré la plantilla de los Cerveceros y determiné cuáles son sus necesidades principales. Si bien las cosas ciertamente podrían cambiar en los próximos 25 días (no busque más allá de la lesión de David Hamilton, que puso el cuadro de los Cerveceros en un poco de cambio), identifiqué el lanzamiento de relevo como el área de mayor necesidad del roster, y el área que sentí que el equipo era más realista para abordar.

Hoy, comenzaremos a trabajar en la liga para ver qué lanzadores de relevo podrían estar disponibles. Recuerden, el panorama este año es extraño; Hay muchos equipos malos, lo que significa que hay muchos equipos que sienten que podrían tener una oportunidad real con una o dos semanas calurosas entre ahora y la fecha límite. Así que voy a dividir esto en dos partes: primero, ¿qué objetivos están disponibles en equipos que definitivamente parecen estar fuera de juego? En segundo lugar, ¿qué objetivos podrían estar disponibles si las cosas no van bien durante las próximas tres semanas y media?

También mencioné que la necesidad de los Cerveceros en esta área era una alto apalancamiento relevista, así que voy a apuntar alto aquí. Matt Arnold y David Stearns antes que él han mostrado una tendencia a adquirir relevistas menos llamativos en la fecha límite, pero estoy buscando específicamente jugadores que puedan empujar a Aaron Ashby para el rol número tres en el bullpen detrás de Trevor Megill y Abner Uribe.

Objetivos de equipos que miran hacia afuera

Como mencioné, hay un montón de equipos de los que es difícil decir con certeza si están o no fuera de juego en este momento. Pero haré todo lo posible para identificar primero algunos objetivos de equipos que están lo suficientemente atrás como para que, en este punto, probablemente deberían vender.

El problema es que estos equipos son malos, por lo que es más difícil encontrar buenos jugadores en ellos. Honestamente, tuve problemas para identificar objetivos que valieran la pena adquirir de los seis equipos que deberían declararse, con certeza, fuera de él: los Rojos, los Mets, los Gigantes, los Rockies, los Reales y los Angelinos.

Sin embargo, hay algunos nombres interesantes y comencemos por Nueva York. Lucas Weaver está teniendo una excelente temporada (al inicio del juego del miércoles, tenía efectividad de 1.89 y FIP de 2.54 en 38 entradas lanzadas) y tiene un historial de éxito en la postemporada. La cuestión aquí es el dinero. Si bien los Cerveceros probablemente podrían pagar la parte prorrateada de su salario de 2026, probablemente no quieran verse obligados a pagar los $12.5 millones que se le deben en 2027.

El dinero también es una barrera para David Williams reunión. Williams ha tenido una mala racha desde que dejó a los Cerveceros, y eso se refleja en su efectividad de 4.85 esta temporada. Pero el FIP de Williams este año es mucho más bajo, 3.25, y está ponchando a 13 bateadores cada nueve entradas, por lo que hay algunas razones para el optimismo. Sin embargo, sus bases por bolas, que siempre fueron un problema, incluso cuando era imbateable, son más altas que nunca, y eso es un problema. Pero volviendo a la situación: a Williams se le deben 12 millones de dólares en 2027 y 2028, más Hay 15 millones de dólares en dinero diferido en su contrato. Eso es demasiado para que los Cerveceros le paguen a un relevista que quizás ni siquiera sea bueno, e incluso si los Mets cubrieran algo de eso, creo que seguiría siendo demasiado. Tacharía este de la lista.

Siguiendo con los Mets por un momento, algunos candidatos comerciales de bajo perfil incluyen a un par de viejos de 38 años. Brooks Raley y 36 años Huascar BrazobÃ¡n. Soy escéptico sobre los números de Raley (parecen fortuitos) y aunque Brazobán se siente un poco menos fortuito, no está ponchando a muchos jugadores y está caminando mucho. Me mantendría alejado de ambos.

Otro objetivo comercial de alto perfil en esta fecha límite podría ser el relevista de los Reales Daniel Lynch IV. El bullpen de los Reales ha sido una gran decepción, pero Lynch ha estado bien. Tiene efectividad de 2.41 y FIP de 3.23, y si bien no es un gran ponchador, ha hecho un buen trabajo manteniendo la pelota en el estadio y no ha permitido muchos hits. Lo aterrador aquí es que Lynch está teniendo una temporada mucho mejor en este, su sexto año, que nunca antes, así que no tengo mucha confianza.

Si estuviera buscando un proyecto de recuperación de los Royals (y, para ser claro, los Cerveceros no deberían estar buscando proyectos de recuperación en este momento), podría consultar Lucas Erceg y Matt Strahm. Erceg, quien fue seleccionado como jugador de posición por los Cerveceros en 2016, fue realmente bueno los últimos años, lanza fuerte y consigue muchos rodados, pero esta temporada ha sido un desastre; no ha podido ponchar a nadie, ha dado boletos a todos y fue despojado del puesto de cerrador. Strahm ha sido uno de los relevistas más confiables de la liga durante los últimos tres años, pero ha estado terrible en 2026, y no hay muchos datos que den mucha confianza en que mejorará.

Por último, hay un par de relevistas de los Rockies que están teniendo buenas temporadas. Antonio Senzatela Básicamente ha sido titular durante toda su carrera, pero después de temporadas difíciles consecutivas (entiéndalo) en 2024 y 2025, lo trasladaron al bullpen. Ha funcionado bastante bien: Senzatela tiene efectividad de 2.93 (ERA+ de 169) y FIP de 3.36 en 46 entradas, y con su experiencia como abridor, es capaz de lanzar múltiples entradas (46 entradas en 27 apariciones como relevista). Nunca ha sido un lanzador ponchador, pero ha visto un ligero aumento en sus números con el paso al ‘pen’.

El otro chico es Jimmy Hergetquien ha logrado buenas temporadas consecutivas en el bullpen de los Rockies, no es una tarea fácil. La temporada pasada, Herget tuvo efectividad de 2.48 y FIP de 3.32 en 59 apariciones, y esta temporada tiene efectividad de 3.52 y FIP de 3.34 en 23 salidas. Herget no es un lanzador fuerte y de hecho lanza muchas más bolas rompientes que rectas; un tipo intrigante de jugador, particularmente en el aire enrarecido de Denver.

No hay objetivos por los que yo recomendaría un movimiento por parte de ninguno de los Rojos, Gigantes o Angelinos. Cincinnati brock burke y Antonio Tejay He obtenido resultados bastante buenos esta temporada, pero hay suficientes razones para dudar de que los evitaría. Los Ángeles tiene un par de tipos… Ryan Zeferjahn y Chase Silseth – que me intrigarían como proyectos a largo plazo, pero por ahora ambos caminan forma demasiados bateadores en los que confiar en cualquier tipo de situación de apalancamiento.

Objetivos de equipos que podría vender

Aquí es donde las cosas se ponen bien, en su mayor parte. Estos son jugadores de equipos que se ubican aproximadamente a cuatro o cinco juegos detrás del comodín: no están fuera de él, pero todos están por debajo de .500 y podrían salirse de él en un par de semanas malas. Las opciones de relevo principales y importantes que podrían estar disponibles en la fecha límite provienen todas de estos equipos.

Empezaremos con el nombre más importante: Aroldis Chapman. Boston tiene marca de 41-48, pero en la terrible Liga Americana, están a sólo cuatro juegos del Comodín. Él se siente Parece una buena temporada para que Boston venda, pero ya veremos. Chapman, en cualquier caso, todavía lo tiene; fue el mejor relevista del béisbol la temporada pasada, y este año ha lanzado con efectividad de 2.36/FIP de 2.44 y todavía está ponchando a casi 12 bateadores cada nueve entradas. el no tira bastante tan duro como solía hacerlo, pero incluso a los 38 años, todavía tiene un promedio de 97,5 mph en su bola rápida.

Los problemas con Chapman: primero, está el hecho de que no es exactamente un tipo fácil de apoyar, dado su historial de problemas de violencia doméstica. En segundo lugar, el dinero no es pequeño. Chapman tiene un salario de $13 millones en 2026, y aunque Milwaukee probablemente podría manejar la cantidad prorrateada, también tiene una opción condicional para 2027 que, según se informa, adquiere si supera las 40 entradas, lo que hará si está lo suficientemente sano como para ser canjeado antes de la fecha límite.

También me gustaría hablar de dos taponeros más de primera línea de equipos de esta categoría: San Diego Mason Miller y de toronto Luis Varland. Ambos equipos han sido decepcionantes este año, pero ambos cerradores han estado absolutamente fuera de juego. Sin embargo, aquí está el problema: si San Diego cambia a Miller, querrán recuperar algo cercano al valor que dieron por él la temporada pasada, que era un prospecto general entre los cinco primeros. Miller todavía tiene tres años de control, por lo que su valor es enorme, pero no creo que los Cerveceros cambiarían a Jesús Made por él, especialmente considerando que tienen un buen cerrador. Varland está bajo control por más tiempo aún (no será agente libre hasta 2031) y el Los Azulejos, incluso si deciden vender este año, esperarán competir el próximo año, y no creo que ni Miller ni Varland sean canjeados.

Sin embargo, San Diego y Toronto tienen otros jugadores que podrían estar disponibles. Un jugador que seguramente será movido si San Diego queda fuera es el zurdo Adrián Morejón. Según sus estándares, su efectividad de 3.52 esta temporada (119 ERA+) no es muy buena. Pero las cifras subyacentes son sólidas: tiene un FIP de 2,47 y una relación K:BB de 4,91. También viene de una racha de dos años como relevista sólido para un buen equipo con experiencia en postemporada. El hecho de que sea zurdo también lo convertiría en un objetivo deseable para los Cerveceros, cuyos dos mejores relevistas son derechos. Morejón todavía tiene sólo 27 años, pero ha estado en las Grandes Ligas desde que tenía 19, por lo que se convierte en agente libre después de la temporada, lo que debería hacerlo relativamente alcanzable. Desde una perspectiva financiera y de ajuste, Morejón sería uno de los objetivos que tendría más sentido para Milwaukee, pero cada El equipo quiere otro buen relevista zurdo.

Otro padre, Wanda Peralta, tiene mucha experiencia y una efectividad de 3.05 en el pasado siete años. Siempre ha logrado superar su FIP, que para su larga carrera es 1.35 carreras más alta que su efectividad, pero todavía es algo preocupante, y los números de ponches de Peralta han pasado de “no muy buenos” (7.3 por nueve en su carrera) a “alarmantes” (5.8 por nueve este año). Yo me mantendría alejado.

El relevista de Toronto que tiene sentido en el vacío es Tyler Rogersque ha estado increíble esta temporada y ha construido una carrera subestimada. Pero el dinero es un problema aquí: Rogers firmó un contrato de tres años y $37 millones antes de la temporada que incluye una opción de adquisición para un cuarto año por $11 millones adicionales. Si esa opción se concede, Rogers tendrá 38 años en el último año del contrato, y este es el tipo de acuerdo de mucho dinero que los Cerveceros se han esforzado por evitar. Tal vez un equipo rico se desespere, pero yo esperaría que Rogers también se quede en Toronto.

Un objetivo menor pero aún principal de Boston es Garrett Whitlock. Whitlock, que tiene 30 años, estuvo excelente en 2025 y básicamente ha sido igual de bueno en 2026, con efectividad de 2.40, FIP de 2.75, 10.2 K/9 y solo 1.8 BB/9 en 30 entradas lanzadas. No lanza tan fuerte, pero tiene mucha extensión, un rasgo que les gusta a los Cerveceros. Whitlock está bajo control por dos temporadas más, pero no es tan tacaño; sus opciones son por $8.25 millones en 2027 y $10.5 millones en 2028.

Baltimore yennier cano es otro gran objetivo. Tiene dos años más de control después de esta temporada y, aparte de un problema en 2025, ha estado bastante bien durante cuatro años consecutivos. Canó no lanza tan fuerte como algunos de estos otros muchachos, y sus números de ponches no son muy buenos para un relevista, pero es un extremo lanzador de roletazos (percentil 99) que mantiene bajas las bases por bolas y, al menos este año, no permite jonrones.

Hay dos jugadores de los Diamondbacks que también me interesarían: Jonathan Loisiga y Juan Morillo. Loáisiga es otro tipo de rodado, uno que lanza más fuerte que Canó y es agente libre después de la temporada, por lo que si Arizona decide vender, sería obvio que se iría. Es mucho menos probable que Morillo sea canjeado; De ninguna manera es una cantidad probada, ya que debutó la temporada pasada, pero tiene cinco años más de control y es uno de los lanzadores más duros de la liga. Ambos lanzadores han tenido un buen desempeño esta temporada.

Algunos nombres a tener en cuenta que no están tan probados como los anteriores pero que aún podrían ayudar:

Soy escéptico, pero Arizona taylor clark (un ex jugador de ligas menores en el sistema de Milwaukee) ha obtenido números bastante buenos durante dos años seguidos y es agente libre después de la temporada.

Siguiendo con los Diamondbacks, 26 años Brandy García es otro lanzador de roletas fuertes que ha sido bueno en una pequeña muestra. También tiene mucho control, como su compañero Morillo.

Otro lanzador de San Diego con una efectividad sólida pero del que me mantendría alejado: Yuki Matsui. Demasiados paseos.

Un lanzador de Boston más intrigante: Tyron Guerrero Tiene 35 años y casi no tiene historial en la MLB (antes de esta temporada, no había lanzado en las Grandes Ligas desde 2019), pero está teniendo una buena temporada y lanza tan fuerte como casi cualquiera en la liga. También es un gran extensión y una máquina de rodados, rasgos que los Cerveceros tienden a valorar. Sin embargo, las muestras son pequeñas y no hay mucho en su historia que te haga confiar en él.

Un ex casi cervecero, Grant Wolfram, tiene una efectividad de 4.15 para Baltimore esta temporada. Eso es malo, pero su FIP en 26 entradas es de sólo 1,81 y tiene 29 ponches con sólo cuatro bases por bolas. Realmente no es un brazo de palanca, pero podría ayudar a mejorar las cosas si Milwaukee quisiera ir por ese camino.

En un caso casi opuesto, Kyle Finnegan tiene solo una efectividad de 2.18 para los Tigres esta temporada, pero tiene solo 6.8 K/9 en comparación con 5.4 BB/9 en 39 juegos y tiene un FIP de 4.69. ¡Ausentarse!

Un tigre que me intriga pero que también tiene señales de alerta: Vestirá. En este momento está lastimado con lo que se ha descrito como una lesión en el codo “no relacionada con el ligamento”, por lo que es una pregunta si estará lo suficientemente sano para lanzar (y dado lo que pasó con Shelby Miller el año pasado, los Cerveceros podrían desconfiar de los lanzadores con problemas de salud). Vest también tiene una efectividad de 6.08 este año… pero su FIP es de solo 3.42, y había sido bastante bueno todos los años desde 2023-25, lo cual es un largo plazo para un relevista en el juego de hoy.

Tendremos que esperar y ver qué pasa con los Padres, los Azulejos, los Medias Rojas, los Diamondbacks y los Orioles: un par de buenas semanas y cualquiera de ellos podría estar allí en la búsqueda del Comodín. Pero de todas las opciones que parecen estar realmente disponibles, así es como las clasificaría:

Aroldis Chapman, Medias Rojas Adrián Morejón, Padres Luke Weaver, Mets Yennier Canó, Orioles Jonathan Loisiga, Diamondbacks Garrett Whitlock, Medias Rojas Jimmy Herget, Montañas Rocosas Antonio Senzatela, Montañas Rocosas

Creo que es al menos razonable que los tipos que he enumerado anteriormente sean intercambiados, y aunque algunos (Chapman, Weaver, Whitlock) requerirían algún apoyo financiero real por parte de los propietarios, no creo que ninguno de ellos lo sea. poco realista desde una perspectiva de costos.

Cualquier otra persona que haya mencionado en este artículo pertenece a una de tres categorías:

No creo que sean una mejora significativa (Strahm, Raley, Peralta, etc.)

Ganan demasiado dinero (Williams, Rogers)

No creo que sean canjeados (Miller, Varland, Morillo, etc.)