La camiseta usada por Jalen Brunson en el G1 de las Finales de la NBA se vende por más de un millón de dólares

Una camiseta usada por el armador estrella de los New York Knicks, Jalen Brunson, durante el Juego 1 de las Finales de la NBA de 2026, se vendió en Sotheby’s por $1,024,000 después de una guerra de 70 ofertas el miércoles, un récord pagado por cualquier objeto coleccionable de Brunson y también el más pagado por un objeto coleccionable de los Knicks de cualquier tipo.

En total, 15 camisetas de los Knicks usadas o emitidas para el Juego 1 (de Brunson, Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby, Mitchell Robinson, Miles McBride, Landry Shamet, José Alvarado, Jordan Clarkson, Pacome Dadiet, Mohamed Diawara, Ariel Hukporti, Tyler Kolek y Jeremy Sochan) generaron $1,868,416. Towns’ y Anunoby’s se vendieron por 256.000 dólares, y Hart’s se vendió por 89.600 dólares.

La camiseta de Brunson, fotocopiada con el Juego 1 por Professional Sports Authenticator (PSA), también estableció un récord pagado por una camiseta a través de las subastas de la NBA, superando el millón de dólares pagado por la camiseta que el Novato del Año de la NBA de los Dallas Mavericks, Cooper Flagg, usó durante la primera mitad de su debut en la NBA.

Brunson, cuyo dominio le valió el premio al Jugador Más Valioso de las Finales, y los Knicks estaban empatados con los Spurs de cara al último cuarto del Juego 1 en San Antonio, cuando Brunson anotó 14 de sus 30 puntos en una victoria por 105-95. La legendaria carrera de Brunson en los playoffs no solo podría haberlo consolidado como el mejor New York Knick de todos los tiempos, sino que también impulsó su tan esperado ascenso en los coleccionables deportivos: el día después de la victoria de los Knicks en el Juego 5 de las Finales, un coleccionista gastó $312,000 en una tarjeta de novato de Brunson numerada 1 de 1, rompiendo el alto pago anterior ($96,660, por la misma tarjeta en 2024) por un Tarjeta Brunson.

En junio, hubo 14 ventas de tarjetas Brunson por al menos 30.000 dólares, cuatro de las cuales superaron los 99.000 dólares.

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