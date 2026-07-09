No se presentaron cargos penales contra Alaric Jackson después del arresto por agresión doméstica

No se han presentado cargos penales contra el liniero ofensivo de los Rams, Alaric Jackson, más de un mes después de que fuera arrestado y acusado de delito grave de agresión doméstica.

La Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles le dijo a NBC Los Ángeles que no tiene un caso penal presentado contra Jackson. El caso no está cerrado y podría ser reevaluado en el futuro. Jackson podría evitar enfrentar cargos tomando otras acciones como asistir a una clase de desvío previa al juicio, pagar restitución o realizar servicio comunitario.

Jackson fue arrestado el 8 de junio después de que llamaron a la policía a su casa por una llamada que decía que Jackson y una mujer habían discutido. Jackson pensó que la mujer lo estaba grabando con su teléfono y supuestamente intentó quitarle el teléfono de la mano. La policía dijo que la mujer tenía marcas de rasguños en los brazos. Según los informes, la mujer le recordó a Jackson durante el altercado que estaba embarazada, a lo que Jackson respondió: “Me importa un carajo.”

Incluso si Jackson nunca enfrenta cargos criminales, es posible que pueda ser disciplinado bajo la política de conducta personal de la NFL, dependiendo del resultado de la propia investigación de la liga.

En 2024, la NFL suspendió a Jackson dos juegos como resultado de que una mujer informó que Jackson la grabó durante relaciones sexuales sin consentimiento, se negó a eliminar el video y se burló de ella con él. la mujer presentó una demanda contra Jackson en noviembre.

El año pasado, los Rams firmaron a Jackson con una extensión de contrato por tres años y $57 millones. Jackson inició 16 juegos de temporada regular y los tres juegos de postemporada para los Rams la temporada pasada.