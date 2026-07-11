El Expat City Rally se reunió en Luxemburgo (1/3)

Organizado por Paperjam, el evento reunió a expatriados recientemente instalados, residentes internacionales de larga duración y luxemburgueses en torno a un objetivo común: descubrir la capital desarrollando al mismo tiempo sus redes personales y profesionales.

Equipados con la aplicación específica, los equipos recorrieron la ciudad, yendo de un punto de acceso asociado a otro. A lo largo del camino, asumieron desafíos interactivos, respondieron cuestionarios y acumularon puntos, todo en un ambiente festivo salpicado de entretenimiento, música, food trucks y animadas terrazas.

Mucho más que una simple búsqueda del tesoro, la manifestación demostró una vez más que el networking puede ser divertido, accesible y unificador. Al combinar espíritu de equipo, descubrimiento y competencia amistosa, los participantes aumentaron las oportunidades de conocer gente nueva y mirar Luxemburgo de manera diferente.

Derramar Thorunn Egilsdóttirrepresentante de Spuerkeess, el objetivo es sobre todo ayudar a los recién llegados a crear un vínculo real con su país de acogida: “Los expatriados aún no conocen realmente esta magnífica ciudad. Queremos que se sientan orgullosos de su nuevo país, de su nuevo hogar, y acercarlos a lo que pueden esperar de este país”.

La velada continuó con la fiesta posterior, donde los asistentes se reunieron para celebrar a los equipos ganadores en la ceremonia oficial de premiación. Entre los aspectos más destacados estuvo la obtención del gran premio (una estancia de siete noches en Fuerteventura, España, con vuelos incluidos, ofrecida por Luxair). Los equipos con mejores puntuaciones recibieron sus premios antes de que la fiesta continuara al ritmo de las sesiones de DJ, en un ambiente que se mantuvo animado hasta bien entrada la noche.

Paperjam agradece calurosamente a todos los socios que contribuyeron al éxito de esta edición: Caja de ahorros,AAleyesonme.trabajos, Athlon Luxemburgo, Banco Raiffeisen, Eltrona, Seguro de hogar, Cocinero, lujo, lujo, el Ministerio de Familia, Solidaridad, Convivencia y AcogidaMis caminos y Naranja. Gracias a su compromiso, el centro de Luxemburgo se ha transformado una vez más en un espacio de descubrimiento, encuentro e intercambio.